Haßloch: Erreichbarkeit zwischen den Jahren

Haßloch – Während der Weihnachtsferien sowie „zwischen den Jahren“ sind die meisten Einrichtungen der Gemeindeverwaltung Haßloch geschlossen. Nachfolgend erhalten Sie einen kleinen Überblick.

Bürgerbüro:

Das Bürgerbüro ist bis einschließlich 23.12.2020 zu den regulären Zeiten (nach vorheriger Terminvereinbarung unter 06324/935-200) geöffnet. An Heiligabend sowie zwischen den Jahren vom 28.12. bis 30.12.2020 bleibt das Bürgerbüro geschlossen. Für besonders dringende Angelegenheiten wird ein Notdienst eingerichtet, der vom 28.12. bis 30.12.2020 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr besetzt ist. Auch hier gilt die vorherige Terminvereinbarung. An Silvester ist geschlossen. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am 04.01.2021. Auch im neuen Jahr bleibt die Regelung der vorherigen Terminvereinbarung bestehen.

Da bis zum 29. Dezember 2020, 18:00 Uhr noch Wahlvorschläge für die Landtagswahl im März 2021 eingereicht werden können, kann man sich für die Bestätigung der Wählbarkeit sowie von Unterstützungsunterschriften an Fachbereichsleiterin Christine Behret wenden. Sie steht für Terminvereinbarungen unter 06324/935-256 zur Verfügung.

Außenstelle der Zulassungsstelle im Bürgerbüro:

Die Außenstelle der Kfz-Zulassung im Bürgerbüro in der Langgasse 64 ist zwischen den Jahren nicht besetzt. Letzter Öffnungstag in diesem Jahr ist Mittwoch, der 23.12.2020. Vom 24.12.2020 bis zum 08.01.2021 bleibt die Zulassungsstelle geschlossen.

Rathaus:

Letzter Öffnungstag in diesem Jahr ist (ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung) am Mittwoch, den 23.12.2020. Vom 24.12.2020 bis zum 01.01.2021 bleibt das Rathaus geschlossen. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am 04.01.2021. Das Standesamt ist im Notfall (beispielsweise zur Sterbefallbeurkundung) per Mail an standesamt@hassloch.de erreichbar.

Tourist-Information:

Die Tourist-Info schließt im Zuge des Lockdowns und den damit einhergehenden Bestimmungen der 14. Corona-Bekämpfungsverordnung ab Mittwoch, den 16.12.2020. Die Schließung gilt vorerst bis zum 10.01.2021. Wann wieder geöffnet wird, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den jeweiligen Beschlüssen und Bestimmungen ab.

Blaubär:

Das Jugend- und Kulturhaus Blaubär geht vor dem Hintergrund der neuen Bestimmungen ebenfalls ab dem 16.12.2020 in die vorgezogenen Weihnachtsferien. Wann und wie es im neuen Jahr weitergeht, ist abhängig vom Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Beschlüssen und Verordnungen.

Bücherei:

Auch die Gemeindebücherei ist vom jüngst beschlossenen Lockdown betroffen und schließt am Mittwoch, den 16.12.2020. Die Bücherei bleibt vorerst bis zum 10.01.2021 geschlossen. Wann wieder geöffnet wird, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den jeweiligen Beschlüssen und Bestimmungen ab. Die Ausleihfristen werden entsprechend angepasst.

Musikschule:

Die 14. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz untersagt den Präsenzunterricht in der Musikschule. Vom 16.12.2020 bis einschließlich 15.01.2021 darf ausschließlich online unterrichtet werden. Musikschülerinnen und -schüler werden diesbezüglich gebeten, sich mit ihrer Instrumentallehrkraft in Verbindung zu setzen.