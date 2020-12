Einbruchsdiebstahl – Diebstahl von LKW

Speyer (ots) – Am Freitagabend ab 18 Uhr bis Samstagfrüh 06:30 Uhr, kam es im Industriegebiet Am Neuen Rheinhafen in Speyer zu einem Einbruch in ein Recyclingunternehmen. Durch noch unbekannte Täter wurde aus einem Büro Bargeld in niederer, dreistelliger Höhe, sowie ein Lastkraftwagen vom Gelände der Anlage entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe wird durch die Polizei auf rund 70.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die in der Freitagnacht in Speyer einen blauen Muldenkipper der Firma MAN beobachtet hatten, werden gebeten sich bei der Polizei (06232-1370) zu melden.

Versuchter Einbruch in Briefmarkengeschäft

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag 11.12.2020, 18:15 Uhr auf Samstag 12.12.2020, 08:30 Uhr kam es in der Innenstadt von Speyer zu einem versuchten Einbruch in ein Briefmarkengeschäft. Ein unbekannter Täter versuchte in das Geschäft in der Gutenbergstraße einzudringen, konnte jedoch den Einbruchsschutz nicht überwinden.

Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Speyer (ots) – Am Freitagabend 11.12.2020, 21:30-22 Uhr kam es zu einer Beschädigung eines Parkscheinautomaten an der Stadthalle in Speyer. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, dass ein Mann mit grüner Kapuzenjacke kraftvoll an dem Automaten hantierte und diesen beschädigte.

Offenbar versuchte der Täter an Münzgeld zu gelangen. Nachdem der Zeuge den Täter ansprach flüchtete dieser unerkannt vom Tatort. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.