Worms – Rentnerin verstirbt bei Wohnungsbrand

Am heutigen Morgen kommt es zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung in der Binger Straße, bei dem eine Frau verstirbt. Gegen 05:30 Uhr schlägt der Rauchmelder in der Wohnung an, wodurch Bewohner des Hauses aufmerksam werden und die Feuerwehr alarmieren.

Nach ersten Ermittlungen ist der Brand im Wohnzimmer, im Bereich der Couch, aus noch bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die 89-jährige alleinige Bewohnerin wird leblos in der verrauchten Wohnung auf dem Küchenboden aufgefunden und aus dem Haus gebracht. Sie verstirbt hier nach erfolglosen Reanimationsversuchen. Zur Ermittlung der Brandursache wird ein Gutachter hinzugezogen.

Die Binger Straße ist für die Dauer des Einsatzes der Rettungskräfte für etwa eine Stunde gesperrt.

Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro beziffert.

Verdacht der Brandstiftung

Gau-Bickelheim (ots)

Am 10.12.2020 wurde gegen 02:50 Uhr durch Anwohner der Sprendlinger Straße in Gau-Bickelheim ein Brand vor einem Mehrfamilienhaus bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Es standen mehrere vor dem Anwesen befindliche Mülltonnen in Brand. Das Feuer griff schnell auf in der Nähe geparkte Fahrzeuge sowie Teile des Gebäudes über.

In der gleichen Nacht, gegen 05:54 Uhr, wurde der Brand eines Gartenhauses im Bereich der Burggasse der Feuerwehr gemeldet. Glücklicherweise ist es in beiden Fällen zu keinem Personenschaden gekommen, jedoch zu Sachschäden im oberen fünfstelligen Bereich. Die beiden Brandörtlichkeiten befinden sich lediglich einen Straßenzug voneinander entfernt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und ist auf die Hilfe der aufmerksamen Bürger*innen angewiesen. Wer Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in den o.g. Zeiträumen sowie verdächtigen Personen geben kann, melde sich bitte bei der Polizeiinspektion Alzey, 06731-9110.