Frankenberg (ots) – Letzten Donnerstag 10.12.2020 fand eine Spaziergängerin zwischen Frankenberg und dem Stadtteil Geismar, 9 tote Kaninchen. Diese lagen gehäuft in einem Graben an dem Wirtschaftsweg in Richtung Zechenhaus. Die Zeugin meldete den Fund bei der Polizei in Frankenberg. Die Tiere waren offensichtlich ohne vernünftigen Grund getötet und entsorgt worden. Es wird von einer Liegezeit von einigen Tagen ausgegangen.

Die Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in den Tagen vor dem letzten Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen am beschriebenen Ort gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der Telefonnummer 06451-7203-0 zu melden.

