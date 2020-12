Neustadt: Landesimpfzentrum im technischen Probelauf

Neustadt an der Weinstraße – Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat beschlossen, dass in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt Impfzentren entstehen, die möglichst bereits bis Mitte Dezember 2020 startklar sein sollen. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße hat die Errichtung eines Impfzentrums auf einer Fläche von knapp 2.900 m2 im 1. OG des Telekom-Hochhauses in der Chemnitzer Straße 2 in Neustadt an der Weinstraße veranlasst. Dieses ist ab dem 15. Dezember 2020 betriebsbereit. Am Sonntag, 13.12.2020 fand der technische Probeablauf statt.

Das Landesimpfzentrum Neustadt an der Weinstraße wird gemeinsames Impfzentrum der Stadt Neustadt an der Weinstraße und des Landkreises Bad Dürkheim (VG Lambrecht, VG Deidesheim, Gemeinde Haßloch). Betreiberin ist die Stadt Neustadt an der Weinstraße. Für den Betrieb soll ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt und dem Landkreis abgeschlossen werden.

Impfbetrieb zunächst im Ein-Schicht-Betrieb

Zu Beginn soll eine Impfstraße im Ein-Schicht-Betrieb durchgeführt werden (das entspricht rund 200 Impfungen). Ausgebaut kann der Impfbetrieb bis auf drei Impfstraßen im 2-Schicht-Betrieb werden.

Das Landesimpfzentrum Neustadt an der Weinstraße in der Speyerdorfer Straße / Ecke Chemnitzer Straße kann gut erreicht werden per S-Bahn (Bahnhaltepunkt Neustadt-Süd ca. 500 Meter entfernt), per Bus (Bushaltestelle vor dem Gebäude) und per Auto (über 100 Parkplätze beim Testcenter in der Speyerdorfer Straße.

In Rheinland-Pfalz werden 36 Landesimpfzentren eingerichtet, u.a. in Schifferstadt, Speyer, Bad Dürkheim, Wörth, Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Ludwigshafen, Frankenthal, Worms, Kirchheimbolanden.

Testbetrieb mit Grippeschutzimpfung für Feuerwehrleute

Am 13.12.2020 wurden während des technischen Probelaufs 39 Feuerwehrleute gegen Grippe geimpft. Der Ablauf ist nach Angaben der Stadtverwaltung Neustadt gleich der Corona-Impfung. Am Eingangsbereich messen Securitymitarbeiter die Temperatur. Im 1. OG meldet man sich im Anmeldebereich an. Anschließend wird im Aufklärungsbereich ein Film über Nutzen und Risiken der Impfung gezeigt. Mit einem Arzt kann über Unklares und Vorerkrankungen gesprochen werden. Der zu Impfende kann von seiner Impfbereitschaft zurücktreten. Im Impfbereich wird von medizinischem Fachpersonal in Kabinen geimpft. Im Anschluss muss der Geimpfte 15 Minuten warten. Wenn er die Impfung vertragen hat, checkt er aus.

Aufbau innerhalb zwei Wochen

Das Landesimpfzentrum wurde innerhalb zwei Wochen aufgebaut. Beteiligt waren das Technische Hilfswerk, die Freiwillige Feuerwehr, die Stadtverwaltung Neustadt, das Deutsche Rote Kreuz, die Telekom, darüber hinaus die Polizei, das Landeskriminalamt und die Bundeswehr.

Zeitplan

Nach heutigen Informationen der Landesregierung (siehe im Bericht im Absatz 12.) kann ab dem 27. Dezember 2020 begonnen werden zu impfen. „In einem ersten Schritt werden wir mit mobilen Teams in die Alten und Pflegeeinrichtungen gehen. Ab dem 4. Januar 2021 haben wir dann mehr Impfstoff zur Verfügung und können auch Impfzentren öffnen, die wir startbereit haben.“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Voraussetzung ist jedoch, dass der Impfstoff bereitsteht.

Freiwillige Helfer gesucht

Zur Unterstützung des Corona-Impfzentrums wird weiterhin Personal gesucht: insbesondere (pensionierte) Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker sowie medizinisches und pharmazeutisches Fachpersonal werden gebeten, sich unter nachfolgendem Link auf der Website des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz zu registrieren: https://covid-19-support.msagd.rlp.de/eden/default/index/register.