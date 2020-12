Haßloch: Neuer Versuch mit neuem Standort für Altglascontainer auf dem Real-Gelände

Bad Dürkheim – Die Gemeindeverwaltung hatte in Absprache mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) und dem Real-Markt die Altglascontainer am Real-Markt in der zweiten Oktoberwoche entfernt, da trotz erhöhter Reinigungsintervalle zunehmende Verunreinigungen rund um den Standort festgestellt wurden. Nun kehren die Altglascontainer zurück. Sie werden innerhalb des Geländes aber an einem anderen Standort aufgestellt.

Ab dem 16. Dezember 2020 werden die Container auf dem großen Parkplatz zwischen dem Real-Getränkemarkteingang und dem Discounter Aldi zu finden sein. Bis Mitte Oktober standen die Container in einem vergleichsweise unscheinbaren Bereich. „Der nun deutlich höher frequentierte Standort innerhalb des Geländes könnte potentielle Müllsünder abschrecken, da dort die Gefahr größer ist, entdeckt zu werden“, so die Hoffnung der Umweltbeauftragten Melanie Mangold, die bei der Gemeinde Ansprechpartnerin in Bezug auf die Altglascontainer-Standorte ist.

„Wir sind dem Real-Markt für seine Bereitschaft, Altglascontainer aufzustellen, sehr dankbar“, ergänzt Umweltdezernent Joachim Blöhs. Aus Sicht der Verwaltung sind Containerstandorte auf einem Supermarktgelände besonders geeignet, da das Altglas quasi direkt dort entsorgt werden könne, wo man es in der Regel auch gekauft hat. Der Real-Markt ist bisher der einzige Einkaufsmarkt in Haßloch, der seine Fläche dafür zur Verfügung stellt. Deshalb erneut der Appell von Gemeinde und AWB, die Container ausschließlich für die Entsorgung von Altglas zu verwenden. Das Einwerfen und Abstellen von jeglichem anderen Müll ist untersagt. Illegale Müllablagerungen sind im Übrigen kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeldern geahndet wird.

Die Entsorgung von Altglas ist im gesamten Landkreis Bad Dürkheim seit Anfang Januar 2020 nur noch über Glascontainer und nicht mehr über Altglassäcke möglich. Hierzu wurde die Containerdichte im gesamten Landkreis deutlich erhöht. In Haßloch gibt es derzeit 20 Containerstandorte, die sich über das gesamte Ortsgebiet verteilen.

Liste der Standorte in Haßloch: