Zwei Festnahmen nach versuchtem Weihnachtsbaumdiebstahl

Darmstadt (ots) – Auf einen Weihnachtsbaum hatten es ein 23-jähriger Mann aus Darmstadt und seine 16-jährige Komplizin am späten Montagabend 14.12.2020 am Hahne-Schorsch-Platz abgesehen. Zeugen hatten kurz nach 21 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachten konnten, wie der Darmstädter den Zaun des Verkaufsplatzes überkletterte und sich auf dem Gelände zu schaffen machte. Seine Begleiterin aus Darmstadt stand offenbar Schmiere.

Beim Erblicken der Streife versuchte das Duo zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Beide müssen sich jetzt wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Hoher Sachschaden beim Brand einer Dachterrasse

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Beim Brand einer Dachterrasse in der Darmstädter Weinbergstraße entstand am Montagabend 14.12.2020 nach ersten Schätzungen Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich. Um kurz nach 19:00 Uhr bemerkten Nachbarn Rauch und Feuerschein auf der Dachterrasse des zweistöckigen Wohngebäudes und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Im betroffenen Gebäude befanden sich zu dieser Zeit keine Personen. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.

Durch den Brand wurden neben der Dachterrasse auch die darunterliegende Wohnung beschädigt. Sie ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit bis gegen 18:30 Uhr durchgeführte Schweißarbeiten zum Abdichten der Dachterrasse zum Ausbruch des Brandes geführt hatten.

Einbruch in Wohnung – Täter erbeuten Laptop und Navi

Weiterstadt (ots) – Am Montagabend (14.12.) sind die Spuren von Einbrechern in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße entdeckt und die Polizei informiert worden. Aufgrund einer längeren Abwesenheit der Wohnungsbesitzer reicht die Tatzeit bis mindestens Dienstag den 10.11.2020 zurück.

In diesem Zeitraum hatten die Kriminellen die Eingangstür der Wohnung im zweiten Obergeschoss aufgehebelt und sich damit gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Aus diesen entwendeten sie unter anderem ein Laptop, bevor sie die Flucht antraten.

Möglicherweise konnten die Unbekannten von Zeugen in dem Mehrfamilienhaus beobachtet werden? Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Weißer Lastwagen entwendet – Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (11.12.) und Montag (14.12.) ist ein in der Güterstraße geparkter weißer Lastwagen, Modell Atego, von noch unbekannten Dieben gestohlen worden. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen KH-TC 596 angebracht.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter dienlich sind, entgegen.

Weißer Sprinter gestohlen – Mit dem Auto erbeuten Täter Werkzeug

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag 14.-15.12.2020 haben noch unbekannte Täter einen “Am Blindgraben” abgestellten weißen Sprinter entwendet. In dem Fahrzeug vom Hersteller Mercedes-Benz befanden sich zudem unterschiedliche Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen F-GA 215 angebracht.

Auf welche Weise sich die Diebe Zugang zu dem Sprinter verschafften, ist bislang noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen zur Tatzeit und in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

Verdacht auf Drogenhandel – Rauschgiftfahnder beschlagnahmen Drogen und Bargeld

Bischofsheim (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts auf illegalen Drogenhandel, durchsuchten Fahnder des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariats K 34 am Montag (14.12.) mit einem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erlassenen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, die Wohnung zweier 23 und 25 Jahre alter Männer.

Gut versteckt im Keller fanden die Beamten unter anderem über 300 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden ebenso von der Polizei sichergestellt, wie ein Baseballschläger, ein Elektroschocker, Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinwiesen sowie über 6.000 Euro Bargeld.

Die beiden Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Polizei sucht Unfallzeugen

Michelstadt (ots) – Am Montag 14.12.2020 um 12.15 Uhr Uhr befuhr der Geschädigte mit seinem Fahrzeug Renault Megane (weiß) den Parkplatz des Einkaufsmarktes in Friedrich-Ebert-Str./Michelstadt und verursachte beim Verlassen des Parkplatzgeländes einen Verkehrsunfall mit einer schwarzen Limousine, die rückwärts aus einer Parklücke fuhr.

Der Geschädigte stellte seinen PKW unweit der Unfallstelle ab und kehrte zu dieser anschließend wieder zurück. Zu dieser Zeit entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Der Schaden am KFZ des Geschädigten beträgt 3.000 EUR. Wer kann Angaben zu dem schwarzen Fahrzeug, bzw. dem Fahrzeugführer machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.: 06062/953-0 oder über Internet Pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

