Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

(ots) Um 18:12 Uhr befuhr Freitagabend 11.12.2020 ein 23-Jähriger aus Bebra mit einem Mercedes Vito die Chattenlohstraße in Meißner-Weidenhausen in Richtung Eltmannshausen. Am Ortsausgang geriet er mit dem Fahrzeug im Verlauf einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Straße ab. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt.

Der 23-Jährige lenkte nun gegen, übersteuerte und fuhr dadurch quer über die Fahrbahn nach links gegen eine Grundstücksmauer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden: ca. 6.000 EUR.

(ots) – Leicht verletzt wurde eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Pfaffschwende, die Freitagmittag 11.12.2020 um 14:02 Uhr, auf der K 11 unterwegs war. Zur Unfallzeit befuhr eine 33-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw von Kella/Thüringen in Richtung Meinhard-Frieda. Ausgangs einer Rechtskurve verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Auto, versuchte noch ihr Auto auf ihrer Fahrspur zu halten, rutschte dann aber mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur.

Dort fuhr sie dann gegen die Fahrerseite des entgegenkommenden Pkws, das von der 38-Jährigen gefahren wurde. Deren Pkw rutschte dann bedingt durch den Aufprall einen kleinen Hang hinunter. Ihr Auto musste zudem abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 3.500 EUR angegeben.

(ots) – Um 14:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 79-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die Luisenstraße in Eschwege in Richtung “Neustadt”. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Tiguan kam es zur Kollision mit den Außenspiegeln, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand. Die Unfallverursacherin fuhr weiter, konnte aber aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden.

(ots) – Ein weiterer Unfall, bei dem die Außenspiegel beschädigt wurden, ereignete sich gestern in der Niederhoner Straße in Eschwege. Um 14:00 Uhr fuhr ein 26-Jähriger Eschweger stadtauswärts und streifte dabei einen geparkten Pkw Hyundai. Durch die beschädigten Spiegel entstand ein Schaden von ca. 400 EUR.

(ots) – Beim Rangieren in der Töpfergasse in Eschwege touchierte der 34-jährige Fahrer eines Müllfahrzeuges die Ziegel einer Grundstücksmauer, die dadurch beschädigt wurden. An der Mauer entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Der Fahrer des Müllwagens entfernte sich anschließend, meldete sich aber später bei der Polizei.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht

(ots) – Beim Vorbeifahren an einem geparkten Ford Focus in der Leipziger Straße (B 7) in Ringgau-Datterode wurde der linke Außenspiegel des Ford beschädigt, wodurch an dem Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 450 EUR entstand. Die Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Freitag, gegen 11:00 Uhr, in Höhe Haus-Nr. 28. Hinweise auf den Unfallverursacher, der auf der B 7 in Richtung Eisenach unterwegs war, nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

(ots) – Im Industriegebiet “Seegel” in Sontra wurde zwischen dem 09.12.20, 17.00 Uhr und dem 10.12.20, 12:00 Uhr bei einem schwarzer Audi Q 3 die Fahrerseite des Fahrzeuges zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Das Auto war im Tatzeitraum auf einem Firmenparkplatz abgestellt gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle mit Sattelzügen

(ots) – Um 14:53 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 26-Jähriger aus Polen mit einem Sattelzug die Kasseler Straße in Witzenhausen und beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei touchierte der Sattelzug mit der hinteren Begrenzung den Außenspiegel eines geparkten VW Touran, was der Fahrer offenbar nicht bemerkte. Dies registrierte jedoch eine hinter dem Sattelzug fahrende Zeugin, die hinterherfuhr und den Fahrer ansprach. Sachschaden: ca. 500 EUR.

(ots) – Am 10.12.20, um 18:45 Uhr befuhr ein 61-Jähriger aus Jena mit einer Sattelzugmaschine die HEM-Tankstelle “Unter den Weinbergen” in Witzenhausen. Beim Verlassen des Tankstellengeländes kollidierte der Sattelauflieger mit der oberen rechten Ecke des Tankstellengebäudes, wodurch die Verkleidung und ein angebrachter Strahler beschädigt wurden. Sachschaden: ca. 1.400 EUR.

Kennzeichendiebstahl

(ots) – Das hintere luxemburgische Kennzeichen “HM 1209” wurde zwischen dem 10.12.20, 17:00 Uhr und dem 11.12.20, 09:30 Uhr, von einem Pkw BMW 118i durch unbekannte Täter abgerissen, wodurch die Halterung und Verschraubung beschädigt wurde. Der Diebstahl ereignete sich auf dem Parkplatz “An der Schlagd” in Witzenhausen. Schaden: ca. 100 EUR.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

(ots) – In der Straße “Am St. Jakob” in Witzenhausen haben Unbekannte in der vergangenen Nacht drei Abwasserkanaldeckel herausgehoben und daneben platziert, wie heute Morgen gegen 06:00 Uhr der Polizei mitgeteilt wurde. Die Kanaldeckel wurden wiedereingesetzt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zu Schaden kam nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen