Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 12.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Weisenheim am Sand: Erneut Reifen an Fahrzeug platt gestochen

Weisenheim am Sand (ots) – In der Zeit von 10.12.2020, 16.00 Uhr bis 11.12.2020, 08:00 Uhr wurde erneut in Weisenheim am Sand in der Laumersheimer Straße ein Reifen eines Pkw VW Golf platt gestochen. Bereits im November wurden an diesem Pkw der Reifen platt gestochen und an weiteren Pkws war es auch der Fall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322-963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Pkw überschlägt sich – Insassen bleiben unverletzt

Weisenheim am Sand (ots) – Am 11.12.2020, gegen 15.50 Uhr befuhr der Pkw Audi mit insgesamt 4 Personen besetzt von Weisenheim am Sand kommend die L454 in Fahrtrichtung Maxdorf. Die 24-jährige Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis erschreckte sich kurz nach der dort befindlichen S-Kurve und verriss das Lenkrad. Auf feuchter Fahrbahn kam der Pkw ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen eine Schutzplanke, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach in einem leeren Regenrückhaltebecken, ca. 3 Meter unterhalb der Höhe der Fahrbahn, zum Stillstand. Die Fahrzeuginsassen (25-jähriger Beifahrer, 4-jähriger Junge und 2-jähriges Mädchen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis) verblieben glücklicherweise allesamt unverletzt und konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeug musste mittels Kran geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden (Wert circa. 5000 Euro). Die Insassen wurden vorsorglich zur Untersuchung/Ausschluss von Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach den Untersuchungen konnten diese mit negativem Befund wieder entlassen werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):