Mannheim: Götz Alsmann kommt am 28. August 2021 mit L.I.E.B.E zum Luisenpark Seebühnenzauber 2021

Mannheim – Passend zum Fest der Liebe verkünden wir voller Zuversicht auf einen wieder möglichen Seebühnenzauber-Konzertsommer im nächsten Jahr: Am Sa. 28. August 2021 kommt Götz Alsmann mit L.I.E.B.E! So heißt sein aktuelles Programm und komplettiert die aufgrund der Pandemie auf kommendes Jahr verschobene Seebühnenzauber-Spielzeit 2021.

Eigentlich singt Götz Alsmann immer Lieder der Liebe. Nun hat der König des Jazzschlagers das Hauptthema der Werke der großen Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums zum Titel gemacht. Nach seinen musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom widmet sich Götz Alsmann dem romantischen und zarten, verträumten und verruchten, draufgängerischen und wilden Liebesliedgut aus der Zeit der „silbernen Operette“ der 20er und 30er Jahre, den Chansons der Nachkriegszeit oder Preziosen aus der Schlagerwelt der 50er und 60er Jahre. All diese charmanten, eleganten und humorvollen Schlagerklassiker werden im typischen Sound der Götz Alsmann Band behutsam in die Welt des Jazz überführt und beweisen dadurch akzentuiert ihre zeitlose Qualität.

Sa. 28. August 2021, 20 Uhr

Götz Alsmann & Band

L.I.E.B.E.

Die Band, die Götz Alsmann bei den Konzerten zur Seite steht, besteht aus Musikern, die zum größten Teil seit Jahrzehnten zum Ensemble gehören.

Bei buchstäblich Tausenden von Konzerten haben sie an Alsmanns immerwährendem Einsatz für den Jazzschlager teilgenommen.

Ihr Platz in der Musikgeschichte ist ihnen sicher. Sie erleben:

Götz Alsmann (Gesang, Piano und mehr)

Altfrid M. Sicking (Vibraphon, Xylophon und mehr)

Ingo Senst (Kontrabass)

Dominik Hahn (Schlagzeug)

Markus Paßlick (Congas, Bongos, Percussion)

EINTRITTSKARTEN gibt es in den Kategorien 39,50 €, 44,50 €, 49,50 € sowie Top Tickets für 104,50 € erhältlich über Hotline: (06 21) 41 00 50, an den Ticketkassen im Luisenpark sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder Online hier. Der Parkeintritt ist im Ticketpreis enthalten. Je nach Vorverkaufsstelle oder bei Online-Kauf können unterschiedliche Bearbeitungsgebühren und Versandkosten anfallen.

Nähere Info zu allen Veranstaltungen und Specials der Spielzeit 2021 finden Sie auf seebühnenzauber.de.