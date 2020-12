Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Fußgänger verletzt – Rodgau

(mm) Ein Fußgänger ist am Donnerstag, gegen 5 Uhr, bei einem Unfall am Kreisel Allensteiner Straße/Berliner Straße leicht verletzt worden. Ein silberfarbener Mercedes mit Darmstädter Kennzeichen hatte den 22-Jährigen offensichtlich am Fußgängerüberweg übersehen. Der Wagen streifte den jungen Mann an seinem am Rücken befindlichen Rucksack, woraufhin der Passant stürzte. Er zog sich Schürfwunden an der rechten Hand zu. Der unbekannte Autofahrer flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher verursachten erheblichen Sachschaden – Langen

(aa) Einbrecher, die am Donnerstag in der Mierendorffstraße in ein Einfamilienhaus eingedrungen waren, hinterließen einen Schaden von mindestens 3.000 Euro. Zwischen 14.10 und 19.30 Uhr hebelten sie zunächst das Tor zum Vorgarten und dann die Tür zum Wintergarten auf. Dabei wurde das Schließblech vollständig aus der Türzarge gelöst. Anschließend rissen die Täter die Jalousie der Terrassentür zur Hälfte heraus und hebelten mehrfach an der Tür, bis diese geöffnet werden konnte. Im Haus wurden die Zimmer nach Wertsachen durchwühlt. Die Diebe nahmen nach erster Nachschau Schmuck und zwei Paar Sportschuhe mit. Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wem wurden Weihnachtskarten gestohlen? – Langen

(as) Am Mittwochmorgen wurde ein 28-jähriger Obdachloser vor einem Kiosk an der Dieburger Straße kontrolliert. Der Mann führte 278 originalverpackte Weihnachtkarten im Gesamtwert von fast 700 Euro in einer Plastiktüte mit sich und machte über deren Herkunft unglaubwürdige Angaben. Des Weiteren wurden bei ihm kleinere Mengen Cannabis gefunden, die zusammen mit den vermutlich aus einem Diebstahl stammenden Weihnachtskarten sichergestellt wurden. Die Polizei fragt sich nun, wem die Weihnachtskarten entwendet wurden und bittet Zeugen, die Hinweise zu deren Herkunft geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

„Blitzer“ versucht zu manipulieren – Seligenstadt

(mm) Die Stadt Seligenstadt hat 500 Euro Belohnung ausgelobt, nach dem Unbekannte zwischen Montag, 30. November und Dienstag, 8. Dezember, versucht haben, die in den Asphalt eingelassenen Lichtsensoren für eine Geschwindigkeitsmessanlage in der Hauptstraße in Klein-Welzheim zu beschädigen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 10.300 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

Präsenzstreife mit schöner Überraschung – Erlensee

(aa) Eine Überraschung der besonderen Art erlebten am Donnerstag die Polizeioberkommissarinnen Julia Koch und Heike Lachmann vom Posten Erlensee. Sie waren auf Präsenzstreifenfahrt im Bereich der Schulen unterwegs, als sie von zwei Grundschülerinnen angehalten wurden. „Die Mädchen haben uns ein kleines Nikoläuschen mit einem schönen Bild übergeben“, sagten Koch und Lachmann und ergänzten: „Wir haben uns über dieses liebe Dankeschön wirklich sehr gefreut.“ Mit diesem positiven Erlebnis angesichts der aktuellen Zeit setzten die Beamtinnen ihre Fahrt fort.

Einbrecher brachen Terrassentür auf – Hanau/Großauheim

(aa) Einbrecher hatten am Donnerstag im Bruchwiesenweg die Terrassentür zu einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt. Zwischen 15 und 21 Uhr waren die Täter von hinten über das hüfthohe Gartentor auf das Grundstück und anschließend auf die Terrasse geklettert. In der Wohnung wurden alle Zimmer durchsucht. Nach erster Überprüfung nahmen die Diebe ein Tablet mit. Die Kripo Hanau bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Fulda – In der Nacht zu Donnerstag (10.12.) versuchten Unbekannte in zwei Gebäude auf einem Schulgelände in der Leipziger Straße einzubrechen. Die Täter hebelten jeweils an zwei Türen, konnten diese jedoch nicht öffnen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Einbruch in Apotheke

Petersberg – Am Freitag (11.12.), gegen 02:25 Uhr, brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Straße „Im Heiligengarten“ ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulen

Rotenburg – Jeweils in der Nacht von Mittwoch (09.12.) auf Donnerstag (10.12.) kam es zu mehreren Einbrüchen in Schulgebäuden in Rotenburg. Ein Schulgebäude befindet sich in der Braacher Straße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Eingebrochen wurde ebenfalls in ein Schulgebäude im Breitinger Kirchweg. Hier brachen die Täter eine Tür auf und durchsuchten das Gebäude. Vermutlich wurden sie durch eine ausgelöste Alarmanlage gestört und flüchten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Eine weitere Tat ereignete sich in der Bernhard-Faust-Straße. Hier versuchten die Täter eine Eingangstür aufzuhebeln, welche jedoch augenscheinlich standhielt. Der verursachte Schaden beträgt hier rund 600 Euro.

Ob die jeweiligen Taten in unmittelbaren Zusammenhang stehen, kann derzeit noch nicht gesagt werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra – In der Nacht zu Mittwoch (09.12.) versuchten Unbekannte in Einfamilienhaus in der Straße „Auf dem Schilderskopf“ einzubrechen. Die Täter versuchten eine Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Bad Hersfeld – Zwischen Mittwoch (09.12.) und Donnerstag (10.12.) brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der August-Gottlieb-Straße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und richteten einen Schaden von rund 1.200 Euro an. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Haunetal / Wehrda – Zwischen Sonntag (06.12.) und Donnerstag (10.12.) hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Straße „In der Tiefenbach“ abgesehen. Die Täter versuchten zwei Türen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall durch Vorfahrtmissachtung

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (10.12.), gegen 07:10 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Mazda NC1 die Meisebacher Straße aus Fahrtrichtung Bundesstraße 324. Zur selben Zeit befuhr ein 46-jähriger Mann aus Vacha mit seinem Opel Grandland die Simon-Haune-Straße in Fahrtrichtung Meisebacher Straße. Während nun die Vorfahrtberechtigte Mazdafahrerin in die Simon-Haune-Straße einbiegen wollte, bog auch der 46-jährige Unfallverursacher seinerseits in die Meisebacher Straße ein. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die 54-jährige Bad Hersfelderin leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Eine 56-jährige Frau aus Schenklengsfeld parkte am Dienstag (08.12.), gegen 11:50 Uhr, ihren schwarzen BMW X1, auf dem Parkplatz des Marktplatzes in Bad Hersfeld. Als sie gegen 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, musste sie feststellen, dass ihr BMW eine Lackbeschädigung an der hinteren Stoßstange rechts aufwies. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall mit Personenschaden

Bebra – Zur Unfallzeit am Donnerstag (10.12.), gegen 16:50 Uhr, befand sich ein Pkw-Fahrer (30 J.) aus Bebra mit seinem Mercedes auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Bebra-Süd zur Bundesstraße 27 und wollte in Richtung Eschwege auffahren. Zwei weitere Pkw-Fahrer aus Cornberg (60 J.) und Sontra (32 J.) befuhren mit ihren Hyundai und BMW die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Eschwege. Beim Auffahren auf die B 27 achtete der Fahrer des Mercedes nicht auf den vorfahrtsberechtigten Pkw aus Cornberg. Der Cornberger Fahrer bremste daraufhin seinen PKW stark ab, konnte allerdings eine Berührung beider Fahrzeuge nicht verhindern. In der Folge fuhr der Fahrer aus Sontra auf den PKW aus Cornberg auf. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 8.000 Euro. Der 60-jährige Fahrer aus Cornberg wurde leichtverletzt.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Am Donnerstag (10.12.), gegen 10.20 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße rückwärts gegen einen Grundstückszaun. Hierbei wurde der Zaun sowie die Grundmauer beschädigt. Der Schaden beträgt circa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 06623 / 937-0.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Ein Rotenburger Pkw-Fahrer parkte sein Fahrzeug einen VW-Tiguan, schwarz am Donnerstag (10.12.) zwischen 04.00 Uhr und 16.30 Uhr in der Hermann-Löns-Straße. Gegen 16.30 Uhr stellte er einen Kratzer und eine Eindellung an der Vorderseite seines PKW fest. Der unbekannte Verursacher des Schadens hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda – Am Donnerstag (10.12.) kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Opel-Corsa-Fahrerin aus Fulda befuhr die Künzeller Straße in Fahrtrichtung Fulda. Zeitgleich befuhr ein 24-jähriger aus Künzell mit seinem E-Bike die Künzeller Straße in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg. Im Kreuzungsbereich wollte die Opel-Fahrerin nach links in die Kreuzbergstraße abbiegen. Auf Grund des Rückstaus blieb sie mittig auf der Kreuzung stehen. Beim wieder Anfahren übersah sie den entgegenkommenden E-Bike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 24-jährige schwer verletzt wurde. Er wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Flieden – Zwischen Montag (07.12.) und Freitag (11.12.) wurde in Flieden, im Frankenweg, ein dunkler Smart hinten links beschädigt. Das Fahrzeug parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Katharinenstraße. Der Verursacher dürfte dort rangiert haben bzw. fuhr zu dicht am Smart vorbei und beschädigte dabei diesen. Der Schaden an dem Smart beträgt circa 500 Euro.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhof unter 06655-96880 oder jede andere Polizeidienststelle