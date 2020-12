Friedberg: Die Polizei-News

Trotz Schlössern – Fahrrad gestohlen

Butzbach: Am Bahnhof in Kirchgöns entwendeten Diebe am Montag (14.12.) zwischen 8 Uhr und 15.40 Uhr ein Fahrrad. Das Cube in Blau-Orange war mit zwei Schlössern gegen Wegnahme gesichert. Diese wurden offenbar “geknackt” und samt Fahrrad gestohlen. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Schmuck und Bargeld

Rosbach: Durch ein aufgehebeltes Kellerfenster drangen am Montag (14.12.) offenbar Diebe in ein Haus in der Schillerstraße in Rodheim ein. Zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner aus und suchten im Gebäude nach Wertsachen. Sie fanden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Zurück ließen sie einen Schaden am Fenster von ca. 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Graffiti-Schmierereien auf dem Heilsberg

Bad Vilbel: Jede Menge blaue, weiße und schwarze Farbschmierereien mussten die Bewohner auf dem Heilsberg am Samstagvormittag (12.12.) in ihrem Ortsteil feststellen. Vermutlich im Laufe der Nacht von Freitag (11.12.) auf Samstag, brachten die bislang unbekannten Täter ihre Graffitis auf Garagen, Gartenhäusern, Stein- und Hauswänden, Straßenschildern, Briefkästen, Stromhäuschen, Anhängern und einer Bushaltestelle an. Über 20 Anzeigen wegen Sachbeschädigung nahm die Polizei bislang auf. Der Schaden dürfte sich auf fast 8.000 Euro belaufen.

Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können. Die Ermittler fragen: Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen auf dem Heilsberg angetroffen? Kennt jemand Personen, deren Kleidung oder Haut mit schwarzer, weißer oder blauer Farbe befleckt ist?

Gibt es Hinweise darauf, wo die Sprühfarbe von den Tätern gekauft worden sein könnte?

A5/Köppern: Auffahrunfall von 3 LKW – Vollsperrung in Richtung Süden

Folgemeldung 2:

(ots) – Bei dem verletzten LKW-Fahrer handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus Bergkamen. Dieser war gegen 8.50 Uhr mit seinem Sattelzug auf einen slowakischen Sattelzug aufgefahren, dessen 26 Jahre alter, aus der Slowakei stammende Fahrer unverletzt blieb. Der Slowake wurde wiederum auf einen vorausfahrenden Sattelzug aus Polen geschoben. Auch dessen, aus der Ukraine stammende 52-jährige Pilot, verletzte sich nicht.

Der Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Bereich. Die beschädigten Lastzüge mussten abgeschleppt werden. Momentan kommt es noch immer zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Über den aktuellen Stand informiert die Polizei via Rundfunkwarnmeldungen.

Folgemeldung 1:

(ots) – Nachdem es am Dienstagmorgen 15.12.2020 zu einem Auffahrunfall mit 3 beteiligten LKW kam, war eine mehrere Stunden andauernde Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Süden erforderlich. Zwischenzeitlich wurden die linke, sowie die mittlere Spur wieder freigegeben. An der Unfallstelle sind jedoch Betriebsmittel ausgelaufen. Die Aufräum- und Abschlepparbeiten dauern derzeit weiter an.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 8.50 Uhr ein Kraftfahrer in einen vor ihm bremsenden LKW gekracht und hatte diesen wiederum auf einen weiteren Lastwagen gedrückt. Dabei war der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Feuerwehrkräfte befreiten ihn, ein Rettungswagen brachte den Mann schließlich ins Krankenhaus.

Der an der Unfallstelle gelandete Rettungshubschrauber kam diesbezüglich nicht zum Einsatz.

Durch umherwirbelnde Trümmerteile war zudem ein weiterer LKW beschädigt worden.

Erstmeldung:

(ots) – Am Dienstagmorgen 15.12.2020 ist es auf der A5 nahe Köppern zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten LKW gekommen. Ein Rettungshubschrauber befindet sich im Einsatz.

Derzeit ist die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz in Richtung Süden voll gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Über den aktuellen Stand informiert die Polizei auch via Rundfunkwarnmeldungen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen