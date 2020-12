Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 11.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeug ausgebremst

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.12.20 gegen 15:00 Uhr kam es auf der A 650 zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Eine 39-Jährige befuhr mit ihrem Seat Leon die BAB 650 von Ludwigshafen kommend in Richtung Bad Dürkheim. Kurz vor der Abfahrt Friedelsheim wollte sie einen schwarzen VW Golf überholen. Als sie sich vor diesem wieder nach rechts einordnen wollte, gab dieser plötzlich unvermittelt Gas und wäre vor sie gefahren, sodass sie sich hinter ihm einordnen musste. Danach habe der Fahrer des VW bis zum Stillstand abgebremst, sodass auch sie, auf der rechten Fahrbahn, auf der Autobahn stehen bleiben musste. Die 39-Jährige betätigte sofort ihren Warnblinker, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Ein bislang nicht bekannter PKW-Fahrer musste hinter ihr ebenfalls stark abbremsen. Über das abgelesene Kennzeichen konnte der Fahrer des VW ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung bzw. Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim sucht nun sowohl den Fahrzeugführer der hinter dem Seat stark abbremsen musste, sowie weitere Zeugen. Diese können sich unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die PI Bad Dürkheim wenden.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 10.12.2020 12:40 Uhr 12:55 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter Skoda Oktavia beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000EUR. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Bei Einbruch in Wochenendhaus festgefahren

Wachenheim (ots) – Wie nachträglich bekannt wurde, kam es im Zeitraum vom 05.12.2020 bis 09.12.2020 zu einem weiteren Einbruch in ein Wochenendhaus am Mundhardter Hof in Wachenheim. Auch hier brachen bislang unbekannte Täter die Gartentür auf und gelangten so auf das Grundstück. Am Wochenendhaus gelangten sie durch Aufhebeln einer Seitentür in das Anwesen. Dort brachen sie eine weitere Zwischentür auf. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Bei der Spurensuche vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich die Täter mit ihrem Fahrzeug an einer abschüssigen Stelle festgefahren hatten und von einem geländegängigen Fahrzeug herausgezogen wurden. Entsprechende grobstollige Reifenspuren konnten festgestellt und gesichert werden. Der Fahrer dieses Fahrzeuges konnte heute ermittelt werden. Er hatte keinerlei Kenntnis über den vorherigen Einbruch und wollte nur hilfsbereit sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder einen beige/grauen BMW mit LU oder MA-Kennzeichen wahrgenommen haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Ob die beiden Einbrüche im Wochenendgebiet von den selben Tätern verübt wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

