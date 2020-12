Weinheim: Jazztage Weinheim 2021 im Mai und Juni

Weinheim – Letztes Jahr noch an Corona gescheitert, sollen nun 2021 die Jazztage Weinheim stattfinden. Beyond Blue Connection mit Mastermind Benny Schmidt und das Cafe Central bringen damit ihre Zusammenarbeit auf ein neues Level. Mit verschiedenen Spielarten des Jazz geben sich interessante Künstler die Klinke in die Hand.

Die Uhrzeiten Einlass/Beginn werden noch bekanntgegeben …

Das Veranstaltungsprogramm Mai/Juni 2021:

Mi 12.05.2021

MARKUS STOCKHAUSEN GROUP/QUADRIVIUM

Café Central Weinheim

Vier improvisierende Musiker – sie gehören zu den Besten ihres Fachs. Markus Stockhausen präsentiert in diesem außergewöhnlichen Konzert eine neue Besetzung mit dem Pianisten Jeroen van Vliet. Spielfreude und meisterliches Können – farbenreiche Kompositionen, inspirierte Improvisationen und intuitives Spiel fügen sich zu einem harmonischen Ganzen, den Instrumenten werden ungeahnte Klänge entlockt. Alle Musiker benutzen auch elektronische Erweiterungen ihrer Instrumente. Sie sind sowohl im klassischen Fach wie auch im Jazz virtuos zuhause und stellen einen hohen Anspruch an ihre Tonkultur, immer auf der Suche nach dem ‚magischen Augenblick‘ auf der Bühne. Durch ihr intuitives Zusammenspiel bringen sie mit musikalischem Feingefühl innere Welten zum Klingen. Sie werfen sich die Themen wie Bälle zu, mitunter komplexe, virtuose Ton- oder Akkordfolgen, lebhaft und jazzig, dann wieder harmonisch-melodiös, ruhig und innerlich. Ein fesselndes musikalisches Erlebnis.

Sa 15.05.2021

BILLY COBHAM BAND

Café Central Weinheim

Der New Yorker galt einst als „schnellster“ Drummer der Welt. Cobham zählt ganz sicher noch zu den wichtigsten Schlagzeugern der Jazzgeschichte Vor allem durch sein Engagement bei dem Mahavishnu Orchestra wurde der gebürtige Panamaer zum Weltstar. U.a. zu hören auf „Bitches Brew“ von Miles Davis. Der Künstler ist die zentrale Lichtgestalt von Fusion und Jazz-Rock. Bis heute.

Fr 04.06.2021

RAMON VALLE TRIO

Schlosshof Weinheim

„Ich erzähle Märchen ohne Worte“ sagt Ramon Valle. In seinem Stil vereinigen sich Neo-Bob, Latin Jazz und Afro-Cuban Musik mit Klassik. Mal hört man bei ihm das Erbe von Oskar Peterson, mal den Spirit von Eddie Palmieri oder gar von Ludwig van Beethoven. Die internationale Presse bescheinigt seinen Werken „atmosphärische Schönheit“ (SPIRIT of JAZZ). Wer ein Konzert des „größten cubanischen Musiktalents“ (Chuco Valdez – Irakere) erlebt hat, kommt ins Fliegen. Ramon verleiht den Tasten Flügel.

Sa 05.06.2021

ANKE HELFRICH QUARTETT

Schlosshof Weinheim

Ganz klar: Anke Helfrich war für das Programm der Weinheimer Jazztage ein „MUSS“! Die Pianistin, Komponistin, Bandleaderin und Hochschuldozentin ist eine der zentralen Persönlichkeiten des deutschen Jazz. Als Künstlerin ist sie in der ganzen Welt unterwegs, trotzdem blieb sie der Zweiburgenstadt immer auf das Innigste verbunden. Die „Botschafterin Weinheims“ wurde vielfach ausgezeichnet u.a. mit einem ECHO Jazz, Hessischen Jazzpreis und Blue Bird Award. Vor allem ihre letzte CD „Dedication“ fand große internationale Anerkennung. Anke Helfrich verbindet kraftvolles Spiel mit lyrischer Erzählkunst zu einem eigenen lebendigen und berührenden Stil. Nun also „Anke Dehoom“! Speziell für die Weinheimer Jazztage wird die Musikerin mit neuem Programm auftreten und zu ihrer Stammbesetzung einen internationalen Gast einladen.

So 06.06.2021

RON CARTER GOLDEN STRIKER TRIO

Schlosshof Weinheim

Der 83jährige Bassist Ron Carter ist eine echte Legende. Miles Davis, Freddie Hubbard oder Herbie Hancock gehören zu seinen Weggefährten. Mit ihnen hat der Afro-Amerikaner den modernen Jazz geprägt wie kaum ein anderer. Sein grandioses Spiel erklingt auf mehr als 2.200! Veröffentlichungen. Damit ist er der am meisten aufgenommene Bassist der Musikgeschichte. Der studierte Bassist, Cellist und Komponist hat viele Facetten: Genialer Solist, charismatischer Bandleader und begnadeter Hochschullehrer. Carter vereint Klassischen Jazz mit Modern Jazz. Als Vertreter des „Third Stream“ gelingt ihm eine Spielkultur jenseits von E- und U-Musik. Bei den Weinheimer Jazztagen tritt der Künstler mit dem „Ron Carter Golden Striker Trio“ auf. Seiner Lieblingsformation. Der Jazz-Gentleman wird von dem Pianisten Donald Vega und dem Gitarristen Russel Malone begleitet. Der Abend verspricht eine große Jazz-Gala im kleinen Schlosshof.