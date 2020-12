Plane löst sich

Edenkoben (ots) – Eine sich von einem LKW lösende Plane sorgte am Freitagabend, den 11.12.2020 auf der A65 für eine Gefahrensituation. Die Plane drohte sich vom Anhänger eines von einem 52-jährigen geführten LKW-Gespanns komplett abzulösen. Der Fahrer konnte jedoch rechtzeitig angehalten und kontrolliert werden. Die Plane wurde abmontiert und der Fahrer aufgrund der nicht zureichenden Sicherung seines Fahrzeuges verwarnt.

Tag des Lichtes

Edenkoben (ots) – Aufgrund der dunklen Jahreszeit ist das Thema “funktionierende Beleuchtung” an Fahrzeugen für die Sicherheit des Straßenverkehrs mehr denn je von erheblicher Bedeutung. Das Ergebnis einer Kontrollstelle am 11.12.2020 mit besonderem Augenmerk auf diese Thematik ergab, dass 14 Fahrzeuge mit Mängeln an der Beleuchtung am Verkehr teilnahmen. Die betroffenen Fahrzeugführer mussten mit einem Verwarnungsgeld von 20 Euro und einer Kontrollaufforderung belegt werden.

Wird in einem solchen Fall der Kontrollaufforderung nicht entsprochen und der Beleuchtungsmangel nicht behoben, kann es sogar aufgrund der davon ausgehenden Gefahr zur zwanghaften Stilllegung des Fahrzeuges durch die Zulassungsstelle kommen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Fahrzeugführer vor Fahrtantritt das Fahrzeug auf die Verkehrssichert hin zu prüfen habe, auch wenn man nicht selbst Halter ist.

Geschwindigkeit überwacht

Waldrohrbach / Steinfeld (ots) – Am Freitagvormittag 11.12.2020 wurden in der Ortsdurchfahrt Waldrohrbach und auf der L546 bei Steinfeld Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei insgesamt 117 gemessenen Fahrzeugen kam es zu 23 Beanstandungen.

Das schnellste Fahrzeug wurde mit 86 km/h in der 50er-Zone gemessen

Einbruchsversuch in Weingut

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür eines Weingutes in der Längelsstraße in Schweigen aufzuhebeln, was misslang. Entwendet wurde nichts, die Höhe des Schadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu der Tatnacht machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Albersweiler (ots) – Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung verunfallte am Freitag, 11. Dezember gegen 21:10 Uhr ein 56-Jähriger Landauer mit seinem PKW in der Weinstraße in Albersweiler mit einem weiteren PKW-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille.

Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, das üblicherweise einen längeren Entzug der Fahrerlaubnis und eine erhebliche Geldstrafe zur Folge haben wird.