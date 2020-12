Kaiserslautern – Zum 31. Dezember scheidet Uwe Reis, stellvertretender Leiter des Referats Grünflächen aus dem Dienst aus.

Seine Abschiedsurkunde überreichte ihm kurz vor Jahresende Beigeordneter und Grünflächendezernent Peter Kiefer und dankte dem scheidenden Kollegen für sein langjähriges Engagement:

„Sie sind seit 30 Jahren im Dienste der Stadt tätigt. Für Ihre Treue sowie sehr gute und gewissenhafte Arbeit spreche ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung aus“.

Reis hat sich der Natur verschrieben. Seine Ausbildung zum Landschaftsgärtner begann 1980, 1987 absolvierte er sein Diplom als Ingenieur der Landespflege. Zum 1. Januar 1991 trat er in den Dienst der Stadt ein und arbeitete in der Abteilung Planung und Neubau im Grünflächenamt. Seit 2007 leitet er diese Abteilung und übernahm zugleich die stellvertretende Referatsleiterfunktion. Der gebürtige Eisenberger und zweifache Vater hat über die Jahre viel zur Grüngestaltung und -entwicklung in Kaiserslautern beigetragen.

Der nun anstehenden, neuen Lebensphase sieht er mit großer Spannung entgegen. Zusammen mit seiner Frau kehrt er seiner Heimat den Rücken und wird in Kürze nach Zentralfrankreich umziehen. Sobald das neue Zuhause eingerichtet ist und es die Situation zulässt, steht bei beiden auch wieder das Reisen auf der Agenda.