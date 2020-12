Mannheim-Wohlgelegen: Unbekannte verändern Absicherung von Fahrbahnverendung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Unbekannte Täter veränderten am Donnerstagabend die

Absicherung der Fahrbahnverengung in der Friedrich-Ebert-Straße.

In der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Exerzierplatz sind die beiden

stadtauswärts führenden Fahrstreifen derzeit aufgrund von Brückenschäden durch

bauliche Maßnahmen verengt.

Gegen 22.15 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass die

vorangehenden mobilen Warnbaken vor der Verengung verändert oder verschoben

worden waren. Diese standen nun auf dem rechten Fahrstreifen, der dadurch nicht

mehr befahrbar war. Zudem stellten diese eine mögliche Gefährdung für andere

Verkehrsteilnehmer dar. Aufgrund der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und des

damit verbundenen geringen Verkehrsaufkommens wurden jedoch bislang keine

Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern bekannt.

Die eingesetzten Beamten entfernten die Warnbaken und stellen diese wieder auf

ihren vorgesehenen Standort zurück.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun gegen die noch unbekannten

Täter wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorroller-Fahrer

Mannheim-Oststadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im

Stadtteil Oststadt erlitt ein 17-jähriger Roller-Fahrer leichte Verletzungen.

Ein 47-jähriger Mann war kurz vor 18 Uhr mit seinem Kia auf der

Karl-Ludwig-Straße von der Erzbergerstraße kommend in Richtung Augustaanlage

unterwegs. An der Kreuzung zur Augustaanlage missachtete er die Vorfahrt eines

17-jährigen Rollerfahrers, der auf der Augustaanlage stadteinwärts unterwegs

war. Der 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte

Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Er wurde zur Untersuchung in ein

Krankenhaus eingeliefert. Weil Roller des jungen Mannes stark beschädigt war,

musste er abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf

rund 2.000 Euro geschätzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahmen musste die

Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt

werden.

Mannheim-Friedrichsfeld: Fahrzeug überschlägt sich; Fahrer nur leicht verletzt

Mannheim (ots) – Glück im Unglück hatte der 27-jährige Fahrer eines silbernen

Ford Focus, der die Friedrichsfelder Landstraße (L 597) aus Mannheim

Friedrichsfeld kommend in Richtung Schwetzingen befuhr. In einer Linkskurve auf

Höhe der dortigen Kleingartenanlage kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, überschlug sich

und rutschte auf dem Dach noch weitere 70 Meter über die Straße. Beim Unfall zog

sich der Fahrer nur leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand jedoch

Totalschaden. Die L 597 war während der Unfallaufnahme von 21.30 Uhr bis gegen

23.00 Uhr voll gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Das

Polizeirevier Ladenburg führt die weiteren Ermittlungen.

Mannheim/BAB 6: Ungesicherte Ladung fällt von Lastwagen auf die Fahrbahn

Mannheim/BAB 6 (ots) – Am Donnerstagabend verlor ein 53-jähriger

Lkw-Fahrer auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim seine

Ladung, die dann auf die Fahrbahn fiel. Der 53-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit

seinem Kleinlaster auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf der

Ladepritsche hatte er mehrere Sperrholzplatten geladen, die er jedoch nicht

ordnungsgemäß gesichert hatte. Zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und

Mannheim verlor er mehrere Platten, die auf die Fahrbahn fielen und dabei von

insgesamt fünf Fahrzeugen überfahren wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand

wurde jedoch keines der Fahrzeuge beschädigt.

Zur Beseitigung der Sperrholzplatten, die auf einer Länge von rund 300 Metern

auf der Fahrbahn verteilt waren, musste die A 6 in Richtung Heilbronn kurzzeitig

gesperrt werden.

Bei der Kontrolle des Lkw-Fahrers bemerkten die Beamten, dass dessen polnischer

Führerschein deutliche Fälschungsmerkmale aufwies. Zudem hat der Fahrer seinen

Wohnsitz in Deutschland und seine Fahrerlaubnis nicht umschreiben lassen.

Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und

Urkundenfälschung ermittelt. Zudem sieht er einem Bußgeld wegen mangelnder

Ladungssicherung entgegen.