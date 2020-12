Straßenraub – Bewaffnetes Duo überfällt 48-Jährigen – Zeugen gesucht

Rülzheim (ots) – Ein 48-jähriger Mann wurde am Sonntag 13.12.2020 gegen 00:45 Uhr durch 2 männliche Täter in der Lindenstraße in Rülzheim überfallen. Die beiden maskierten Täter stoppten den Geschädigten und forderten ihn auf Geld auszuhändigen. Da der 48-Jährige kein Geld mit sich führte, schlugen und traten die Täter auf den Geschädigten ein.

Im weiteren Verlauf zog einer der beiden bisher unbekannten Täter eine Schusswaffe und bedrohte den Geschädigten hiermit. Als der Geschädigte laut um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten fußläufig in Richtung Ortsmitte. Der Geschädigte blieb unverletzt. Eine im Anschluss durchgeführte Fahndung verlief negativ.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

beide männlich, beide ca. 18-25 Jahre alt, sportliche Statur, beide komplett schwarz gekleidet mit Sturmhauben und Jogginghosen (ohne Schriftzüge). Einer der beiden Täter war ca. 1,85 m groß und der Andere zwischen 1,70-1,75 m groß.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Verfolgungsfahrt in der Innenstadt – Geschädigte und Hinweisgeber bitte melden

Germersheim (ots) – Am Freitagabend 11.12.2020 kam es in der Innenstadt in Germersheim zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem blauen Opel und der Polizei. Das verfolgte Fahrzeug sollte um 20:54 Uhr am Bürgerhaus in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Anschluss beschleunigte der mit 2 Männern besetzte Opel und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Da der Fahrer des flüchtenden Opel in der 17er Straße zu schnell fuhr, konnte er am Ende zur Königstraße nicht mehr bremsen und kollidierte mit einem kreuzenden Fahrzeug. Durch diesen Zusammenstoß kam der Verfolgte zum Stehen und der Fahrer und sein Beifahrer setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Der Beifahrer konnte nach wenigen Metern durch die Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei einer anschließenden Überprüfung konnte herausgefunden werden, dass die angebrachten Kennzeichen am Opel gestohlen waren. Zudem konnte im Fahrzeuginneren noch ein Samurai Schwert aufgefunden werden. Dieses wurde sichergestellt. Gegen die beiden Flüchtenden wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Personen, die durch die Verfolgungsfahrt geschädigt bzw. gefährdet wurden oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Auseinandersetzung auf dem Supermarkt-Parkplatz

Berg/Pfalz (ots) – Am Donnerstag 10.12.2020 kam es zwischen 17:20-17:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Berg/Pfalz, Mühläcker 2 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Kundin und einem Pärchen.

Zeugen der Auseinandersetzung, insbesondere die männliche Person, die zur Hilfe eilte, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung eines Blitzableiters

Germersheim (ots) – In der Nacht von Freitag 11.12.2020 auf Samstag 12.12.2020 wurde an einem Verwaltungsgebäude in der Straße An Fronte Diez in Germersheim eine Halterung eines Blitzableiters beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit keine vor. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.