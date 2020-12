Unbekannte Täter stecken mobiles Toilettenhäuschen in Brand

Melsungen (ots) – 10.12.2020, 21:50 Uhr – Ein kleines mobiles Toilettenhäuschen aus Kunststoff brannte gestern am späten Abend auf dem Innenhof des Schlosses. Ein Passant hatte das brennende Toilettenhäuschen auf dem Schlossplatz bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die alarmierte Feuerwehr Melsungen konnte das abgebrannte Häuschen ablöschen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei geht von einer Sachbeschädigung durch Feuer aus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Geschwindigkeitsregelungsanlage aus Anhänger gestohlen

Homberg (ots) – 10.12.2020, 19:00 Uhr bis 11.12.2020, 09:00 Uhr – Eine Geschwindigkeitsregelungsanlage im Wert von 2.000,- Euro stahlen unbekannte Täter aus einem weißen Pkw-Anhänger in der Johannes-Zenker-Straße. Die Täter begaben sich zu dem verschlossenen Anhänger und öffneten diesen mit Gewalt. Aus dem Anhänger stahlen sie die Geschwindigkeitsregelungsanlage. An dem Anhänger entstand geringer Sachschaden.

Wie die Täter die Beute abtransportiert habe steht zurzeit nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Täter brechen in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein

Knüllwald-Remsfeld (ots) – 09.12.2020, 13:00 Uhr bis 21:30 Uhr – In der Zeit von Mittwochmittag bis zum Abend brachen unbekannte Täter in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhaues “Hinter dem Gamsbett” ein und stahlen Bargeld, einen Videorecorder sowie Fahrzeugpapiere.

Die Täter gelangten durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus. Hier betraten und durchsuchten sie die Wohnungen in den drei Geschossen. Zwei Tresore wurden in das Erdgeschoss gebracht und dort aufgebrochen. Aus einem Tresor stahlen die Täter Bargeld und Fahrzeugpapiere.

Aus einer Wohnung wurde zudem noch ein Videorecorder gestohlen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter

Tel.: 05681-7740.

