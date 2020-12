Korbach: Die Polizei-News

Weiterer Wohnungseinbruch in Frankenberg – Polizei sucht Zeugen

Frankenberg (ots) – Nachdem es bereits am Dienstag 08.12.2020 in Frankenberg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Kasseler Straße kam, wurde der Polizei am Donnerstag 10.12.2020 ein weiterer Fall angezeigt. Ein Unbekannter war in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße im Stadtteil Geismar eingebrochen, indem er gewaltsam ein Fenster aufhebelte. In dem Haus suchte er in allen Räumen nach Wertsachen, offenbar ohne jedoch etwas zu erbeuten.

Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Tatzeit dieses Einbruchs lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, eingrenzen. Wann genau der Täter zuschlug, ist momentan nicht bekannt.

Ein Zusammenhang mit dem Einbruch in der Kasseler Straße kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Einbrecher in Schreinerei erbeuten Tresor mit Geld, Polizei sucht Zeugen

Bad Wildungen-Braunau (ots) – In der Nacht von Mittwoch 09.12. auf Donnerstag 10.12.2020 brachen unbekannte Täter in eine Schreinerei in der Frankenstraße in Bad Wildungen-Braunau ein. Nachdem sie eine Tür gewaltsam geöffnet hatten, konnten sie in das Firmengebäude einsteigen. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld und mehrere Werkzeuge. Die Höhe des Diebsgutes und der angerichtete Sachschaden stehen noch nicht fest.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht zu Donnerstag in Braunau verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Telefonnummer 05621/70900 zu melden.

