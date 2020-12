Seitenscheibe eingeschlagen und Handtasche geklaut

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 12.12.2020 zwischen 19:45-20:35 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf dem Parkplatz des Eisstadions in der Saarlandstraße. Hierbei schlugen unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten Ford Ka ein und entwendeten die Handtasche und Schmuck der 24-jährigen Geschädigten. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122. Zudem weist die Polizei darauf hin, keine Gegenstände offen im Fahrzeug zu hinterlassen.

Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 12.12.2020 gegen 21:00 Uhr, fiel der Polizei in der Heinigstraße ein Mann auf einem E-Scooter ohne Kennzeichen auf. Bei einer durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 21-jährige Fahrer des E-Scooters unter dem Einfluss von Drogen stand.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 21-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund fehlendem Versicherungskennzeichens und Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstag 12.12.2020 gegen 18:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Fürstenstraße/Kettlerstraße. Hierbei missachtete ein 21-jähriger Mann aus Mannheim mit seinem Auto die Vorfahrt einer 66-jährigen Frau aus Ludwigshafen. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall keiner der Beteiligten verletzt.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 21-jährigen Mann drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Einnahme berauschender Mittel. Dem 21-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgebrochen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Freitagvormittag 11.12.2020 gegen 10 Uhr, wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Ludwig-Börne-Straße in Ludwigshafen-Mundenheim festgestellt. Anwohner beschrieben in den frühen Morgenstunden, gegen 02:45 Uhr, einen lauten Knall gehört und zwei Jugendliche wegrennen gesehen zu haben.

Da zu den Tätern bisher nur wenig bekannt ist, werden weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 unter der Tel. 0621/9632122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.