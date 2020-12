Malsch / Rhein-Neckar-Kreis: Mit Auto gegen Hauswand geprallt – Rettungshubschrauber kurzzeitig im Einsatz

Malsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich durch Ablenkung kam ein

Mercedes-Fahrer gegen 11:30 Uhr in der Hauptstraße von der Fahrbahn ab und fuhr

gegen eine Hauswand. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin sind dabei nur leicht

verletzt worden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10 000 Euro.

An der Hauswand entstand lediglich geringer Sachschaden. Vorsorglich war

zunächst auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, welcher letztendlich nicht

benötigt wurde.

Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer beschädigt Ampelmast – Zeugen gesucht

Neulußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch stellten Beamte des

Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis fest, dass eine im Bau befindliche Ampelanlage

auf der L 560, Höhe Abfahrt zur L 546, beschädigt wurde. Es ist davon

auszugehen, dass ein bislang unbekannter Autofahrer den Ampelmast streifte und

anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Dabei wurde der Mast verbogen und

das Fundament beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/oder zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen

Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel:

06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.