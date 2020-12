Totschlag von Tieren

Bingen (ots)

Bingen, 10.12., Schmittstraße, 16:00 Uhr. Ein Anrufer meldete über den Notruf einen Mann in der Fußgängerzone, der soeben zwei Tauben mit einem Stock erschlagen habe. Die Ehefrau des Anrufers teilte den Beamten vor Ort mit, dass das Taubenpaar über einem Hauseingang gewohnt hatte. Der Mann hatte die Tiere erschlagen und gegenüber in einem Hinterhof abgelegt. Er begab sich daraufhin zu seinem Auto und fuhr weg. Das Kennzeichen konnte abgelesen und so der Halter aufgesucht werden. Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wurden gegen den 64-Jährigen eingeleitet.

Firmenbus-Diebstahl

Bingen (ots)

Bingen, 09.12., Schloßbergstraße, 21:15 Uhr. Ein Mitarbeiter einer Sanitär-Firma rief an und teilte mit, dass er den Firmenbus am Vorabend vor seiner Wohnung in der Schloßbergstraße abgestellt hatte. Am nächsten Morgen war das Fahrzeug verschwunden. Im Fahrzeug befanden sich Werkzeug und Material für eine Baustelle. Wer etwas bemerkt hat, bitte Hinweise an die Polizei Bingen.

Verkehrsunfallflucht

Mommenheim, Ahornweg (ots)

Die Gschädigte 60-jährige aus Mommenheim hatte ihr Fahrzeug am 09.12.20 gegen 18:00 Uhr im Ahornweg, mit der Front zur Straße hin, geparkt. Am Folgetag gegen 10:00 Uhr stellte sie an der vorderen Stoßstange Kratzer fest. Vermutlich wurde beim Ein-/Ausparken durch ein anderes Fahrzeug der Schaden verursacht. Der Verursacher hat anschließend die Unfallstelle verlassen ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro

Kellerbrand in Ebersheim

Nachdem die Feuerwehr Mainz am Vormittag durch einen Dachstuhlbrand in der Mainzer Innenstadt gefordert war, mussten die Einheiten gegen 18:00 Uhr zu einem Kellerbrand in Mainz-Ebersheim ausrücken. In einer Doppelhaushälfte war es in einem Kellerraum zu einem Brand gekommen. Die vierköpfige Familie konnte aus dem Gebäude flüchten und blieb unverletzt. Durch das schnelle eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und auf den einen Kellerraum beschränkt werden. Unglücklicherweise konnte sich der Rauch jedoch in dem gesamten Gebäude ausbreiten und hat dieses vorrübergehend unbewohnbar gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Während der Löschmaßnahmen wurde die Familie durch Nachbarn und den Rettungsdienst betreut.

Mainz – Hartenberg-Münchfeld- Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht

Mainz- Hartenberg/Münchfeld (ots) – Mittwoch, 09.12.2020, 18:15 Uhr –

Donnerstag, 10.12.2020, 10:15 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt es in Mainz zum Diebstahl von

Kupferdraht und Batterien, von einem Firmengelände Am Gonsenheimer Spieß. Der

oder die unbekannten Täter verschaffen sich Zutritt auf das Gelände und

entwenden ca. 1,5 Tonnen Kupferdraht, sowie größere Batterien im dreistelligen

Bereich, aus einem Altmetallcontainer. Der Diebstahl wurde am Donnerstagmorgen

durch Firmenmitarbeiter festgestellt und bei der Mainzer Polizei angezeigt.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl

Mainz (ots) – Freitag, 04.12.2020, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 09.12.2020, 18:00 Uhr

Zwischen Freitag, 04.12.2020 und Mittwoch, 09.12.2020 brechen unbekannte Täter

in eine Wohnung in Hartenberg-Münchfeld ein. Ob etwas entwendet wurde wird

derzeit ermittelt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.