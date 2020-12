Marburg (ots) – Am Montagabend 14.12.2020 gegen 22.40 Uhr, erreichte die Polizei Marburg der Notruf einer Frau, die sich im Bereich Steinweg/Zwischenhausen von einem Mann verfolgt und belästigt fühlte. Die Frau sprach richtigerweise zusätzlich einen Passanten an, sodass sie nicht mehr allein war. Das Verhalten der Frau führte dazu, dass der Mann sie in Ruhe ließ. Er lief allerdings weiterhin laut schreiend durch den unteren Teil der Marburger Oberstadt.

Bei der Kontrolle durch die Polizei zeigte sich der betrunkene 30-Jährige wenig freundlich und schon gar nicht kooperativ. Der Mann wehrte sich gegen die zur Ausnüchterung notwendige Ingewahrsamsnahme. Der aggressive 30-jährige Mann beleidigte die Beamten und spuckte trotz wohl bekannter ansteckender Krankheit mehrfach herum. Glücklicherweise ohne Personen zu treffen.

Der Mann muss sich wegen Widerstands, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung

und wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen