Landau: Die Polizei-News

Körperverletzung und Widerstandshandlung

Landau (ots) – Am Freitag 11.12.2020 gerieten am Busbahnhof vor dem Landauer Bahnhof zwei Männer in eine handfeste Auseinandersetzung. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort musste einer der beiden Kontrahenten aufgrund seiner vermutlich wegen vorangegangenem erheblichem Alkoholkonsum hohen Aggressivität zunächst gefesselt werden.

Da der 24-Jährige seine Personalien nicht angab, sollte er im weiteren Verlauf zur Dienststelle verbracht werden. Hiergegen wehrte er sich derart heftig, dass er in den Streifenwagen getragen werden musste. Während des Transport beleidigte er die eingesetzten Beamten auf übelste Weise, spuckte mehrfach in ihre Richtung und versuchte, die Polizisten mit gezielten Tritten zu verletzen. Aufgrund seines allgemeinen Zustands wurde er nach erfolgter Ingewahrsamnahme in das Pfalzklinikum verbracht.

Mit Wheelie über Parkplatz

Landau (ots) – Ganze 24 Stunden war ein 18-Jähriger im Besitz seines neuen Motorrades bevor Polizeibeamte es am Donnerstagmorgen 10.12.2020 gegen 11 Uhr einkassierten. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, da der Zweiradfahrer im Bereich des Alten Messplatzes wie auf einer Rennstrecke unterwegs war. Unter anderem hatte er einen “Wheelie”, Fahren nur auf dem Hinterreifen, hingelegt und immer wieder sein Zweirad beschleunigt.

Die Freude über sein Kraftrad wehrte nicht lange, die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher. Der Heranwachsende konnte dies nicht verstehen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße bereits vor einem halben Jahr wegen des gleichen verkehrswidrigen Verhaltens aufgefallen war. Ein Verfahren wegen Verdacht des Verbotenen Kraftfahrzeugrennen nach § 315d StGB wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Insbesondere Personen, welche das Fahrmanöver des jungen Mannes filmten, werden gebeten, unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Kontakt zu treten.

Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Am Freitag 11.12.2020 verunfallten gegen 15:15 Uhr zwei PKW in der Hans-Boner-Straße. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen beider Unfallbeteiligter sucht die Polizei Landau noch Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Verkehrsunfallflucht

Landau-Godramstein (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 09. und dem 11. Dezember wurde ein in der Godramsteiner Straße auf Höhe der Hausnummer 141 geparkter PKW Audi (gelb) durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.