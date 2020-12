Großeinsatz für das THW Speyer nach Gebäudebrand (siehe Foto )

Speyer (CS) – “Vollalarm Bergung: Einsatz Hausbrand”. Dieses Stichwort alarmierte am Freitagmorgen 11.12.2020 die Bergungsgruppe und den Zugtrupp des THW Speyer. Zuvor waren der Fachberater des THW Speyer und die Baufachberaterin des THW Landau schon am Einsatzort eingetroffen. Sie unterstützen die Feuerwehr Speyer, die bereits seit 04:00 Uhr mit Löscharbeiten in der Speyerer Altstadt beschäftigt waren. Dort war ein Feuer in einem Reihenhaus ausgebrochen und drohte, auf die Nachbargebäude über zu springen.

Gegen 8:00 Uhr wurde die Bergungsgruppe und der Zugtrupp des THW Speyer hinzugezogen. Der erste Einsatzauftrag lautete, der Feuerwehr einen Zugang zu den oberen Stockwerken des Hauses zu ermöglichen, da die Treppe im Innern komplett niedergebrannt war. Die Helferinnen und Helfer errichteten einen Turm mit dem Einsatzgerüstsystem (EGS) an der Hauswand. Verschiedene Ebenen waren mit Leitern erreichbar, sodass die Kameraden der Feuerwehr in verschiedene Stockwerke eindringen konnten.

Anschließend räumte ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz das Erdgeschoss frei. So konnten weitere Löschangriffe seitens der Feuerwehr stattfinden. Die durch das Löschwasser stark belastete Decke des Erdgeschosses drohte außerdem einzustürzen. Deshalb wurde ein Deckenbalken mit Bausprießen abgestützt. Dies geschah ebenfalls unter Atemschutz, da der Brand noch nicht komplett gelöscht war. So befanden sich weiterhin giftige Gase in dem Haus.

Gleichzeitig war das THW Ludwigshafen mit einem 50t Autokran eingetroffen. Mit einer Personengondel erkundete die Baufachberaterin des THW Landau so Bereiche von oben, an die die Drehleiter der Feuerwehr nicht heran reichte. Im Nachgang wurde die Gondel für Löscharbeiten eingesetzt. Am frühen Nachmittag wurde die Bergungsgruppe durch die Fachgruppe Notversorgung / Notinstandsetzung (N) abgelöst. Diese erweiterte das Gerüst bis zum Dach. Außerdem unterstützte sie die Feuerwehr mit einem Wanddurchbruch. In der Wand zwischen den Gebäuden hatten Isoliermaterial und die Balken des Fachwerk Feuer gefangen. So konnte dort auch gelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Dach teilweise behelfsmäßig mit einer Plane verschlossen und die zerstören Fenster und Türen mit Spanplatten gegen unerlaubtes Eindringen gesichert.

Nach fast 15 Stunden war der Einsatz für das THW beendet.

Die EGS-Arbeitsplattform wurde durch die Ehrenamtlichen am darauffolgenden Samstag wieder abgebaut. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte aus Speyer sowie je 3 aus Landau und Ludwigshafen im Einsatz.

“Die Zusammenarbeit zwischen allen Organisationen war auch in diesem anspruchsvollen Einsatz sehr gut und lief Hand in Hand”, so das Fazit von Matthias Fahrnbach. Der stellvertretende Zugführer des THW Speyer. Das THW Speyer bedankt sich bei der Feuerwehr Speyer, dem THW Landau und dem THW Ludwigshafen für die tolle Zusammenarbeit, die für eine reibungslose Abarbeitung des Einsatzes sorgte.

Quelle: Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)

Polizeiliche Maßnahmen anlässlich des Verbotes der Querdenkerversammlung am Berliner Platz

Speyer (ots) – 12.12.2020 – Im Rahmen bundesweit zunehmender Versammlungsanmeldungen von Gegnern/Kritikern/Skeptikern der Corona-Regeln wurde im Raum Speyer für den 12.12.2020 im Zeitraum 14-17:00 Uhr eine Versammlung am Berliner Platz unter dem Motto “Wahrung des Grundgesetzes, der Grundrechte und Menschenrechte” angemeldet. Die Durchführung der Versammlung wurde im Vorfeld durch die Stadt Speyer untersagt. Da nicht absehbar war, ob sich trotzdem Personen vor Ort einfinden, welche eine Teilnahme an der untersagten Versammlung anstreben, erfolgten polizeiliche Einsatzmaßnahmen.

Hierbei konnten im Bereich des Berliner Platzes nur wenige Personen angetroffen werden, die sich nach eigenem Bekunden ein Bild von der angemeldeten Versammlung machen wollten. Diese wurden kontrolliert und auf die Untersagung der Versammlung hingewiesen. Einzelnen Personen erhielten einen Platzverweis. Sie entfernten sich daraufhin. Im Stadtgebiet konnten bei geringem Personenaufkommen keinerlei Personen festgestellt werden, die im Bezug zu der untersagten Versammlung standen. Insgesamt verlief der polizeiliche Einsatz ohne besondere Vorkommnisse.