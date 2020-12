Karlsruhe – 32-Jähriger nach Festnahme in Haft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein wegen versuchten Totschlags unter dringendem Tatverdacht stehender 32 Jahre

alter Mann ist am Donnerstag gegen 08.00 Uhr unter Einsatz des

Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg in der Karlsruher Südstadt

festgenommen worden und befindet sich aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe erwirkten Haftbefehls sowie zweier bestehender

Vollstreckungshaftbefehle in Haft.

Der Mann wird beschuldigt, bereits am 24. November gegen 21.00 Uhr vor seiner

Wohnung in der Karlsruher Südstadt im Laufe eines zunächst verbalen Streites

einen 48 Jahre alten Mann beleidigt und mehrfach getreten zu haben. Im Weiteren

soll er den 48-Jährigen mit einer Machete angegriffen und damit in Richtung Kopf

geschlagen haben. Nur durch Abwehrhandlungen mit den Armen und anschließender

Flucht sei es nicht zu tödlichen Verletzungen gekommen. Der Geschädigte erlitt

hierdurch erhebliche Verletzungen an den Händen.

Erst Tage später erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei gegen einen

zunächst unbekannten Täter. Weitere Ermittlungen des Polizeipostens Südstadt

erhärteten schließlich den Tatverdacht gegen den bereits einschlägig polizeilich

in Erscheinung getretenen 32-Jährigen deutschen Staatsangehörigen, der bislang

zu dem Vorwurf schweigt.

Das Tatmotiv ist noch völlig unklar. Bislang war auch nicht zu klären, ob beide

Beteiligte sich zuvor kannten. Die weiteren Ermittlungen dauern hierzu noch an.

Wiesental – angebrannte Speisereste lösen Einsatz aus

Karlsruhe (ots) – Angebrannte Speisereste sorgten am Donnerstag für einen

größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei sowie Rettungsdienst.

Gegen 11:45 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Passanten Rauch aus einer

Kellerwohnung in der Bahnhofstraße in Wiesental entdeckt.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Waghäusel, die mit insgesamt 30

Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort waren, musste die Wohnungstür gewaltsam

öffnen. In der Wohnung konnten in der Küche auf dem Herd angebrannte Speisereste

festgestellt werden. Durch den 34-jährigen Wohnungsinhaber wurde telefonisch

versichert, dass der Herd am heutigen Tage nicht benutzt wurde. Er selbst hat

die Wohnung am frühen Morgen verlassen. Ursache für den Brand könnte ein

technischer Defekt am Herd gewesen sein.

Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Feuerwehr evakuiert, insgesamt wurden acht

Bewohner ins Freie verbracht. Nach Durchlüftung des Gebäudes und Überprüfung

durch die Feuerwehr konnten die Bewohner um 12.35 Uhr in ihre Wohnungen

zurückkehren.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe – 25-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Freitag ein 25-Jähriger

italienischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt. Dem Beschuldigten wird ein versuchtes Tötungsdelikt und gefährliche

Körperverletzung vorgeworfen. Der 25-Jährige wohnt seit zwei Monaten bei einer

Familie in Kronau. Am Donnerstagnachmittag soll er in die Wohnung des Großvaters

seiner Lebensgefährtin gegangen sein. Dort habe er den 84-Jährigen unter einem

Vorwand ins Schlafzimmer gelockt und ihn anschließend bis zur Bewusstlosigkeit

gewürgt. Danach sei er zurück in die Wohnung der Familie gegangen. Der

84-Jährige erwachte einige Zeit später aus seiner Bewusstlosigkeit und konnte

die Familie verständigen. Er wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Der

Beschuldigte konnte in der Wohnung festgenommen werden. Bei den weiteren

Ermittlungen wird auch zu prüfen sein, ob der Tatbegehung eine psychische

Erkrankung des Beschuldigten zugrunde liegt.

Linkenheim-Hochstetten – Drei 18-Jährige verunreinigen Bahnhaltestelle und verstoßen gegen Corona-Verordnung

Karlsruhe (ots) – Drei 18-Jährige haben am Donnerstag gegen 21.50 Uhr die

Bahnhaltestelle „Grenzstraße“ in der Karlsruher Straße durch umherwerfen von

Glasflaschen verunreinigt und gegen die Auflagen der Corona-Verordnung

verstoßen.

Zuvor hatten Zeugen gemeldet, dass insgesamt sechs Jugendliche an der

Haltestelle randalieren würden und auch gegen das dortige Wartehäuschen getreten

haben sollen. Die vor Ort beorderten Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-Waldstadt stellten an der Örtlichkeit noch die drei Heranwachsenden

fest und unterzogen sie einer Kontrolle.

Beschädigungen waren an der Haltestelle nicht zu verzeichnen, allerdings ließen

die Beamten die durch Müll und zerborstene Glasflaschen entstandenen

Verunreinigungen entfernen.

Das Trio erhielt einen Platzverweis und muss darüber hinaus mit Anzeigen wegen

Verstoßes gegen die Maskenpflicht an Haltestellen sowie unzulässiger Ansammlung

von Personen rechnen.

Karlsruhe – Unfall angetrunken verursacht

Karlsruhe (ots) – Mit über ein Promille hat ein 48-Jahre alter Mercedes-Fahrer

am Donnerstagnachmittag auf der Bundesautobahn 5 einen Unfall verursacht.

Der 48-Jährige fuhr gegen 15:30 Uhr auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen

Bruchsal und Karlsruhe-Nord. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er

dem vor ihm fahrenden Klein-Lkw hinten links auf, sodass dieser sich um 180 Grad

drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Aufgrund der Verkehrslage

verlässt der Unfallverursacher die Autobahn und meldete den Vorfall telefonisch.

Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten der Autobahnpolizei Karlsruhe

Alkoholgeruch entgegen, weshalb der 48-Jährige erst einmal eine Blutprobe und

seinen Führerschein abgeben musste.

Rheinstetten – Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagmittag eine

45-jährige Radfahrerin nahe Rheinstetten bei einem Zusammenstoß mit einer

weiteren Radfahrerin.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 36-jährige Radfahrerin gegen 13:00

Uhr mit ihrem Rad den parallel zur Landesstraße L566 verlaufenden Radweg von

Mörsch kommend in Richtung Neuburgweier. In gleicher Richtung folgte ihr die 45

Jahre alte Radfahrerin. Da die 36-Jährige auf der rechten Seite des Radwegs

fuhr, entschied sich die schneller fahrende 45-Jährige, die Vorausfahrende zu

überholen.

Als sich die beiden Radfahrerinnen fast auf gleicher Höhe befanden, zog die

36-Jährige offenbar unvermittelt und ohne dies anzukündigen nach links, um auf

einen dortigen Fußweg zu einem Supermarkt abzubiegen. Hierdurch kam es zur

Kollision zwischen den zwei Radfahrerinnen und beide stürzten zu Boden, wobei

die 45-Jährige gegen einen Müllbehälter fiel.

Durch den Unfallhergang erlitt die 45-Jährige leichte Verletzungen, die

36-Jährige blieb trotz Sturz unverletzt.

Sulzfeld – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines

Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Sulzfeld ereignete.

Der 62 Jahre alte Unfallverursacher fuhr gegen 11:30 Uhr die Hauptstraße in

Sulzfeld vom Marktplatz kommend in Richtung Tankstelle. An der Einmündung zur

Friedenstraße kollidierte er mit dem querenden Dacia. Der 62-Jährige Golf-Fahrer

sowie der 73-jährige Dacia-Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Oberhausen-Rheinhausen – Aggressiver 50-Jähriger festgenommen

Karlsruhe (ots) – Einen aggressiven 50-Jährigen musste die Polizei am

Donnerstagnachmittag in der Adlerstraße in Oberhausen festnehmen. Der

Beschuldigten hatte nach einem verbalen Streit mit seiner Lebensgefährtin diese

gegen 14.30 Uhr mit einem Messer bedroht. Die Frau konnte aus der Wohnung in den

Hof des Nachbarhauses flüchten. Der 50-Jährige folgte ihr, nahm eine

Kunststoffstange und schlug damit auf den Nachbarn ein, der sich im Hof

aufhielt. Mit Hilfe weiterer Anwohner konnte der aggressive Beschuldigte bis zum

Eintreffen der Streife festgehalten werden. Da er sich weiterhin, auch gegenüber

den eingesetzten Beamten, aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille.

Bad Schönborn – Vollsperrung nach Unfall

Karlsruhe (ots) – Voll gesperrt werden musste die Bundesstraße 292 nach einem

Verkehrsunfall am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr.

Von der Bundesstraße 3 kommend war ein 23-jähriger Fahrzeugführer auf die B292

aufgefahren und hatte dort den geradeaus fahrenden Pkw eines 22-jährigen Mannes

übersehen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Das Fahrzeug des Unfallverursachers

wurde in den Grünstreifen abgewiesen, der Pkw des Geschädigten überschlug sich

und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs wird bei

dem Unfall leicht verletzt. Er musste nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Er konnte vor Ort durch zwei eingesetzte Fahrzeuge des Rettungsdienstes und

einen vorsorglich hinzugerufenen Notarzt versorgt werden.

Die B292 war zur Unfallaufnahme und bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge durch

Abschleppdienste voll gesperrt

Karlsruhe – Körperliche Auseinandersetzung in Supermarkt

Karlsruhe (ots) – Zwischen einem Security-Mitarbeiter eines Supermarktes und

einem Kunden kam es am späten Donnerstagabend in der Kaiserstraße in Karlsruhe

zu Handgreiflichkeiten.

Zwischen beiden Parteien kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten da der Kunde

den Laden verlassen sollte. Da der 24-Jährige sich weigerte, packte der 38 Jahre

alte Security-Mitarbeiter den jungen Mann um diesen nach draußen zu befördern.

Um sich dem Festhaltegriff zu entziehen, trat der 24-Jährige mehrfach gegen den

Mitarbeiter.

Nachdem die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz den Streit

schlichten konnten, gelangen nun beide wegen Körperverletzung zur Anzeige.

Karlsruhe – 45 Personengruppen wegen Ansammlungsverbot verwarnt

Karlsruhe (ots) – Wegen Verstößen gegen das Ansammlungsverbot verwarnten

Polizeibeamte am Donnerstagabend insgesamt 45 Personengruppen auf dem Marktplatz

und auf dem Friedrichsplatz in Karlsruhe.

Polizeikräfte überwachten am Mittwoch ab 16.30 Uhr die bereits an den Abenden

zuvor belebten Plätze in der Karlsruher Innenstadt. Bis 18.30 Uhr wurden auf dem

Marktplatz und auch auf dem Friedrichsplatz jeweils zwischen 200 bis 250

Personen festgestellt. Mit Lautsprecherdurchsagen und persönlichen Ansprachen

durch die Polizeibeamten wurden die Besucher der Verkaufsstände immer wieder

aufgefordert, nicht in Gruppen zu verweilen. Teilweise standen dabei bis zu neun

Menschen zusammen. Insgesamt 45 Personengruppen wurden wegen Verstößen gegen das

Ansammlungsverbot verwarnt.

Gegen fünf Personen musste ein Platzverweis ausgesprochen werden. Eine Gruppe

von vier Männern zwischen 32 und 62 Jahren wurde besonders auffällig, da diese

zunächst nicht auf die Durchsagen der Polizei reagierte und weiter gemeinsam

Glühwein trank. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Personen aus

vier unterschiedlichen Haushalten stammten. Nach einer mündlichen Verwarnung

entfernten sie sich. Um 19.45 Uhr wurden sie wieder in der Gruppe

zusammenstehend angetroffen. Sie trugen erneut keine Mund-Nasen-Bedeckung und

hielten untereinander nicht den erforderlichen Mindestabstand ein. Ihnen wurde

daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen. Außerdem wurden

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.