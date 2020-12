Neustadt – Altkleidercontainer brannte

Am Samstag, 05.Dezember, gegen 20 Uhr, löschte die Feuerwehr in der Karl-Braun-Straße einen brennenden Altkleidercontainer. Durch den Brand entstand ein Schaden von mindestens 700 Euro. Derzeit steht nicht fest, wie es zu dem Feuer kam. Allerdings bemerkten Anwohner wenige Minuten vor dem Feuers Jugendliche, die offenbar mit Feuerwerkskörpern hantierten.

Bislang gibt es zu dieser Gruppe aber noch keine weiteren Hinweise.

Wem ist diese Gruppe am Samstagabend noch aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Graffiti

Vor Dienstag, 08. Dezember besprühten Unbekannte mit verschiedenen Farben die Wände des Parkdecks des Studentenheims im Fuchspaß. Sie brachten unterschiedliche TAGS an und verursachten einen noch nicht bezifferbaren Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Elnhausen/Wehrshausen/Bad Endbach – Autos durchwühlt

Immer wieder berichtete die Polizei in jüngster Vergangenheit über Diebstähle aus offenbar unverschlossenen Fahrzeugen. Der Täter probiert aus und sucht in erster Linie offene oder leicht zu öffnende Autos. Findet er ein solches, durchwühlt er es und stiehlt, was er finden kann. In der Nacht zum Freitag, 11.Dezember streifte ein solcher Dieb durch Elnhausen und Wehrshausen. Außerdem gab es gleichgelagerte Fälle auch in Bad Enbach.

Wer hat in der Nacht in diesen Ortschaften verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Person aufgefallen, die z.B. an Autos herangetreten ist, die versucht hat, Autotüren zu öffnen, die von einem zum anderen Auto gegangen ist oder die in ein Auto eingestiegen und kurze Zeit danach wieder ausgestiegen ist? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss gefahren

Erneut stellte Polizisten der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf von Donnerstag auf Freitag, 11. Dezember Führerscheine sicher, untersagten die Weiterfahrten, veranlassten Blutproben und legten entsprechende Anzeigen vor, weil Menschen Fahrzeuge fuhren, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel standen. Um 20.10 Uhr reagierte der Drogentest eines 19-Jährigen positiv auf Cannabis. Seine Autofahrt endete in Dautphe.

Für einen 35 Jahre alten Mann war die Autofahrt um ca. 21.25 Uhr am Richtsberg zu Ende. Sein Alkotest zeigte über 1,3 Promille an. Noch höher, nämlich bei über 2,4 Promille, lag der Wert des Alkotests eines 44-Jährigen um 23.35 Uhr in Marburg.

Die Polizei hatte den Mann mit seinem Pkw in der Zeppelinstraße kontrolliert. Nicht alkoholisiert, aber offenbar unter Drogeneinfluss fuhr auch ein 21 Jahre junger Mann ein Auto. Sein Drogentest um 23.45 Uhr reagierte positiv auf THC. Seine Fahrt endete in der Sonnenblickallee.

Marburg – Schwarzen Daimler beschädigt – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Der schwarze Daimler G 500 wird selten bewegt und steht meistens in einer der Parkbuchten in der Liebigstraße. Am Sonntag, 06. Dezember, um 11 Uhr stellte der Besitzer dann auf der Fahrerseite eine Delle und Lackschäden fest, die sich von der Hecktür bis zum hinteren Heckbauteil erstrecken.

Der Schaden beträgt mindestens 1.200 Euro.

Obwohl weder eine Tatzeit noch ein tatsächlicher Tatort feststehen und sich auch keine Hinwiese auf ein verursachendes Fahrzeug ergaben, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 4060.

Amöneburg – Schulfensterscheiben zerkratzt – Hoher Schaden

Mit Symbolen und ganzen Worten verkratzen Unbekannte insgesamt vier Fensterscheiben. Es handelt sich um Fensterscheiben an dem Gebäude der Grundschule in der Peter-Muskulus-Straße. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro.

Die Tatzeit der Sachbeschädigungen liegt zwischen 12 Uhr am Montag und 10 Uhr am folgenden Mittwoch, 09. Dezember. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Aufgefahren und weggefahren

Durch einen Auffahrunfall entstand an einem blauen Dacia Logan ein Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Der Unfall passierte am Donnerstag, 10. Dezember, gegen 18.05 Uhr, auf der Bundesstraße 454 zwischen Stadtallendorf und Neustadt. Beide beteiligten Autos fuhren Richtung Neustadt. Der Unfall war ca. 2-300 Meter jenseits der Kreuzung B 454/Hauptstraße/Bahnhofstraße, wo ein andere Unfall zu Behinderungen führte. Vermutlich kam es wegen dieser Situation zu einer Unaufmerksamkeit, die in der Folge in dem Auffahrunfall in der Bewegung mündete.

Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich, außer dass es ebenfalls entsprechende Schäden davontrug, nicht. Die gefundenen Fahrzeugteile ließen sich bislang weder einem Fahrzeug zuordnen noch waren sie hinsichtlich der Fahrzeugfarbe aufschlussreich. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zu dem anderen beteiligten Fahrzeug geben, das nach der Kollision weiter Richtung Neustadt fuhr? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen