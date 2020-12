Neustadt: Halbzeit beim Janosch-XXL-Adventskalender

Neustadt an der Weinstraße – Am 01.12.2020 wurde das erste Fenster des Rathauses mit dem ersten Janosch-Motiv vorgestellt. Am heutigen Samstag, 12.12.2020, zur Halbzeit zeigen wir die ersten zwölf der 24 Motive.

„Das beleuchtete Rathaus soll ein Licht, Hoffnung und Optimismus sein. Dass dieses Licht vom Marktplatz in die Stadt ausgesendet werden kann, ist vielen Menschen zu verdanken, die sich engagieren, dass es in der Stadt trotz der widrigen Umstände schön ist“, sagte Oberbürgermeister Marc Weigel am 01. Dezember.

Jeden Tag wird um 18 Uhr ein Motiv in einem der 24 Fenster präsentiert (am 24.12. bereits um 12 Uhr). Bis zum Ende der Weihnachtszeit am 6. Januar 2021 ist ab 24. Dezember der XXL-Adventskalender mit allen Motiven zu sehen.

Impressionen – die Fenster 1 bis 12

Bildrechte der Motive: Janosch film & medien AG, Berlin

