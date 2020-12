Darmstadt

Mann in Straßenbahn bedroht lautstark Kinder – Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Für die Aufklärung eines Sachverhalts, der sich am Donnerstagmorgen (10.12.) in einer Straßenbahn der Linie 6 mit Fahrtrichtung Darmstadt Innenstadt ereignete, sucht die Polizei in Darmstadt Augenzeugen des Geschehens. Nach ersten Erkenntnissen soll ein ausländisch sprechender Mann an der Haltestelle Fuchsstraße die Bahn betreten, dabei auffällig laut Musik gehört und anschließend mehrere Insassen lautstark angepöbelt sowie überwiegend Kinder verbal bedroht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Mann an der Haltestelle Nordbahnhof wieder aus und lief in unbekannte Richtung davon.

Täterbeschreibung:

Er wurde als etwa 35 bis 45 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Seine Statur wurde als “korpulent” wahrgenommen. Er hatte kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine Jacke in der Farbe Beige sowie eine weiße Mund- und Nasenbedeckung. Der Unbekannte soll überwiegend unverständlich in einer ausländischen Sprache gesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Kontrolle auf Markplatz endet mit Festnahme nach Widerstand – 35-Jähriger droht mit Messer

Darmstadt (ots) – Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstands gegen Vollzugsbeamte wird sich ein 35-Jähriger nach seiner Festnahme am Donnerstagabend (10.12.) strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 17.30 Uhr hatte eine Zivilstreife der Polizeidirektion Direktion Darmstadt-Dieburg den Mann auf dem Marktplatz in der Innenstadt gestoppt.

Bereits beim Ansprechen des polizeibekannten Darmstädters zeigte sich dieser nicht mit seiner Kontrolle einverstanden. Unvermittelt griff er in seine Tasche, zog ein Messer heraus und hielt es drohend in Richtung der Streife. Erst nach lautstarker und mehrmaliger Ansprache, bei der die Zivilbeamten die Dienstwaffe zogen, legte der 35-Jährige das Messer weg und ließ sich festnehmen. Ob der Besitz von Marihuana, das er vergeblich versuchte unbemerkt wegzuwerfen, Ursache für sein Verhalten war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Festgenommene wurde auf die Wache gebracht. Auf Anordnung des Amtsgerichts Darmstadt durchsuchten Einsatzkräfte anschließend seine Wohnung. Diese verlief jedoch ergebnislos.

Gegen den Tatverdächtigen wurde Strafanzeige erstattet.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – 13-Jähriger leicht verletzt

Weiterstadt (ots) – Am Mittwochmittag (9.12.), gegen 13.15 Uhr, kam es in der Wixhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekannter Fahrzeugführer flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 13 Jahre alter Radfahrer auf dem Radweg der Kreisstraße 165 von Erzhausen in Richtung Weiterstadt unterwegs. Die gleiche Richtung befuhr ein unbekannter Fahrer mit einem roten Wagen. Am Ende der dortigen Brücke, bog der unbekannte Wagenlenker nach rechts in die Wixhäuser Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem geradeausfahrenden 13-jährigen Radler. Durch den Aufprall stürzte der 13-Jährige und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt weiter fort. Ob durch den Zusammenstoß ein Schaden am roten Wagen entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Passanten oder Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben oder Hinweise zum Aufenthalt des flüchtigen Fahrzeugführers geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Durchsuchung nach mutmaßlichem Fahrzeugrennen

A5/Weiterstadt/Erzhausen (ots) – Über die Onlinewache der Hessischen Polizei erhielt die Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt einen Hinweis auf ein im Internet veröffentlichtes Video, welches augenscheinlich ein illegales Straßenrennen zwischen mehreren hochmotorisierten Fahrzeugen im Bereich der A5 bei Weiterstadt zeigt.

Durch die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation konnten auf Grundlage des eingestellten Videos, nach intensiver Ermittlungsarbeit, mittlerweile drei Fahrzeuge aus Erzhausen identifiziert werden, die an den mutmaßlich illegalen Straßenrennen beteiligt waren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss bei allen drei Fahrzeughaltern beantragt. Der Beschluss wurde am Donnerstagmorgen (10.12.) durch Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen und der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums bei den drei Verdächtigen im Alter von 30 bis 36 Jahren vollstreckt. Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von umfangreichem Beweismaterial. Außerdem wurden die in den Videos benutzen Fahrzeuge auf mögliche zulassungsrechtliche Verstöße überprüft.

Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel wird noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Weiterhin werden bereits jetzt fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen geprüft.

Anhaltesignale missachtet – Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin

Roßdorf/B38 (ots) – Nachdem eine 39-jährige Fahrzeugführerin am Donnerstagabend (10.12.) auf der Bundesstraße 38 in Höhe des “Alten Darmstädter Wegs” die Anhaltesignale der Ordnungshüter missachtete, konnte sie im Anschluss gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen einer Kontrollstelle beabsichtigten die Beamten, gegen 23.10 Uhr, die Fahrerin eines grauen Fords zu kontrollieren. Auch mehrere Versuche der Beamten, die Wagenlenkerin in der Kontrollstelle zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 39-Jährige direkt auf den Kontrollort zu. Mit einem Sprung zur Seite gelang es den Beamten dem Fahrzeug auszuweichen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Daraufhin nahm eine Polizeistreife die Verfolgung zur flüchtigen Fahrerin auf und konnte diese schließlich kurz vor der Kreuzung zur Erbacher Straße stoppen. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Sie musste die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte sie die Polizeidienststelle wieder verlassen.

Sie wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

E-Bike aus Tiefgarage gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Unbekannte erbeuteten im Tatzeitraum zwischen Montagabend (7.12.) und Mittwochvormittag (9.12.) das E-Bike aus einer Garage im Glockenblumenweg.

Auf unbekannte Art und Weise verschafften sich die Kriminellen Zugang zur Tiefgarage. Dort hatten sie es auf das gesicherte E-Bike abgesehen. Zudem durchsuchten die ungebetenen Gäste einen Waschraum und hielten offenbar auch dort Ausschau nach potentieller Beute. Neben dem schwarzen Bike des Herstellers “Stevens”, entwendeten sie auch ein Ladegerät. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2.600 Euro.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht: Darmstadt – Am Mittwoch, den 09.12.2020 zwischen 07:45 Uhr und 12:00 Uhr kam es in der Gervinusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein blaues Fahrzeug zwei am Straßenrand geparkte Autos streifte und beschädigte.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Kreis Bergstraße

“In die Zange genommen” – Taschendiebe greifen in die Einkaufstasche

Groß-Rohrheim (ots) – Eine Seniorin wurde am Donnerstagnachmittag (10.12.) von zwei Männern in einem Discountmarkt in der Straße “Die Neuwiese” bestohlen. Die Täter konnten die Geldbörse mit etwa 80 Euro, zwei Bankkarten sowie Personaldokumente stehlen. Der Taschendiebstahl soll in der Lebensmittelabteilung des Marktes gegen 16.30 Uhr stattgefunden haben. Während die über 80-Jährige nach Kartoffelklößen Ausschau hielt, wurde sie von den Fremden förmlich in die Zange genommen.

Die Täter stellten sich neben der Frau. Geschickt und unbemerkt konnte das Portemonnaie aus der Einkaufstasche gezogen werden.

Täterbeschreibung:

Die Gesuchten sind etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,90 Meter groß. Beide haben kurze dunkle Haare und trugen dunkle Winterjacken. Nach Aussage der Seniorin sollen sich die Männer in einer osteuropäischen Sprache unterhalten haben.

Wer die Männer bemerkt hat und Hinweise zu ihnen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (DEG) in Lampertheim. Telefon: 06206 / 94400.

Damit Sie gar nicht erst in diese Lage kommen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie sie stets geschlossen.

Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.

Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Kredit- und Girokarte unter dem Sperr-Notruf 116 116 sowie die Girokarte im polizeilichen Meldesystem KUNO für das Lastschriftenverfahren.

Porsche Panamera mutwillig verkratzt

Hirschhorn (ots) – Mutwillig ist ein Porsche Panamera zerkratzt worden. Der Lackschaden dürfte mindestens 4.000 Euro hoch sein. Der Wagen parkte zwischen Donnerstagabend (10.12.), 19 Uhr und Freitagmorgen (11.12.), 9 Uhr “An der Stadtmauer”, in der Nähe des Marktplatzes, als der Verursacher mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite entlang fuhr.

Alle Beobachtungen und Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Hirschhorn entgegen.

Telefon: 06272 / 93050.

Werkzeug aus weiterem Wagen gestohlen – Kripo nimmt Zeugenhinweise entgegen

Bensheim (ots) – Nachdem Werkzeug aus einem VW Crafter zwischen Mittwochnachmittag (9.12.) und Donnerstagmorgen (10.12.) in der Kriemhildstraße gestohlen wurde (wir haben berichtet), hat sich ein weiterer Geschädigter gemeldet. Im gleichen Tatzeitraum waren die Täter auch in der Frankensteinstraße unterwegs. Dort bedienten sie sich aus einem roten Peugeot Boxer.

Um verschiedene Werkzeugstücke im Wert von circa 3.000 Euro stehlen zu können, wurde die Hecktür des Transporters gewaltsam aufgebrochen.

Die Ermittler (K 21/ 22) in Heppenheim suchen Zeugen, die zwischen der Kriemhildstraße und der Frankensteinstraße Beobachtungen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen gemacht haben.

Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06252 / 7060 zu erreichen.

Zu schnell und unter Drogeneinfluss

Viernheim (ots) – Weil er einen Streckenabschnitt der A 659, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 138 Stundenkilometer passierte, stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag (10.12.) einen 23 Jahre alten Autofahrer.

Rasch bemerkten die Beamten, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten zudem einen Teleskopschlagstock in Griffweite.

Der Schlagstock wurde von der Polizei sichergestellt.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Ihn erwarten Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und natürlich das Bußgeld für die Geschwindigkeitsüberschreitung.

Südhessen

Kontrollen auf der Autobahn – Zivilfahnder zwei Tage im Einsatz

Südhessen (ots) – Am Mittwoch (09.12.) und Donnerstag (10.12.) haben Zivilkräfte umfangreiche Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen und im angrenzenden Rheinland-Pfalz durchgeführt.

Mit Unterstützung von Fahndern des Polizeipräsidiums Mainz, wurden in den zwei Tagen insgesamt

68 Fahrzeuge gestoppt und 141 Personen überprüft. 11 Personen wurden vorläufig festgenommen und zudem 29 Strafanzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, illegalen Aufenthalts sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahls erstattet.

Im Rahmen der Kontrolle stoppten die Ordnungshüter auch einen Kleintransporter aus Osteuropa.

In der Jackentasche eines 27 Jahre alten Fahrzeuginsassen fanden sie anschließend mehrere Gramm Amphetamin und zusätzlich eine geringe Menge Marihuana.

Bei einer weiteren Kontrolle eines Kleinbusses aus Osteuropa wurden von den Fahndern zwei ukrainische Staatsangehörige festgestellt, die illegal in das Bundesgebiet eingereist waren.

Über das zuständige Ausländeramt wurde ihnen daraufhin die Ausweisung aus Deutschland erläutert.

Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung der Eigentums-, Straßen- und Drogenkriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter “unattraktiv” zu machen.

Ende der Motorradsaison 2020/Mehr Tote, weniger Verletzte

Südhessen (ots) – Drei getötete Motorradfahrer mehr als im Jahr 2019 aber insgesamt 24 verletzte Biker weniger als im Vorjahr, lautet die Bilanz nach Ende der Motorradsaison 2020 in Südhessen.

Während der diesjährigen Saison wurden 76 Biker mit Motorrädern über 125 ccm Hubraum schwer-

und 173 leicht verletzt. Acht Menschen verloren bei Verkehrsunfällen ihr Leben.

Im Jahr 2019 gab es 83 Schwerverletzte, 190 Leichtverletzte sowie fünf getötete Motorradfahrer. Ereigneten sich im Jahr 2019 noch insgesamt 364 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrern schwerer Maschinen (über 125 ccm) im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen, sind es nach aktuellem Stand bislang 344 Unfälle.

Die überwiegende Anzahl der Motorradfans war wieder verantwortungsvoll und vernünftig auf den Strecken in Südhessen unterwegs und begrüßte die durchgeführten Kontrollen der Polizei, um, wie es ein Biker formulierte: “Die schwarzen Schafe herauszufischen.”

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen rund 6000 Motorräder und damit fast doppelt so viele, wie im letzten Jahr. Sicherlich auch ein Folge des durchaus erhöhten Aufkommens von Motorradfahrern zur Zeiten der Corona-Pandemie. Immerhin 95 Fahrern drohen wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote.

Polizeipräsident Bernhard Lammel sagte dazu: “Die intensiven und sehr zahlreichen Motorrad-Kontrollen der Polizei waren nur durch das zusätzliche, hohe Engagement unserer Beamten möglich. Vor dem Hintergrund der großen Einsatzbelastung der Kollegen in diesem Jahr, ist dies nicht hoch genug einzuschätzen. Die Kontrollergebnisse zeigen aber auch, dass sich die allermeisten Motorradfahrer an die Regeln halten”.

39 Motorräder stellte die Polizei bei den Kontrollen an Ort und Stelle sicher, hauptsächlich, weil Manipulationen an den Auspuffanlagen bemerkt wurden. Bei insgesamt 65 Maschinen war aufgrund unzulässiger Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Positiv zu vermerken ist in diesem Zusammenhang, dass Alkohol oder Drogen bei Fahrerinnen und Fahrern schwerer Motorräder überhaupt keine Rolle gespielt haben.

Auch im Jahr 2020 legten die Ordnungshüter erneut ein spezielles Augenmerk auf vermeidbaren Lärm, den Motorradfahrer verursachen und der Anwohner an stark frequentierten Strecken ganz besonders stört. Laute Maschinen mit ausgebauten DB-Killern wurden von der Polizei, wie bereits im Vorjahr, konsequent aus dem Verkehr gezogen. Polizeipräsident Lammel hat hierzu eine klare Meinung:

“Bei technischen Veränderungen an den Motorrädern, ganz besonders bei Manipulationen an den Auspuffanlagen, gilt bei uns: “Null Toleranz”!”

Einen Appell richtet die Polizei aber auch an die Autofahrer: “Achten Sie insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen unbedingt auf Motorradfahrer. Die Geschwindigkeit der motorisierten Zweiräder wird häufig unterschätzt und der Bremsweg bei Bikern ist in der Praxis meist länger als man denkt.”

