Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus und der Frankfurter Staatsanwaltschaft vom 11.12.2020 – Tatverdächtiger nach sexuellen Nötigungen in Eschborn festgenommen

Eschborn, Mittwoch, 09.12.2020 und Donnerstag, 10.12.2020

(jn)Einen großen Erfolg konnte die Polizeidirektion Main-Taunus am Abend des 09.12.2020 verzeichnen, als Polizeibeamte einen 29-jährigen Mann festgenommen haben. Der Mann ist dringend verdächtig, in den vergangenen Monaten mehrere Frauen in Eschborn sexuell genötigt zu haben.

Nachdem es seit Anfang September zu Vorfällen gekommen war, bei denen junge Frauen im Bereich der Unterwiesen in Eschborn von einem unbekannten Mann sexuell belästigt und hierbei teilweise auch körperlich angegangen worden waren (siehe Presseberichte vom 07.09.2020, 13.10.2020, 17.11.2020), wurden bei der Polizeidirektion Main-Taunus umfangreiche Ermittlungs-, Fahndungs- und Präsenzmaßnahmen durchgeführt. Neben der Hofheimer Kriminalpolizei und Beamten der Eschborner Polizeistation kamen im Zuge der Ermittlungen auch Spezialisten der Spurensicherung sowie Mitarbeiter des Hessischen Landeskriminalamtes zum Einsatz.

Letztendlich geriet der 29-Jährige, der bereits im Frühjahr dieses Jahrs aufgrund eines ähnlichen Deliktes in Erscheinung getreten war, ins Visier der Ermittler. Ausschlaggebend hierfür war eine Beamtin der Hofheimer Kriminalpolizei, die den 29-Jährigen im Rahmen der Auswertung kriminalpolizeilicher Erkenntnisse wiedererkannte.

Am Mittwochabend gelang es dann, den Tatverdächtigen mit indischer Nationalität, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, in einem Lebensmittelgeschäft in Eschborn zu identifizieren und festzunehmen. Auf Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichtes Frankfurt am Main wurde in diesem Zusammenhang auch ein DNA-Test durchgeführt und dem HLKA zur Auswertung übersandt. Anhand dieses Ergebnisses können dem 29-Jährigen vorerst zwei sexuell motivierte Straftaten vorgeworfen werden, welche sich am 05.09.2020 und 15.11.2020 in Eschborn ereignet hatten. Die Ermittlungen, insbesondere inwiefern der Tatverdächtige auch für weitere Fälle verantwortlich gemacht werden kann, dauern an.

Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag wegen des dringenden Tatverdachtes der sexuellen Nötigung sowie der versuchten Vergewaltigung einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Einbrecherduo auf frischer Tat ertappt, Hattersheim, Im Heideck, 10.12.2020, 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr,

(pl)Am frühen Donnerstagabend wurden in Hattersheim zwei Einbrecher auf frischer Tat von den heimkehrenden Hausbewohnern ertappt und ergriffen daraufhin die Flucht. Das Duo hatte sich durch eine aufgehebelte Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Im Heideck“ verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Als dann gegen 19.15 Uhr die Geschädigten nach Hause kamen, flüchteten die beiden aus dem Haus und rannten mit der Beute davon. Der Geschädigte nahm die Verfolgung der flüchtigen Einbrecher auf. Als dann aber einer der beiden Ertappten während der Flucht einen Teil der Beute wegwarf, brach der Verfolger die Nacheile ab und sammelte das zurückgelassene Diebesgut ein. Das Einbrecherduo soll noch jünger, etwa 1,65- 1,70 Meter groß sowie dunkelgekleidet gewesen sein und dunkle, kurze Haare gehabt haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher gestört, Liederbach, Im Brühl, 10.12.2020, 18.00 Uhr,

(pl)In Liederbach wurde am frühen Donnerstagabend in der Straße „Im Brühl“ ein Reihenhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hatten sich gegen 18.00 Uhr an der Terrassentür des Hauses zu schaffen gemacht. Hierbei wurden sie jedoch von den nach Hause kommenden Bewohnern gestört und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Baggerzubehör von Baustelle gestohlen, Hofheim, Lorsbacher Straße, 03.12.2020, 13.00 Uhr bis 10.12.2020, 09.00 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Lorsbacher Straße in Hofheim waren in den vergangenen Tagen Diebe zugange und entwendeten einen Schachtgreifer. Bei dem entwendeten Gerät handelt es sich um ein Zubehörteil eines Baggers im Wert von rund 4.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Betrügerische Spendensammler unterwegs – Festnahme, Hofheim, Niederhofheimer Straße, 10.12.2020, 11.00 Uhr,

(pl)Die Hofheimer Polizei hat am Donnerstagvormittag drei Heranwachsende festnehmen können, die allem Anschein nach in betrügerischer Absicht Spenden gesammelt haben. Die Tatverdächtigen sollen sich gegen 11.00 Uhr in der Niederhofheimer Straße auf dem Parkplatz eines Bau- und eines Einkaufsmarktes aufgehalten und mehrere Kunden um Geld angebettelt haben. Hierbei hätten sie sich als taub und stumm ausgegeben. Erfreulicherweise wurden Zeugen auf das betrügerische Verhalten aufmerksam und verständigten die Polizei, so dass diese das tatverdächtige Trio, eine 19-jährige Frau sowie zwei 18 und 20 Jahre alte Männer, in der Nähe antreffen und festnehmen konnten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

Aggressiver Hausierer, Kelkheim, Gimbacher Weg, 10.12.2020, 15.20 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurde der Kelkheimer Polizei ein aggressiver Hausierer gemeldet. Der Verkäufer soll gegen 15.20 Uhr an der Haustür einer im Gimbacher Weg wohnenden Frau geklingelt und dieser ein Küchenmesser zum Verkauf angeboten haben. Als die Dame aber kein Interesse an einem Kauf zeigte, soll der Mann sie beleidigt und beim Verlassen des Grundstücks den Zaun beschädigt haben. Der aggressive Hausierer sei etwa 50 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß mit einer Zahnlücke in der oberen Zahnreihe und habe eine beige-grüne Jacke sowie eine blaue Jeans getragen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Hofheim am Taunus, „Viehweide“ 10.12.2020, 12:05 Uhr

(mv) Ein 63-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag um 12:05 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Viehweide“ in Hofheim verletzt. Der Radfahrer war, aus dem Kelkheimer Stadtwald kommend, auf der Straße Viehweide in Richtung Reifenberger Straße unterwegs. Vor ihm fuhr ein Pkw sehr langsam, was den Radfahrer dazu veranlasste, diesen links zu überholen. In diesem Moment wollte die 64-jährige Autofahrerin nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Radfahrer aus und kam auf der nassen Fahrbahn zu Fall. Dabei wurde ein weiteres, aber unbeteiligtes geparktes Fahrzeug am Fahrbahnrand beschädigt. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.