Neustadt: Kreativwettbewerb & Kinderbarcamp anlässlich der Bewerbung zur Landesgartenschau

Neustadt an der Weinstraße – Um Kinder an der Bewerbung für die Landesgartenschau zu beteiligen und deren Interessen, Meinungen und Ansichten einbeziehen zu können, wird es auch für die kleinen Neustadterinnen und Neustadter – nach zwei bereits erfolgreichen Barcamps für Erwachsene – ein Barcamp für Kinder geben.

Die Grundlage für dieses Barcamp soll in einem Kreativwettbewerb für Kinder entstehen. Dabei darf gemalt oder gebastelt werden, auch Fotos sind willkommen. Zum Einsatz kommen hierbei auch zwei Pläne, auf welchen das Gebiet der möglichen Landesgartenschau zu sehen ist. Auf dem Luftbild-Plan können Ideen für Spielmöglichkeiten, Attraktionen, Wasserläufe oder Walderlebnisse eingezeichnet werden.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Für die besten und schönsten Ideen warten tolle Preise.

Die Ergebnisse des Kreativwettbewerbs können ab sofort bis 11. Januar 2021 per Post an

Stadt Neustadt an Weinstraße

Stadtentwicklung und Bauwesen

< Kreativwettbewerb LGS 2026 >

Amalienstraße 13

67433 Neustadt an der Weinstraße

oder per Mail an lgs2026@neustadt.eu gesendet werden.

Wichtig: Damit die Stadt Neustadt an der Weinstraße die Bilder zeigen und im weiteren Bewerbungsverlauf nutzen und veröffentlichen darf, ist das Ausfüllen der Einverständniserklärung notwendig.

Die virtuellen Räume des Kinderbarcamp, in denen die Ergebnisse des Kreativwettbewerbs vorgestellt werden, öffnen ihre Türen am Samstag, 23. Januar um 10 Uhr. Barcamps wurden in den USA entwickelt, das erste fand 2005 in Kalifornien statt. Es handelt sich um eine offene, digitale Tagung zum inhaltlichen Austausch und zur Diskussion.

Weitere Informationen zur Anmeldung für das Kinderbarcamp sowie zur Teilnahme am Kreativwettbewerb gibt es unter: https://lgs.neustadt.eu. Dort finden sich auch die genannten Pläne zum Herunterladen.