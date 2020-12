Einbrecher unterwegs, Wiesbaden, Schau-ins-Land, 13.12.2020, 16:00 Uhr bis 14.12.2020, 09:45 Uhr

(mv) Im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 13.12.2020, bis Montagmorgen, 14.12.2020, haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Straße „Schau-ins-Land“ verschafft. Die Einbrecher

hebelten die Wohnungstür auf, durchsuchten die Räume und nahmen Gegenstände im

Wert von ca. 150 Euro mit. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Diebstahl aus zwei Wohnungen, Wiesbaden, Helenenstraße, 04.12.2020 bis 14.12.2020

(mv) Zwischen Freitag, 04.12.2020, und Montag, 14.12.2020, wurden in einem

Mehrfamilienhaus in der Helenenstraße in Wiesbaden zwei Wohnungen auf noch nicht

ermittelte Art geöffnet. Die Diebe durchsuchten beide Wohnungen und entwendeten

aus der einen Wohnung Bargeld in Höhe von 3.200 Euro, aus der anderen Wohnung

Bargeld in Höhe von ca. 500 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich mit

dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2340 in Verbindung zu

setzen.

Einbruch in Juweliergeschäft, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 15.12.2020, 05:32 Uhr

(mv) Am frühen Dienstagmorgen wurde in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden ein

Juweliergeschäft von einem unbekannten Täter angegangen. Der Dieb schlug ein

Loch in die Schaufensterscheibe und entwendete Schmuck aus der Auslage im Wert

von mehreren Tausend Euro. Der Täter soll männlich und ca. 160-170 cm groß sein.

Er trug eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke mit reflektierenden Streifen

und eine Wollmütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Diebe auf Baustelle, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 11.12.2020, 10:00 Uhr bis 14.12.2020, 07:30 Uhr

(mv) Unbekannte Täter haben zwischen Freitagvormittag, 11.12.2020, und

Montagmorgen, 14.12.2020, Baumaterial im Wert von ca. 2.500 Euro gestohlen. Die

Diebe betraten die Baustelle in der Wiesbadener Straße (Rohbau) durch die

unverschlossene Tiefgarage und nahmen von dort, unter anderen, große Rollen für

Fußbodenheizungen mit. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2.

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2240 in Verbindung zu setzen.

Gescheiterter Enkeltrick, Wiesbaden, Georg-Krücke-Straße

(mv) Die Polizei in Wiesbaden warnt vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit

dem sogenannten „Enkeltrick“ Bargeld erbeuten wollen. Wie am Montag erst bekannt

wurde, erhielt ein Senior in der Georg-Krücke-Straße in den vergangenen Tagen

einen Anruf einer männlichen Person, der angab, der Sohn zu sein und aufgrund

einer finanziellen Notlage dringend Bargeld zu benötigen. Der Angerufene sollte,

nachdem er angab, nicht so viel Bargeld im Hause zu haben, bei seiner Bank das

Geld besorgen. Als der Senior dem Anrufer daraufhin verschiedene Fragen stellte,

beendete dieser das Gespräch. Immer wieder gelingt es geschickten Betrügerinnen

und Betrügern, mit dem sogenannten „Enkeltrick“ Beute bei ihren meist betagten

Opfern zu machen. Seien Sie daher immer misstrauisch und überprüfen Sie die

Angaben der Anrufer. Scheuen Sie sich auch nicht im Zweifel die Polizei zu

informieren, wenn Sie Hilfe brauchen.

Diebstähle aus unverschlossenen Pkw, Stadtgebiet Wiesbaden, 12.12.2020 bis 14.12.2020

(mv) Wieder wurde es potentiellen Dieben zwischen Samstag, 12.12.2020, und

Montag, 14.12.2020, im Stadtgebiet Wiesbaden leichtgemacht. Diese fanden mehrere

Autos vor, die nicht oder nicht richtig verschlossen waren und wo offen

Gegenstände im Wagen zurückgelassen wurden. Aus diesem Grund wurden

Wertgegenstände, Bargeld und Bekleidung im Wert von mehreren Tausend Euro

gestohlen. Deswegen auch der Warnhinweis der Polizei, die Autos richtig zu

verschließen und keine Gegenstände, die das Interesse von möglichen Dieben

wecken, im Auto offen liegen zu lassen.

Vandalen unterwegs, Wiesbaden, Nordost, 13.12.2020, 21:40 Uhr bis 14.12.2020,

07:00 Uhr (mv) Unbekannte Täter trieben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen

ihr Unwesen im Nordosten der Stadt Wiesbaden und beschädigten 13 geparkte

Fahrzeuge in der Lanz-, der Fresenius- und der Kapellenstraße. Die Vandalen

beschädigten bei zwölf Autos die Außenspiegel und einen Scheinwerfer. Ein

abgestelltes Motorrad wurde umgeworfen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren

Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345 2140 in Verbindung zu setzen.

83-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden, Schwalbacher

Straße, Montag, 14.12.2020, gegen 15:40 Uhr, (däu)Am Montagnachmittag wurde in

der Schwalbacher Straße in Wiesbaden eine 83-jährige Fußgängerin bei einem

Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau wollte die Schwalbacher Straße in

Richtung Innenstadt überqueren und wartete in Höhe des Michelsberges an einer

rot zeigenden Ampel. Als ein 30-jähriger Opel-Fahrer rückwärts aus einer

Einfahrt auf die Schwalbacher Straße einbiegen wollte übersah er mutmaßlich die

wartende Frau und es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde in eine

Wiesbadener Klinik gebracht.

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht, Wiesbaden, Biebrich,

Wilhelm-Tropp-Straße, Montag, 14.12.2020, 14:25 Uhr bis 15:35 Uhr, (däu)Am

Montagnachmittag zwischen 14:25 Uhr und 15:35 Uhr wurde in der

Wilhelm-Tropp-Straße in Biebrich ein schwarzer Opel Astra bei einem

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht beschädigt. Der Spurenlage nach

streifte der unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug den Opel im

Vorbeifahren und beschädigte diesen im Bereich der hinteren linken Seite.

Anschließend setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um seine

Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt

etwa 1.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch beim Regionalen

Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Zeugen gesucht! – Renault bei Verkehrsunfall beschädigt, Wiesbaden, Eberleinstraße, Sonntag, 06.12.2020 bis Montag, 14.12.2020,

(däu)Im Zeitraum von Sonntag, 06.12.2020 bis Montag, 14.12.2020 wurde in der

Eberleinstraße ein geparkter Renault Megane bei einem Verkehrsunfall mit

anschließender Fahrerflucht beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher

verursachte den etwa 2.000 Euro hohen Schaden mutmaßlich dadurch, dass er beim

Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug gegen die Fahrertür des grünen Renaults

fuhr. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch beim Regionalen

Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mercedes bei Verkehrsunfallflucht beschädigt, Wiesbaden, Hollerbornstraße, Montag, 14.12.2020, gegen 00:30 Uhr,

(däu)In der Nacht zum Montag gegen 00:30 Uhr wurde in der Hollerbornstraße ein

grauer Mercedes bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

beschädigt. Der Mercedes stand in einer Parklücke, als laut Zeugenaussage der

Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug beim rückwärts Ausparken den Mercedes

touchierte und somit den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte. Bei

dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Golf oder Polo handeln.

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch beim Regionalen Verkehrsdienst

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Diebe erbeuten Schmuck – Zeugen gesucht, Walluf, Nieder-Walluf, Odenwaldstraße, Montag, 14.12.2020, 08:00 Uhr bis 10:20 Uhr

(ka)Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus haben bislang unbekannte Täter am

Montagmorgen in Nieder-Walluf Schmuck erbeutet. Die Diebe drangen nach

derzeitigem Ermittlungsstand zwischen 08:00 Uhr und 10:20 Uhr gewaltsam über

eine Kellertür in das in der Odenwaldstraße gelegene Wohnhaus ein und

durchsuchten im Inneren des Hauses Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten

sie Schmuck und hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend

Euro. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben den

Fall übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Tresor in Ladengeschäft aufgebrochen, Eltville am Rhein, Rheingauer Straße, Samstag, 12.12.2020, 16:10 Uhr bis Montag, 14.12.2020, 08:45 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und dem gestrigen

Montagmorgen in ein Warenhaus in Eltville am Rhein eingebrochen und haben

Bargeld aus einem Tresor gestohlen. Aktuellen Ermittlungen zufolge gelangten die

Einbrecher in das in der Rheingauer Straße gelegene Geschäft, indem sie eine

Notausgangstür gewaltsam aufbrachen. Im den Räumlichkeiten öffneten die Täter

ebenfalls gewaltsam einen Tresor und entnahmen Bargeld in vierstelliger Höhe.

Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung und hinterließen einen

Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit sachdienlichen

Hinweisen bei der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

zu melden.

Geldbörse gestohlen und Bargeld abgehoben, Taunusstein, Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Montag, 14.12.2020, 09:15 Uhr

(ka)Einen Verlust von mehreren Tausend Euro hat eine 71-jährige Taunussteinerin

zu beklagen, nachdem unbekannte Täter am Montagmorgen ihre Geldbörse gestohlen

haben. Während sich die Geschädigte um 09:15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in

der Gottfried-Keller-Straße befand, entwendeten die Diebe die Geldbörse aus

ihrem am Rücken getragenen Rucksack. Im weiteren Verlauf des gestrigen Montags

stellte die 71-Jährige zudem fest, dass die Täter einen vierstelligen Betrag an

einem Geldautomaten der Deutschen Bank abgehoben hatten. Zeugen, die im

genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich

an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu

wenden.

Geldbörse in Lebensmittelmarkt entwendet – Wer kann Angaben machen?, Taunusstein, Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, Montag, 14.12.2020, 09:15 Uhr bis 09:30 Uhr

(ka)Die Geldbörse einer 78-Jährigen ist am Montagmorgen in Taunusstein-Neuhof

von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden. Während die Geschädigte

zwischen 09:15 Uhr und 09:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Straße „Auf

dem Kleinen Feld“ einkaufte, entwendeten die Diebe auf bislang unbekannte Weise

die Geldbörse mit Bargeld in dreistelliger Höhe aus der Umhängetasche der

Geschädigten. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu

melden.

Totalschaden nach Alkoholfahrt, Idstein, Wörsdorf, Hauptstraße, Montag,

12.2020, 18:15 Uhr

(ka)Ein 52-Jähriger hat am Montagabend mutmaßlich aufgrund seines vorherigen

Alkoholkonsums einen Unfall in Wörsdorf verursacht. Der Mann befuhr um 18:15 Uhr

die Hauptstraße aus Richtung Walsdorf kommend und musste verkehrsbedingt

aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw bremsen. Beim

anschließenden Überholen des Fahrzeugs verlor der 52-Jährige die Kontrolle über

seinen Alfa Romeo und stieß in den geparkten Opel Corsa eines 43-jährigen

Idsteiners. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, wobei der Alfa des

52-Jährigen nicht mehr fahrbereit war. Eine herbeigerufene Streife der

Polizeistation Idstein führte bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen

vorläufigen Atemalkoholtest durch, der mit 1,6 Promille den Verdacht ergab, dass

der Kontrollverlust über sein Fahrzeug mit dem vorherigen Konsum alkoholischer

Getränke im Zusammenhang steht. Der 52-Jährige wurde zwecks weiterer

polizeilicher Maßnahmen mit auf die Polizeistation Idstein genommen. Der

Führerschein des Mannes wurde einbehalten und ein entsprechendes Strafverfahren

gegen ihn eingeleitet.

Ford Fiesta beschädigt – Zeugen gesucht, Taunusstein, Wehen, Breslauer Straße, Sonntag, 13.12.2020, 15:00 Uhr bis Montag, 14.12.2020, 11:00 Uhr

(ka)Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Zeit von Sonntagnachmittag bis

zum Montagvormittag das Fahrzeug einer 84-jährigen Taunussteinerin beschädigt

und ist anschließend geflüchtet. Die Geschädigte stellte nach ihrer Rückkehr an

ihrem zuvor auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße abgestellten rotbraunen

Ford Fiesta frische Schäden fest, die nach derzeitigem Kenntnisstand

Reparaturkosten in Höhe von mehreren Tausend Euro nach sich ziehen werden. Der

unbekannte Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können,

wenden sich bitte an den Polizeiposten Taunusstein unter der Telefonnummer

(06128) 9202-10.

Geparktes Fahrzeug beschädigt – Unfallverursacher geflüchtet, Oestrich-Winkel, Kranenstraße, Montag, 14.12.2020, 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr

(ka)Während ein 25-Jähriger sein Fahrzeug am Montagvormittag in Oestrich-Winkel

geparkt hatte, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Pkw des Mannes und

flüchtete unerkannt. Der Geschädigte stellte seinen schwarzen BMW der 3er Reihe

zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Kranenstraße ab und bemerkte nach seiner

Rückkehr frische Schäden in Form von Kratzern im Heckbereich. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer flüchtete vom

Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei

in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit

sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Bad Schwalbach

Am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr brannte in der Taunussteiner Feldbergstraße der Dachstuhl eines Mehrparteienhauses ab. Die Bewohner konnten sich allesamt rechtzeitig aus dem Haus begeben, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die anliegende Bevölkerung mit Rundfunkdurchsagen gewarnt. Zurzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Das betroffene Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden zum Teil durch die Stadt Taunusstein anderweitig untergebracht. Die Brandursache ist noch unbekannt. Jedoch fanden zuvor Dachdeckerarbeiten statt, die möglicherweise mit dem Brand im Zusammenhang stehen. Die Kriminalpolizei des PP Westhessen wird die Ermittlungen hierzu aufnehmen. Zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage gemacht werden.