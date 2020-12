Neustadt: Verkehrsunfall auf der BAB 65 mit mehreren Verletzten

Neustadt an der Weinstraße. Kurz nach 10:30 Uhr am Freitagmorgen, 11.12.2020, kam es auf der Autobahn 65, zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Deidesheim zu einem Verkehrsunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren.

Nach Polizeiangaben wollte eine Audi A3 Fahrerin die Spur wechseln, um einen LKW zu überholen und beachtete dabei den rückwärtigen Verkehr nicht. Ein VW Touareg Fahrer konnte noch bremsen. Ein ihm folgender Audi Avant Fahrer bremste ebenfalls noch ab. Diesem folgte ein VW Transporter. Dessen Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Avant auf und schob diesen auf den VW Touareg.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren alle Personen aus den Fahrzeugen heraus. Bis auf die Audi A3 Fahrerin kamen alle vorsorglich zur weiteren Abklärung, nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Ursache des Unfalles war zu geringe Einhaltung des Abstandes. Zusammen mit der Polizei sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Ebenso mussten austretende Betriebsstoffe an dem Audi Avant abgebunden werden. Des Weiteren wurde an dem Fahrzeug die elektronische Bordversorgung gekappt.

Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr einspurig über den Pannenstreifen abfließen. Die Reinigung der Straße übernahm die Autobahnmeisterei in eigener Regie. Bis auf den Audi A3 waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr, der Rettungsdienst, Notarzt, Abteilung Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter), Autobahnpolizei sowie die Autobahnmeisterei.