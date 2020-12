Fahrerflucht: Parkendes Auto gestreift

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in der

Epplergasse ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren

streifte er mit seinem Wagen den am Straßenrand stehenden Mitsubishi. Der

Schaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Ohne sich um dessen

Regulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Die Polizei ermittelt

wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wem sind zwischen 6 Uhr und 13 Uhr

Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Autofahrer stirbt aus ungeklärter Ursache

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Kaiserslautern und Waldleiningen ist am

Donnerstag ein Autofahrer verunglückt. Der 48-Jährige verstarb später im

Krankenhaus. Der Mann war am Nachmittag in einer Kurve mit seinem Wagen von der

Straße abgekommen. Im Straßengraben kam der Pkw zum Stehen. Zeugen beobachteten

den Unfall. Zwei Feuerwehrleute und eine Krankenschwester, die privat unterwegs

waren, eilten dem Verunglückten zur Hilfe. Der Fahrer war bewusstlos. Der

Zustand des 48-Jährigen verschlechterte sich und er musste vor Ort reanimiert

werden. Im Krankenhaus verstarb der Mann. Die Polizei geht davon aus, dass der

Unfall sich aufgrund eines medizinischen Notfalls ereignete. Andere

Verkehrsteilnehmer waren nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht an dem

Unfall beteiligt. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. |erf

Mountainbike und Alkoholika gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben zwischen Dienstag und Donnerstag aus einem

Keller in der Frühlingstraße ein Mountainbike gestohlen. Es handelt sich um ein

schwarzgraues Fahrrad der Marke „Votec“. Außerdem ließen die Täter aus den

Kellerverschlägen des Mehrfamilienhauses zehn Flaschen Bier und zwei Flaschen

Gin sowie eine Sporttasche und Fußballschuhe mitgehen. Den Schaden schätzt die

Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass die

Diebe die Vorhängeschlösser der drei betroffenen Kellerräume mit einem

Bolzenschneider knackten. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des

Einbruchs. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Garage brennt mitsamt Pkw aus

Kaiserslautern (ots) – In einer Garage in der Jahnstraße ist am späten

Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge hatte eine starke

Rauchentwicklung festgestellt und kurz vor halb 12 die Rettungsleitstelle

verständigt.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Garage mitsamt dem

Fahrzeug, das darin abgestellt war, völlig aus. Durch die Hitze wurden ein

Geländer des Anwesens sowie ein Fahrzeug in unmittelbarer Nachbarschaft in

Mitleidenschaft gezogen und ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt und die Brandursache derzeit

unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Uneinsichtiger 28-Jähriger landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Gleich zweimal hatte es die Polizei am

Donnerstagnachmittag mit einem 28-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet zu tun. Der

Mann war trotz einer gerichtlichen Verfügung, dass er sich von der Wohnung

fernzuhalten hat, an der Tür aufgetaucht und wollte sich gewaltsam Zutritt

verschaffen. Die verständigte Polizeistreife erteilte ihm einen Platzverweis,

dem der 28-Jährige zunächst auch nachkam.

Rund eine Stunde später kehrte der Mann aber erneut zu der Wohnung zurück –

diesmal hatte er einen Schlüsseldienst dabei, der ihm die Tür öffnen sollte. Als

die Streife vor Ort eintraf, war der Schlüsseldienst verschwunden und von dem

28-Jährigen nichts zu sehen. Das Haus wurde daraufhin nach dem Mann abgesucht;

er hatte sich im Keller hinter einer Tür versteckt.

Weil der 28-Jährige schon mehrfach mit Gewaltdelikten aufgefallen ist, sollte er

gefesselt werden – er weigerte sich jedoch, den polizeilichen Anweisungen zu

folgen. Erst als ihm der Einsatz des Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes (DEIG)

angedroht wurde, ließ er sich schließlich fesseln. Bei der obligatorischen

Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten ein Pfefferspray. Das Spray

wurde sichergestellt und der Mann in Gewahrsam genommen. Weil er sich nicht an

die gerichtliche Verfügung sowie den Platzverweis gehalten hat, muss er mit

weiteren Anzeigen rechnen. |cri

Kellerbrand

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zu einem Brand in einem

Keller eines Mehrfamilienhauses ist es am Donnerstagabend in der Birkenstraße

gekommen.

Um circa 18:40 Uhr wurde der Brand bemerkt und die Rettungskräfte verständigt.

Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Alle Bewohner konnten

das Haus unverletzt verlassen. Sie kamen für die Nacht bei Bekannten unter.

Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur

Brandursache laufen. |elz

Unfall unter Drogen und ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Unter dem Einfluss berauschender Mittel hat ein Mann aus

dem Stadtgebiet am Donnerstagabend einen Unfall gebaut. Der 37-Jährige war gegen

21 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter in der Pariser Straße stadtauswärts

unterwegs und wollte in Höhe Bahnheim von der linken auf die rechte Fahrspur

wechseln. Dabei übersah er jedoch einen BMW, der dort bereits fuhr, und stieß

mit ihm zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand, es blieb bei einem

Blechschaden.

Während der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten vor Ort allerdings

beim Unfallverursacher drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest

bestätigte den Verdacht und zeigte den Konsum verschiedener Mittel an. Doch

damit nicht genug: Der 37-Jährige konnte keinen Führerschein vorweisen. Er gab

an, diesen vor etwa drei Wochen verloren zu haben. Die Überprüfung ergab

allerdings, dass vor vier Wochen eine Fahrerlaubnissperre eingetragen wurde.

Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Er

muss mit Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Gefährdung des

Straßenverkehrs sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Darüber hinaus

wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert und die Entziehung der

Fahrerlaubnis beantragt. |cri