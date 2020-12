Dachstuhlbrand Boppstraße

Am heutigen Vormittag um 9.22 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Gebäudebrand in der Mainzer Neustadt alarmiert. Anrufer schilderten der Leitstelle lodernde Flammen aus dem Dach. Bereits auf der Anfahrt konnten die Kräfte eine Rauchsäule erkennen. Umgehend wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte beider Wachen sowie von der Freiwilligen Feuerwehr nachgefordert.

An der Einsatzstelle wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet und die Brandbekämpfung und Menschenrettung in dem 6-geschossigen Mehrfamilienhaus aufgenommen. Die Wohnungen in dem betroffenen Haus wurden kontrolliert. Alle Bewohner wurden sicherheitshalber nach draußen verbracht. Da sich der eigentliche Brandherd im Dachboden über der obersten Wohnung im 5. Obergeschoss befand, waren keine Personen akut gefährdet. 10 Bewohner wurden vorübergehend in einem Bus der Mainzer Mobilität untergebracht. Aktuell ist das Feuer unter Kontrolle.

Allerdings werden sich die Nachlöscharbeiten noch über mehrere Stunden hinaus zögern, da die Dachhaut großflächig geöffnet werden muss um die Glutnester ablöschen zu können. Im Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, die Polizei sowie der Sanitäts- und Rettungsdienst mit 3 RTW und Abschnittsleitung Gesundheit. Während der Löschmaßnahmen wurde der Grundschutz in der Stadt Mainz durch die Freiwilligen Feuerwehren sichergestellt.

Durch die im Rahmen der Löschmaßnahmen erforderliche Sperrung der Boppstraße kommt es nach wie vor zu erheblichen Beeinträchtigungen im ÖPNV.

Nach Vorfall aus Oktober 2020 – Geschädigter verstorben – Täter in U-Haft

Mainz-Hauptbahnhof – Wie in unseren Pressemeldungen vom 11. und 12.10.2020

berichtet, kam es am Abend des 10. Oktobers, gegen 18:15 Uhr zu einem

Körperverletzungsdelikt im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs. An besagtem

Samstagabend wurde ein 46-jähriger Mann von einem zunächst unbekannten Täter

angegriffen. In Folge des Angriffs fiel der 46-Jährige zu Boden und zog sich

lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der Geschädigte verstarb im November in

einer Mainzer Klinik. Zwischenzeitlich erhärtete sich der Tatverdacht gegen

einen 23-jährigen Deutschen aus Mainz, der von Zeugen wiedererkannt werden

konnte. Vom Amtsgericht Mainz wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz,

Haftbefehl gegen den 23-Jährigen erlassen. Nach umfangreichen Maßnahmen konnte

der 23-Jährige am Mittwochnachmittag von Beamten des Fahndungskommissariats der

Mainzer Polizei festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz

vorgeführt werden. Im Anschluss wurde der 23-Jährige in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Kampf auf dem Hinterhof

Bingen, 09.12., Mainzer Straße, 18:43 Uhr. Eine 41-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses entsorgte den Müll, als einer der Nachbarn zeitgleich aus seinem Wohnungsfenster im ersten Stock mehrere Böller in den Hof warf. Der 40-jährige Lebensgefährte der Frau hörte das Knallen, kam hinzu und fragte den 45-jährigen Störer, was das solle. Nach kurzer Diskussion betrat auch der Störer mit einer Wasserwaage in der Hand den Hof und es kam zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern. Erst nach Eintreffen der Streife konnten diese wieder getrennt und befragt werden. Zudem kam es noch zu einer Bedrohung über eine Sprachnachricht durch den 45-jährigen Böllerwerfer. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt II

Bingen

Bingen, 10.12., Stefan-George-Straße, 01:05 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde der VW Golf eines 25-Jährigen kontrolliert. Dabei war der Fahrer etwas auffällig in Aussehen und Verhalten, was ein Drogentest bestätigte. Er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Sicher und sichtbar im Winter unterwegs

Mainz – Gerade jetzt, wenn es nachmittags früh dunkel und neblig-trüb

wird, es regnet oder schneit, ist eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr das A

und O – egal ob Auto-/Radfahrer oder Fußgänger. Insbesondere für Kinder lauern

einige Gefahren im Straßenverkehr. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz gibt

Tipps, um sicher und sichtbar durch den Winter zu kommen.

Sicher unterwegs als Fußgänger: Um im Straßenverkehr als Fußgänger gut sichtbar

zu sein, eignet sich reflektierende, auffällig helle und leuchtende Kleidung.

Die Farben gelb, orange oder hellrot tragen dazu bei, frühzeitig von anderen

erkannt zu werden. In die Kleidung sollte zudem retro-reflektierendes oder

fluoreszierendes Material eingearbeitet sein (auf Zertifizierung und EN-Normen

achten). Alternativ gibt es auch spezielle Warnwesten und Reflektorbänder, die

getragen werden können. Gerade Kinder werden so besser wahrgenommen. Der

Autofahrer erkennt dann viel früher: Hier laufen Kinder! Er muss dann langsam

fahren und bremsbereit sein, damit kein Unfall passieren kann.

Sicheres Radfahren: Radfahren im Dunkeln ohne Beleuchtung ist lebensgefährlich.

Nicht nur als Radfahrer, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Immer

wieder kommt es hier zu eigentlich vermeidbaren Unfällen. Das Fahrrad muss

verkehrssicher sein. Das bedeutet, dass das Licht vorne und hinten funktioniert.

Zusätzlich zum Licht sind vorne und hinten auch Reflektoren notwendig.

Vorgeschriebene Beleuchtung am Fahrrad:

ein nach vorne gerichteter Scheinwerfer mit weißem Licht

ein nach vorn gerichteter weißer Reflektor (darf im Scheinwerfer

verbaut sein)

verbaut sein) ein rotes Schlusslicht

ein roter Rückstrahler hinten

jeweils zwei gelbe Rückstrahler an jedem Pedal

pro Reifen mindestens zwei nach der Seite wirkende Reflektoren

oder Speichenreflektoren beziehungsweise reflektierende Reifen

oder Speichenreflektoren beziehungsweise reflektierende Reifen bei Beleuchtung mit Batterie-/Akkubetrieb diese regelmäßig auf

Ladezustand überprüfen und/oder Ersatzbatterien mitführen

Ladezustand überprüfen und/oder Ersatzbatterien mitführen Verwenden Sie kein blinkendes oder flackerndes Licht am Fahrrad

(Verbot gem. StVZO). Es irritiert und verunsichert andere

Verkehrsteilnehmer und kann Unfälle verursachen.

Sicher mit dem Pkw unterwegs:

Machen Sie ruhig mal einen Sehtest. Das Sehen im Dunkeln lässt

im Alter nach. Dies geschieht „schleichend“, so dass Sie dies

erst durch einen Sehtest, z.B. beim Optiker, feststellen.

im Alter nach. Dies geschieht „schleichend“, so dass Sie dies erst durch einen Sehtest, z.B. beim Optiker, feststellen. Reinigen Sie Ihre Scheiben nicht nur von außen, sondern auch von

innen.

innen. Kontrollieren Sie Ihr Scheibenwischwasser regelmäßig.

Überprüfen Sie den Zustand der Scheibenwischer – auch hinten.

Bei Verschleiß wechseln.

Bei Verschleiß wechseln. Machen Sie sich mit Ihrer Lüftung im Fahrzeug vertraut, damit

Sie Ihre Scheiben schnell frei bekommen und auch freihalten

können.

Sie Ihre Scheiben schnell frei bekommen und auch freihalten können. Machen Sie regelmäßig einen Lichttest, damit Ihre Scheinwerfer

immer richtig eingestellt sind (Blendgefahr für den

Gegenverkehr).

immer richtig eingestellt sind (Blendgefahr für den Gegenverkehr). Reinigen Sie Ihre Scheinwerfer regelmäßig, damit die volle

Leuchtkraft erhalten bleibt. Denken Sie auch an Ihr

Fahrzeugheck.

Leuchtkraft erhalten bleibt. Denken Sie auch an Ihr Fahrzeugheck. Machen Sie sich mit dem Lichtsystem Ihres Fahrzeuges vertraut

(Automatisches Auf-Abblenden, Höhenregulierung, etc.). Denken

Sie daran, dass das Tagfahrlicht kein Ersatz für das

Abblendlicht ist. In der Dämmerung ist Ihr Fahrzeug von vorne

eventuell noch wahrnehmbar, Ihr Fahrzeugheck aber in der Regel

unbeleuchtet.

Einbruch in Metzgerei – Geld und Wurst geklaut – Zeugen gesucht

Ingelheim-Neue Mitte – Dienstag 08.12.2020, 19:00 Uhr bis Mittwoch

09.12.2020, 04:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschaffen sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

gewaltsam Zutritt zu einer kombinierten Bäckerei und Metzgerei in Ingelheim. Die

Täter betreten und durchwühlen die gesamte Filiale. Aus den Räumlichkeiten der

Metzgerei werden etliche Wurstwaren gestohlen, aus der Metzgereifiliale nehmen

die Täter die Trinkgeldkasse der Angestellten mit. Von Beamten des

Kriminaldauerdienstes wurden am Tatort bereits Spuren gesichert. Der

Kriminaldienst der Ingelheimer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen

aufgenommen und ist zur Aufklärung des Sachverhalts auf Hinweise aus der

Bevölkerung angewiesen. Die kombinierte Bäckerei- und Metzgereifiliale befindet

sich an der Ecke Gartenfeldstraße/Binger Straße und der angenommene Tatzeitraum

ist Dienstagnacht auf Mittwochmorgen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim

unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Bushaltestelle beschädigt, Zeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim – Dienstag, 08.12.2020 14:30 Uhr – Mittwoch, 09.12.2020

14:30 Uhr

Von bislang unbekannten Tätern wurde im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch,

die Glasscheibe der Busshaltestelle in der Essenheimer Straße in Mainz

Bretzenheim eingeschlagen und zerstört. Von den Ermittlern der Polizeiinspektion

Mainz 3 wurde eine Spurensicherung an der beschädigten Haltestelle durchgeführt,

bislang bestehen allerdings keinerlei Hinweise auf den oder die Täter. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Radfahrer überschlagt sich

Mainz-Altstadt – Mittwoch, 09.12.2020 16:30 Uhr

Am Mittwochnachmittag kommt es auf der Theodor-Heuss-Brücke zu einem Unfall

zweier Fahrradfahrer bei dem sich ein 54-jähriger überschlägt. Gegen 16:30 Uhr

befährt der 54-Jährige mit seinem Fahrrad von Wiesbaden kommend den für beide

Fahrtrichtungen freigegebenen Fahrradweg auf der rechten Brückenseite in

Fahrtrichtung Mainz. Ihm entgegen fährt eine 28-jährige Radfahrerin aus

Wiesbaden. In der Rechtskurve vor der Abfahrt zur Peter-Altmaier-Allee gerät der

54-Jährige zu weit nach links und kollidiert mit der entgegenkommenden

28-Jährigen. Diese kommt durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzt sich

leicht. Der 54-Jährige hingegen überschlägt sich mit seinem Fahrrad und muss in

eine Klinik eingeliefert werden.

Trunkenheitsfahrt

Sprendlingen, 09.12., Kreuznacher Straße, 12:16 Uhr. Bei einer Kontrolle wurden bei einem 43-jährigen Fahrer eines BMW drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Gefahrenstelle im Verkehr

B 9 / Nackenheim

Am Mittwoch, 09.12.2020, gegen 17:07 Uhr wurde der Polizei ein liegen gebliebener Pkw auf der B 9 Höhe Nackenheim gemeldet. Die eingesetzte Streife konnte den Pkw feststellen. Ursache, dass der Pkw liegen geblieben war, war ein leerer Tank. Nachdem ein Bekannter gegen 18 Uhr mit einem Kanister Kraftstoff angekommen war, hatte sich mittlerweile die Batterie des Pkw verabschiedet. Aufgrund der ausgehenden Gefahr durch den Pkw schoben die Polizeibeamten, die die Gefahrenstelle bis dahin abgesichert hatten, den Pkw anschließend bis zur Abfahrt Nackenheim Süd. Die 39 jährige Fahrerin konnte hier ihr Fahrzeug abstellen und sich selbstständig um Abhilfe bemühen. Bis gegen 18:30 kam es an der Stelle zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Liegenbleiben aufgrund Kraftstoffmangels auf Kraftfahrstraßen, die die B 9 in diesem Bereich darstellt, und Autobahnen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Aufgrund dessen musste die Fahrerin auch vor Ort ein Bußgeld bezahlen. Darüber hinaus möchte die Polizei jedoch vor allem auf die Gefahren, die hier entstehen können, hinweisen.