Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Getränkelaster verliert Ladung – Folgeunfall zwischen Sattelzug und Kleinwagen (siehe Foto)

B3/Fuldatal (ots) – Am heutigen Freitagmorgen 11.12.2020 verlor ein Getränkelaster gegen 6:50 Uhr auf der B 3 bei Fuldatal-Wahnhausen einen Teil seiner Ladung. Zahlreiche Getränkekisten und Flaschen verteilten sich über etwa 50 Meter auf der Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf ereignete sich bei noch einspuriger Verkehrsführung ein Unfall, bei dem ein Kleinwagen einem Sattelzug ausweichen musste.

Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Die drei Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Gegen 9:30 Uhr war die Fahrbahn gereinigt und in beide Richtungen wieder frei.

Wie die am Ort des Geschehens eingesetzten Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war ein 46-Jähriger aus Kassel mit dem Getränkelaster vom Rastplatz bei Wahnhausen auf die B 3 in Richtung Hann. Münden aufgefahren. Beim Einschwenken öffnete sich die linke Ladebordwand und eine Vielzahl von Kisten und Flaschen verteilte sich über etwa 50 Meter auf der Gegenfahrbahn. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Fahrer hatte nach dem Ladungsverlust sofort angehalten und die Gefahrenstelle abgesichert.

Ein entgegenkommender Sattelzug hielt ebenfalls wegen der auf seiner Fahrbahn liegenden Ladung an. Dessen Fahrer, ein 51-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, half dem 46-Jährigen anschließend beim Absichern und ersten groben Freiräumen der Fahrbahn. Als der 51-Jährige seine Fahrt in Richtung Wahnhausen schließlich fortsetzte und dazu wegen der noch verunreinigten Straße auf die Gegenfahrbahn auswich, übersah er den entgegenkommenden VW Polo eines 23-Jährigen aus Kassel. Der Autofahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet der Wagen zwischen den Sattelzug und die Leitplanke. Das Auto stieß mit der linken Seite gegen den Sattelauflieger und touchierte die rechte Leitplanke.

Am Polo war dadurch ein Totalschaden von rund 3.000 Euro entstanden. Der 23-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Der Schaden am Sattelzug fällt mit rund 500 Euro gering aus.

Aufgrund des Ladungsverlustes und des Unfalls musste die B 3 bis etwa 8:45 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnten die Beamten den Verkehr wechselseitig über eine Fahrspur an dem verunreinigten Fahrstreifen vorbeiführen. Gegen 9:30 Uhr war die Fahrbahn schließlich gereinigt und konnte wieder vollständig freigegeben werden.

200 Motorsägen und Freischneider während Rast aus Lkw gestohlen

A7/Raststätte Kassel-Lohfelden (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag 10.12.2020 auf dem Lkw-Parkplatz am Rasthaus Kassel an der A 7 aus einem geparkten Sattelzug etwa 200 Motorsägen und Freischneider der Marke “Stihl” im Wert von ca. 160.000 Euro gestohlen. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, auf die Täter oder auf den Verbleib des Diebesguts geben können.

Der 56-jährige Fahrer des polnischen Sattelzuges hatte den Ladungsdiebstahl erst nach Fahrtantritt mitbekommen und daraufhin Anzeige bei der Polizei in Göttingen erstattet. Wie er angab, hatte er zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5 Uhr, Rast an der Rastanlage Kassel an der A 7 gemacht. Währenddessen hatten unbekannte die Plane des Sattelaufliegers aufgeschnitten. Durch die großflächigen Öffnungen gelangten sie an die Ladung und entwendeten die 200 Geräte. Vermutlich transportierten sie diese mit einem Lkw oder größeren Fahrzeug ab. Der 56-Jährige hatte eigenen Angaben zufolge von der Tat nichts mitbekommen.

Zeugen, die den Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal Hinweise zur Tat, auf die Täter oder auf den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt von 11-jährigem Radfahrer – Polizei sucht zwei bislang unbekannte Unfall-Zeuginnen

Baunatal (ots) – Am Dienstag 08.12.2020 kam es am Morgen in Baunatal zu einem Unfall, bei dem ein abbiegender Lkw einem elfjährigen Fahrradfahrer die Vorfahrt nahm. Der darauffolgende Zusammenstoß ging für das Kind zum Glück recht glimpflich aus. Der Junge aus Baunatal war zwar gestürzt, geriet aber nicht unter die Reifen des Lasters. Eine 40-jährige Augenzeugin eilte dem Kind sofort zu Hilfe. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Elfjährige leicht verletzt. Er stand unter Schock und suchte später mit seinen Eltern vorsorglich ein Krankenhaus auf.

Der Lkw-Fahrer soll nach derzeitigen Erkenntnissen einer ebenfalls zum Unfallort eilenden Anwohnerin seine Personalien hinterlassen haben und anschließend, wie auch der Junge, weitergefahren sein. Des Weiteren soll eine Verkehrsteilnehmern den Unfall ebenfalls beobachtet haben. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind nun mit dem Fall betraut. Zur Aufklärung des Sachverhalts suchen sie die beiden weiteren, bislang unbekannten Zeuginnen und bitten diese, sich bei der Polizei zu melden.

Der Unfall wurde der Polizei erst später an dem Dienstag bekannt. Da am Ende sowohl der Lkw-Fahrer als auch das Kind weitergefahren waren, hatte die Zeugin vorsorglich die Schule des Kindes und die Polizei informiert. Auch die Eltern meldeten sich beim zuständigen Polizeirevier Süd-West, als sie von dem Unfall ihres Sohnes erfuhren.

Die eingeleiteten Ermittlungen führten zur Identifizierung des Lkw-Fahrers, einem 55-Jährigen aus Borken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er gegen 7:40 Uhr mit einem Mercedes Atego auf der Rudolf-Diesel-Straße von der Theodor-Heuss-Allee kommend unterwegs und nach rechts in die Carl-Bantzer-Straße eingebogen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden Elfjährigen, der ungebremst gegen die rechte Seite des abbiegenden Lkw fuhr. An dem Lkw und an dem Fahrrad waren keine sichtbaren Schäden entstanden. Der Lkw-Fahrer soll vor seiner Weiterfahrt der Anwohnerin, die zum Unfallort geeilt war und den Jungen zu kennen schien, seine Personalien mitgeteilt haben.

Diese Zeugin sowie eine Verkehrsteilnehmerin, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben dürfte und an der Unfallstelle erschien, bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

