Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Suche nach Geschädigtem eines Verkehrsunfalls in Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am 15.12.2020 um 12:35Uhr die Branchweilerhofstraße in Fahrtrichtung Adolf-Kolping-Straße. Vor ihm fuhr ein weiterer PKW, welcher in der Bahnunterführung kurz vor dem Kreisverkehr zur Schlachthofstraße gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und es dadurch zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kam. Genauer touchierten sich die jeweils linksseitigen Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Benannter Zeuge konnte lediglich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs benennen. Der Geschädigte oder eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (Tel.: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 14.12.20 wurden im Dienstgebiet folgende Kontrollen durchgeführt: In der Zeit von 07.15 Uhr bis 08.30 Uhr wurde der Verkehr in der Landwehrstraße überwacht. Es mussten 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der Schnellste war mit 59 km/h fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Ein 30-Jähriger, der ebenfalls aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert wurde, dürfte seinen Audi unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben. Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr wurde am Sportplatz Geinsheim gemessen. Es wurden zwölf Geschwindigkeitsverstöße zur Anzeige gebracht.

