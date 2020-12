Kreis Südliche Weinstraße: Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten 2020 und Neujahr 2021

Landau – Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist nach Weihnachten ab 28. Dezember 2020 bis einschließlich 3. Januar 2021 geschlossen. Bis Mittwoch, 23. Dezember, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar.

Einige Stellen der Verwaltung sind davon ausgenommen und zwischen den Jahren wie folgt geöffnet:

Gesundheitsamt Südliche Weinstraße

Das Gesundheitsamt ist weiter im Einsatz, die Kontaktnachverfolgung, das Entlassmanagement und die Information von Infizierten und ihrer Kontakte findet weiterhin statt. Corona-Infizierte werden auch an den Feiertagen informiert, soweit Ergebnisse aus den Laboren eingehen.

Kfz-Zulassungsstelle der Stadt Landau und des Landkreises SÜW

Die Kfz-Zulassungsstelle ist am 29. Dezember von 7:30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr für dringende Fälle geöffnet. Eine online-Terminvereinbarung ist für diesen Tag nicht möglich. Es ist mit erheblichen Wartezeiten zu rechnen. Die Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten zu prüfen, ob nicht eine Vorstellung im neuen Jahr ausreichend ist.

Wertstoffwirtschaftszentren Nord und Süd

Das Wertstoffwirtschftszentrum (WWZ) Nord bei Edesheim ist am Donnerstag,

24. Dezember von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Von Montag, 28. Dezember bis Mittwoch, 30. Dezember sind die Öffnungszeiten jeweils von 7 Uhr bis 17 Uhr. Am Donnerstag, 31. Dezember und am Samstag, 2. Januar sind die Mitarbeiter von 8 Uhr bis 12 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger da. Das WWZ Süd bei Billigheim-Ingenheim hat von Montag, 28. Dezember bis Mittwoch, 30. Dezember von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Möglichkeit der Abgabe von Wahlvorschlägen für die Landtagswahl

Wahlkreisvorschläge für die Landtagswahl am 14. März 2021 im Wahlkreis 49, Südliche Weinstraße, müssen bis spätestens Dienstag, 29. Dezember 2020, 18 Uhr, beim Kreiswahlleiter des Wahlkreises 49, Landrat Dietmar Seefeldt, Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2 in 76829 Landau eingegangen sein. Deshalb besteht die Möglichkeit, Wahlvorschläge am Montag, 28. Dezember 2020, in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 16 Uhr und am Dienstag, 29. Dezember 2020, in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr persönlich abzugeben. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter der Nummer 06341-940147 ist erforderlich. Eine Mitarbeiterin des Wahlamtes nimmt den Wahlvorschlag dann zum vereinbarten Termin am Haupteingang des Kreishauses in Empfang. Die Corona-Hygieneregeln sind einzuhalten.