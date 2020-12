Ludwigshafen: Musikalische Adventsandacht am 20. Dezember 2020 in St. Joseph LU-Rheingönheim

Ludwigshafen – Der Verein Orgel- und Kirchenmusik St. Joseph & St. Michael e.V. lädt am Sonntag, 20. Dezember 2020, um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Joseph in Rheingönheim zu einer Adventsandacht ein.

Die Andacht beginnt am 4. Advent um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Joseph in Ludwigshafen-Rheingönheim. Passend zur Adventszeit spielen Dekanatskantor Georg Treuheit (Klais-Orgel/Klavier), Anna-Maria Treuheit (Violoncello), Dagmar Sold (Klavier und Altblockflöte) und Constantin Sold (Viola) Werke von J. S. Bach, J. Christian Bach, Teleman, W. Heptworth und anderen Komponisten. „Anders als auf dem Plakat angekündigt darf der Kinderchor `Capella Michaelis´ wegen der Corona-Pandemie leider nicht auftreten“, bedauert Georg Treuheit.

Markus Trescher stellt in der Andacht seine selbstgebaute Krippe vor. Sie zeigt die heilige Familie als Flüchtlinge in den Ruinen des zerstörten Freiburgs am Ende des Zweiten Weltkriegs. Warum diese „Freiburger Münsterkrippe“ für ihn eine besondere Bedeutung hat, wird Markus Trescher den Besuchern erläutern. „Die Musik wurde zum Thema „Freiburger Münster-Krippe“ ausgewählt und vermittelt die Grundstimmung dieser spannenden Geschichte“, sagt Treuheit. Pfarrer Josef D. Szuba rundet die adventliche Andacht mit geistlichen Impulsen ab.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Einlass erfolgt 30 Minuten vor Konzertbeginn am Haupteingang der Kirche, um die notwendigen Hygienemaßnahmen garantieren zu können.