Schwetzingen: Touristinfo und alla hopp!-Anlage ab 16. Dezember 2020 geschlossen

Schwetzingen – Die Touristinfo der Stadt Schwetzingen in der Dreikönigstraße bleibt für den Publikumsverkehr ab Mittwoch, 16.12.2020 bis zunächst 10.01.2021 geschlossen. Die Mitarbeiterinnen sind jedoch per Mail unter touristinfo@schwetzingen.de oder telefonisch unter 06202 87400 an den Werktagen, außer dem 24.12. und 31.12., erreichbar.

Auch die alla hopp!-Anlage in der Sternallee bleibt ab dem 16.12. bis auf Weiteres geschlossen. Im Interesse der geforderten Reduzierung der Kontakte ist das leider nicht vermeidbar. Die Erfahrungen hat gezeigt, dass der Ansturm zu einzelnen Zeiten zu hoch ist, gerade wenn ähnliche Einrichtungen in der Region schon geschlossen sind.