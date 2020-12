Verkehrsunfall mit Leichtverletzter und hohem Sachschaden

Wiesbaden (ots) – (JK) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagnachmittag

eine Person leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der B455 gegen 15.40

Uhr. Ein 57- jähriger PKW-Fahrer befuhr die B455 aus Richtung Naurod kommend in

Fahrtrichtung Wiesbaden und geriet aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor der

Abzweigung Kehrstraße auf die Gegenfahrbahn. Drei ihm entgegenkommende Fahrzeuge

konnten durch Ausweichen einen Frontalzusammenstoß verhindern, dennoch

kollidierten alle Fahrzeuge seitlich mit dem Unfallverursacher. Bei dem Aufprall

wurde eine 46- jährige Autofahrerin aus Niedernhausen leicht verletzt und mit

einem Rettungswagen vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Die

anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein

Sachschaden in Höhe von rund 22.500 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste

die B455 gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

In Wohnung eingebrochen, Wiesbaden, Drususstraße, 10.12.2020, 17:00 Uhr bis 19:20 Uhr

(mv) In den frühen Donnerstagabendstunden, mussten Wohnungsbesitzer in der

Drususstraße in Wiesbaden feststellen, dass unbekannte Täter in ihre Wohnung

eingebrochen waren und Wertgegenstände mitgenommen hatten. Die Diebe hebelten

ein Fenster im Hochparterre auf und gelangten auf diese Weise in die Wohnung.

Die Geschädigten gaben an, dass alle Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck und

Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet wurden. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

„Falscher Polizist“ ruft an, Wiesbaden, Rheinblickstraße, 10.12.2020, 22:25 Uhr

(mv) Gesundes Misstrauen und richtiges Verhalten hat eine 84-jährige Frau vor

einem möglichen Vermögensschaden bewahrt. Ein angeblicher Polizist rief am

Donnerstagabend bei der Dame an und erzählte die Geschichte, dass man Einbrecher

festgenommen habe und sie das nächste Opfer sein könnte. Als er sie dann nach

ihren Vermögensverhältnissen befragte, wurde die Frau zu Recht misstrauisch und

beendete das Telefonat. Sie rief selbständig bei der Polizei an, wo sie erfuhr,

dass es sich hierbei um einen betrügerischen Versuch handelte. Ein „richtiger“

Polizist würde niemals nach den Vermögensverhältnissen oder nach

Wertgegenständen in der Wohnung fragen.

Trickbetrüger unterwegs, Wiesbaden, Philipp-Holl-Straße, 10.12.2020, 14:30 Uhr

(mv) Die Gutgläubigkeit eines 82-jährigen Mannes wurde am Donnerstagnachmittag

in der Philipp-Holl-Straße durch einen unbekannten Täter ausgenutzt. Der

Betrüger sprach den älteren Herrn auf offener Straße an, versprach ihm,

hochwertige Kleidung zu schenken und begleitete ihn zu seiner Wohnung. Danach

erzählte er eine Geschichte, dass er sich in einer Notsituation befinden würde

und appellierte an die Großherzigkeit des alten Mannes, der sich dazu hinreißen

ließ, dem Betrüger Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro auszuhändigen. Nach

Angaben des Geschädigten soll der unbekannte Täter ca. 50 Jahre alt sein, eine

normale Statur und kurze schwarze Haare haben. Wer Hinweise zu dem Betrüger

geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer

(0611) 345-0 zu melden.

Nach Diebstahl Geld abgehoben, Wiesbaden, Konradinerallee, 09.12.2020 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(mv) Am Mittwochvormittag, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, entnahm ein

unbekannter Täter die Geldbörse eines 46-jährigen Geschädigten aus einem

Büroschrank in der Konradinerallee. Mit der darin befindlichen Bankkarte wurde

im Anschluss Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro abgehoben. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345

2340 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Keller, Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, 26.11.2020 bis 10.12.2020

(mv) Zwischen dem 26.11.2020 und dem 10.12.2020 wurde in einem Mehrfamilienhaus

in der Albert-Schweitzer-Allee in Wiesbaden-Biebrich, ein Keller durch

unbekannte Täter angegangen. Die Diebe öffneten den Kellerverschlag und nahmen

einige Gegenstände, darunter ein Tapeziertisch, im Wert von einigen Hundert Euro

mit. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter

der Rufnummer (0611) 345 2440 in Verbindung zu setzen.

Erneut Reifen zerstochen, Wiesbaden, Blücherstraße, 09.12.2020, 19:00 Uhr bis 10.12.2020, 13:00 Uhr

(mv) Zum wiederholten Male in den letzten Tagen, waren Reifenstecher im Westend

unterwegs. Diesmal wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der

Blücherstraße an einem schwarzen BMW alle vier Reifen zerstochen und der Lack

durch Kratzen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem 3.

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2340 zu melden.

Auto gestohlen – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Gabriele-Münter-Straße, 10.12.2020, 07:35 Uhr bis 12:00 Uhr

(mv) Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:35 Uhr und 12:00 Uhr, haben unbekannte

Täter in der Gabriele-Münter-Straße, ein Auto gestohlen. Der blaue Hyundai mit

dem amtlichen Kennzeichen WI-HH 314 war ordnungsgemäß verschlossen in einer

Parkbucht abgestellt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche

Angaben zu den Tätern und dem Verbleib des Autos machen können, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mehrere Autos aufgebrochen, Wiesbaden, 08.12.2020, 15.30 Uhr bis 10.12.2020, 08.30 Uhr

(mv) In den letzten Tagen ist laut der Polizei zu beobachten, dass im

Stadtgebiet Wiesbaden, vermehrt Pkw aufgebrochen wurden. So wurden auch zwischen

dem Dienstagabend und dem Donnerstagmorgen in der Daimlerstraße, ein Pkw der

Marke Kia und in der Assmannshäuser Straße ein grauer BMW durch unbekannte Täter

angegangen. Die Fahrzeuge wurden auf noch nicht ermittelte Art geöffnet und es

wurden verschiedene Gegenstände, Wertsachen und auch Bargeld mitgenommen. In der

Hans-Böckler-Straße wurde ein schwarzer Mercedes Kombi geöffnet und das Lenkrad

ausgebaut. Ebenfalls ohne Spuren zu hinterlassen, wurde ein schwarzer Mercedes

in der Brentanostraße geöffnet. Insgesamt beläuft sich der Wert der entwendeten

Gegenstände und Wertsachen in einer Höhe von mehreren Hundert Euro. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Donnerstag: Rheingaustraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag, Rüdesheim am Rhein, Mittwoch, 09.12.2020,

(ka)Trickbetrüger haben sich am Mittwoch gegenüber einem Rüdesheimer Ehepaar als

Mitarbeiter einer Bank ausgegeben und dabei einen fünfstelligen Betrag erbeutet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erhielt die in Rüdesheim wohnhafte Ehefrau

einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann, der vorgab, ein Mitarbeiter der

Nassauischen Sparkasse zu sein. Aufgrund eines angeblichen unberechtigten

Zugriffs auf das Konto der Geschädigten forderte der Täter die Zugangsdaten an,

woraufhin er von zwei Konten des Ehepaars einen Betrag von mehreren Zehntausend

Euro abbuchte. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizeidirektion Rheingau-Taunus rät in solchen Fällen: Wenn das Telefon

unangekündigt klingelt und ein angeblicher Bank-Mitarbeiter von angeblichen

unberechtigten Zugriffen auf das Konto des Angerufenen berichtet, wollen die

Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder

sich Zugriff zum Online-Banking verschaffen. Durch geschickte Anweisungen

gelingt es den Tätern in vielen Fällen, ihre Opfer zur Weitergabe einer TAN zu

bewegen oder Geldüberweisungen zu veranlassen. Die Polizei warnt dringend davor,

auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter eines seriösen Geldinstituts

wird Sie unaufgefordert zuhause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten,

die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten

nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fernmündliche Lösungen

angeblich aufgetretener Schwierigkeiten ein. Beenden Sie das Gespräch

rechtzeitig und verständigen die Polizei unter der bekannten 110. Geben Sie

keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar die Zugangsdaten preis und

überweisen Sie kein Geld.

Vandalen richten Schaden an Schule an – Zeugen gesucht, Aarbergen, Kettenbach, Hauser Weg, Mittwoch, 09.12.2020, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 10.12.2020, 06:30 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwochnachmittag bis zum

Donnerstagmorgen einen Sachschaden an einer Schule in Kettenbach verursacht. Die

Vandalen hoben aktuellen Ermittlungen zufolge einen Gullideckel aus dem Boden

und schlugen diesen gegen zwei Fenster der im Hauser Weg gelegenen Schule. Dabei

wurde ein Fenster stark beschädigt, das andere Fenster sogar komplett

durchschlagen. Zeugen, die Angaben zu den möglichen Tätern machen können, werden

gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach mit Hinweisen unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Kennzeichen von grauem VW Passat gestohlen , Taunusstein, Bleidenstadt, Röderweg, Mittwoch, 09.12.2020, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 10.12.2020, 09:00 Uhr

(ka)Die Kennzeichen eines VW Passat wurden zwischen Mittwochabend und

Donnerstagmorgen von bislang unbekannten Tätern in Bleidenstadt gestohlen. Die

Diebe entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen „RÜD-UI 325“ des auf einem

Parkplatz im Röderweg abgestellten VW Passat. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, verdächtige Beobachtungen an die Polizeistation Bad Schwalbach unter

der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Transporter auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet – Wer kann Angaben machen?, Idstein, Black-und-Decker-Straße, Parkplatz „Obi“ Donnerstag, 03.12.2020, 07:15 Uhr bis 07:45 Uhr

(ka)Bereits am Donnerstag, den 03.12.2020 hat ein bislang unbekannter

Verkehrsteilnehmer den Firmen-Transporter eines Elektrotechnik-Unternehmens in

Idstein beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der 51-jährige Fahrer parkte

den roten Ford Transit zwischen 07:15 Uhr und 07:45 Uhr auf dem Parkplatz eines

Baumarktes in der Black-und-Decker-Straße und setzte seine Fahrt anschließend

fort. Nach Ankunft an seiner Arbeitsstelle stellte der Geschädigte frische

Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Mutmaßlich wurde der Ford Transporter

nach derzeitigem Ermittlungsstand auf dem Parkplatz nahe der dortigen

Warenausgabe durch ein blaues Fahrzeug beschädigt. Anschließend flüchtete die

unbekannte Person, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der

Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum

Beobachtungen gemacht oder Geräusche vernommen haben und Angaben machen können,

wenden sich bitte an die ermittelnde Polizei in Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0.