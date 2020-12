Haustür und Garage mit Filzstift beschmiert

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Schmierfinken haben am Dienstag und am

Mittwoch ein Haus im Heidenhübel mit Filzstift verschmutzt. Am Dienstag

pinselten die Täter Beleidigendes an die Tür und Garage, am Mittwoch sahen sie

es dann erneut auf die Garage des Anwesens ab. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung. Den Schaden schätzen die Beamten auf mindestens 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

45-Jährige randaliert, Sohn schlägt zu

Kaiserslautern – Wegen einer Randaliererin ist die Polizei in der Nacht zu

Donnerstag ins südliche Stadtgebiet ausgerückt. Aus einem Mehrfamilienhaus wurde

eine stark alkoholisierte Frau gemeldet, die im Hausflur herumschreien würde und

sich weigere, das Anwesen zu verlassen.

Als eine Streife wenig später vor Ort eintraf, fanden die Beamten vor dem

Anwesen mehrere Personen, die miteinander rangelten. Die Streithähne wurden

voneinander getrennt und versucht, den Sachverhalt zu klären.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei der Randaliererin um

eine 45-jährige Frau. Weil sie herumschrie und nicht gehen wollte, war die Frau

mit einem Hausbewohner in Streit geraten. Als kurz darauf der erwachsene Sohn

der 45-Jährigen dazustieß, behauptete die Frau, dass der Hausbewohner sie

geschlagen habe. Daraufhin ging der ebenfalls alkoholisierte Sohn auf den Mann

los und es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen.

Verletzungen waren bei den Beteiligten nicht zu erkennen. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Wer hat den weißen Kastenwagen gesehen?

Kaiserslautern – Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Mittwochabend Anzeige erstattet. Der 36-Jährige gab bei der

Polizei zu Protokoll, dass er zu Fuß in der Innenstadt unterwegs war und kurz

nach 20 Uhr den Fußgängerüberweg in der Fruchthallstraße überqueren wollte, als

sich aus Richtung Rathaus ein weißer Kastenwagen näherte. Der Fahrer habe vor

dem Fußgängerüberweg extra noch einmal Gas gegeben – und ihn dadurch genötigt,

schneller zu laufen.

Der 36-Jährige beobachtete anschließend, wo der Kastenwagen hinfuhr und lief ihm

nach. Er konnte das Fahrzeug schließlich „Am Altenhof“ ausfindig machen, der

Fahrer war allerdings nicht mehr vor Ort. Es soll sich um einen etwa 1,90 Meter

großen, sportlich gekleideten Mann mit kurzen schwarzen Haaren gehandelt haben.

Bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife war der Kastenwagen

verschwunden. Das Kennzeichen, das der 36-Jährige angab, ist nicht vergeben. Die

Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise auf das Fahrzeug, das Kennzeichen und

den Fahrer unter Telefon 0631 / 369 – 2250. |cri

Autotür aufgerissen und Faustschläge verpasst

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochvormittag gegen

9.30 Uhr am Pfaffplatz vorbeigekommen sind und eine Auseinandersetzung

beobachtet haben. Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch nach einem Mann, der

ungefähr 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß ist, ein arabisches

Erscheinungsbild mit Vollbart und Zopf hat. Der Unbekannte soll einen Autofahrer

auf dem Parkplatz geschlagen haben.

Wie der betroffene 30-Jährige am Nachmittag bei der Polizei anzeigte, stand sein

Auto auf dem Parkplatz am Pfaffplatz, und er konnte nicht wegfahren, weil er

durch einen anderen Wagen zugeparkt war. Eine Suche nach dem Fahrer in der

näheren Umgebung blieb ohne Erfolg. Als nach einigen Minuten eine Frau zu diesem

Auto kam, war der 30-Jährige so in Rage, dass er die Unbekannte anbrüllte. Nach

einer kurzen Diskussion sei die Frau in den Pkw gestiegen und weggefahren. Er

selbst setzte sich dann auch in sein Auto und wollte los – in diesem Moment habe

ein unbekannter Mann die Fahrertür aufgerissen und ihm mehrere Faustschläge ins

Gesicht verpasst.

Der 30-Jährige erlitt eine leichte Prellung und erstattete gegen 14 Uhr Anzeige

wegen Körperverletzung. Über das andere Fahrzeug konnte er lediglich sagen, dass

es ein schwarzer Pkw mit amtlichem Kennzeichen aus Nürnberg (N) war. Weitere

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 gern

entgegen. |cri

Nach Spiegel-Kollision weitergefahren

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) – Zwei Lkw sind sich am

Mittwochvormittag auf der L369 zwischen Mackenbach und Schwedelbach begegnet –

und sich dabei „zu nahe“ gekommen. Als die beiden kurz nach 9 Uhr aneinander

vorbeifuhren, knallten ihre Außenspiegel auf der Fahrerseite aneinander. Einer

der beiden hielt nach der Kollision an – der andere fuhr weiter.

Weil der 43-jährige Fahrer der Polizei aber Hinweise auf den anderen Lkw geben

konnte, wurde dieser später im Bereich der Polizeiinspektion Lauterecken

ausfindig gemacht. Am Fahrzeug fanden sich die entsprechenden Unfallspuren. Auf

den Fahrer kommt deshalb eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. |cri

Gegen geparktes Auto gekracht

Kaiserslautern – Unachtsamkeit war vermutlich die Ursache eines Unfalls am

Mittwochvormittag in der Reichswaldstraße. Kurz nach halb 11 krachte hier eine

59-jährige Autofahrerin gegen einen geparkten Wagen und zog sich dabei

Verletzungen zu.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Mercedes von der

Vogelwoogstraße kommend in Richtung Pariser Straße unterwegs, als sie gegen den

stehenden Mitsubishi stieß. Während der Mitsubishi durch den Anstoß ein Stück

zur Seite geschoben wurde, löste im Mercedes der Airbag aus – dadurch erlitt die

Fahrerin eine Nasenbeinfraktur. Die 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Mercedes so stark (gebrochene

Vorderachse), dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Der Sachschaden wird auf einige tausend Euro geschätzt.

Weil aus dem Wagen auch Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Fahrbahn von der

Feuerwehr gereinigt. Es kam zu Rückstaus im Kreuzungsbereich

Reichswaldstraße/Pariser Straße und Reichswaldstraße/Vogelwoogstraße. |cri

Diebe bedienen sich aus Garage

Kaiserslautern – Einen Diebstahl aus seiner Garage hat ein Anwohner der

Breslauer Straße am Mittwoch angezeigt. Nach Angaben des Mannes haben sich

unbekannte Täter Zugang zu der unverschlossenen Garage verschafft und daraus

Autokennzeichen, Werkzeug und ein Messer gestohlen.

Demnach rissen sich die Diebe die Kennzeichenschilder eines Pkw unter den Nagel,

der in der Garage zum Überwintern abgestellt ist. Außerdem nahmen die

Unbekannten eine Bohrmaschine der Marke Einhell sowie ein spezielles Messer der

Marke Casström mit. Der Schaden summiert sich auf mehrere hundert Euro.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht. Die genaue Tatzeit ist unklar. Zeugen,

denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter 0631 /

369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Beim „Einfädeln“ Pkw übersehen

Kaiserslautern – In der Pariser Straße hat es am Mittwochabend gekracht.

Kurz nach 19 Uhr wollte ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw vom Parkplatz

eines Imbisses auf die Pariser Straße auffahren, dabei übersah er jedoch einen

VW Golf, der auf der linken Fahrspur fuhr, und stieß mit ihm zusammen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 18-Jährigen gegen

einen geparkten Wagen geschoben, der in Höhe des Hauses Nummer 170 stand. Der VW

Golf geriet nach links in den Grünstreifen und kam etwa 20 Meter weiter zum

Stehen.

Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu; er wurde für weitere

Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden; sie wurden abgeschleppt. Die Höhe

des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Drei Pkw in Unfall verwickelt – Zeugen gesucht! (FOTO)

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) – Zwei Verletzte und drei erheblich

beschädigte Fahrzeuge – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen

Mittwochabend auf der K53 im Bereich Stelzenberg ereignete. Die Polizei sucht

weitere Zeugen, die helfen können, den Unfallhergang zu klären. Sie werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden.

Zu dem Unglück kam es gegen 18 Uhr, als eine 34-jährige Autofahrerin, die in

Richtung Kaiserslautern unterwegs war, in Höhe der Abfahrt nach Stelzenberg mit

ihrem BMW X1 auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit einem

entgegenkommenden Toyota Auris – mit der Folge, dass der VW Tiguan, der hinter

dem Toyota her fuhr, auf dessen Heck krachte. Der Toyota überschlug sich und kam

quer auf der Fahrbahn wieder zum Stehen.

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf insgesamt mehrere zehntausend Euro geschätzt. Am Toyota

dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Alle Fahrzeuginsassen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht; es wurde

zum Glück niemand ernsthaft verletzt. Lediglich bei der 55-jährigen Fahrerin des

Toyota und ihrem 60 Jahre alten Beifahrer wurden leichte Verletzungen

festgestellt. Sie verbrachten die Nacht vorsorglich zur Beobachtung im

Krankenhaus.

Bei der Aufnahme des Unfalls gab die 34-jährige BMW-Fahrerin an, dass hinter ihr

ein SUV gefahren sei, der dicht auffuhr und drängelte. Als der Fahrer das

Fernlicht anschaltete, sei sie im Rückspiegel geblendet gewesen und deshalb auf

die Gegenfahrbahn geraten. Der SUV sei nach dem Zusammenstoß der anderen

Fahrzeuge einfach weitergefahren. Zeugen, die Hinweise zu diesem SUV geben

können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der oben angegebenen Nummer bei der

Polizei zu melden. |cri

Unfall: Schwangere vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Am Mittwoch hat es auf der Bundesstraße

zwischen Sambach und Otterbach gekracht. Eine schwangere Autofahrerin wurde

vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau war zur Mittagszeit mit einem vorausfahrenden Wagen kollidiert. Das

Auto hatte an einer Engstelle wegen parkender Fahrzeuge gehalten, um den

Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Aus noch ungeklärter Ursache prallte die

32-Jährige mit ihrem Pkw gegen den stehenden Wagen. Weil die Frau schwanger war

und einen verwirrten Eindruck machte, alarmierte der geschädigte

Unfallbeteiligte den Rettungsdienst. Sanitäter brachten die Frau vorsorglich ins

Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens

16.000 Euro schätzt. Weil die Autos der Beteiligten nicht mehr fahrbereit waren,

wurden sie abgeschleppt. |erf

Fenster offen – Rucksack weg

Kaiserslautern – Gelegenheit macht Diebe – diese Erfahrung musste am

Montag eine Anwohnerin in der Altenwoogstraße machen. Die Frau hatte ihren

Rucksack auf einer Fensterbank ihrer Erdgeschosswohnung stehen. Zum Lüften hatte

sie das Fenster geöffnet. Als die Frau das Fenster schließen wollte, stellte sie

fest, dass sich Diebe ihren Rucksack unter den Nagel gerissen haben. Darin

befanden sich Ausweisdokumente der Geschädigten. Unbekannte stahlen den Rucksack

vermutlich „im Vorbeigehen“. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und

bittet um Hinweise. Wem sind am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 15 Uhr Personen im

Bereich der Altenwoogstraße aufgefallen? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Drogen bei 13-Jährigen entdeckt

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Mittwoch im Stadtgebiet bei zwei

Kindern mutmaßlich Marihuana gefunden. Die beiden Jungen im Alter von 13 Jahren

wurden als Teil einer vierköpfigen Gruppe in einem Parkhaus festgestellt. Den

aktuell vorgeschriebenen Mindestabstand hielt das Quartett – alle aus

unterschiedlichen Haushalten – nicht ein. Als die Kinder die Polizeistreife

bemerkten, versuchten sie durch ein Treppenhaus des Parkhauses der Kontrolle zu

entkommen. Der Fluchtversuch misslang. Während der Überprüfung fand die Polizei

bei zwei Jungen einen Joint beziehungsweise getrocknete Pflanzenteile –

vermutlich Marihuana. Das mutmaßliche Rauschgift wurde sichergestellt. Die

Eltern der Kinder wurden über den Vorfall informiert. Die Polizei leitete ein

Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln und außerdem ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz ein. |erf

Haustür offen – Dieb greift zu

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) – Dass die Hausbewohnerin für kurze

Zeit abgelenkt war, hat ein Dieb am Mittwochnachmittag in der Waldstraße

ausgenutzt und aus der Wohnung der Frau Schmuck und Bargeld gestohlen. Wie die

Seniorin am späten Nachmittag der Polizei meldete, hatte sie sich gegen 15.30

Uhr für einen Moment auf der Straße vor ihrem Haus aufgehalten und den dort

laufenden Bauarbeiten zugeschaut. Als sie sich wieder umdrehte, sah sie einen

unbekannten Mann, der gerade aus ihrer Tür kam. Sie schrie den Unbekannten an –

der entgegnete, dass er ein „Mitarbeiter der Post“ sei und sich „verlaufen“

habe; dann flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Zurück in ihrer Wohnung stellte die Dame fest, dass zwei Schmuckkästchen und ihr

Geldbeutel verschwunden sind. Sie rief daraufhin ihre Tochter an, um ihr von dem

Vorfall zu erzählen. Die Polizei wurde erst eine Stunde später eingeschaltet.

Der Tatverdächtige war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ausfindig zu machen.

Von dem mutmaßlichen Dieb liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt,

ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank, bekleidet mit einem Jogginganzug

und einer dunklen Basecap, trug einen Mund-Nasen-Schutz aus gemustertem Stoff,

sprach Hochdeutsch und hatte eine Tasche bei sich.

Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist und die Hinweise geben können,

wohin er flüchtete, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal: Schließen Sie Türen

und Fenster, wenn Sie Ihr Haus/Ihre Wohnung verlassen – auch wenn Sie sich in

der Nähe aufhalten oder „nur kurz“ weg sind! Dieben genügt schon ein solch

kurzer Moment, um sich Zugang zu verschaffen und sich unter den Nagel zu reißen,

was in greifbarer Nähe liegt. Machen Sie es deshalb „ungebetenen Besuchern“ so

schwer wie möglich, in Ihre Räume einzudringen und an Ihre Wertsachen zu kommen!

|cri

Metzgerei Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern – In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine

Metzgerei in der Innenstadt eingedrungen. Die Täter stiegen zunächst über ein

Metalltor und gelangten so auf das Gelände des Geschäfts. Sie hebelten dann eine

Tür auf und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten der Metzgerei.

Aus den Innenräumen entwendeten sie Bargeld und mehrere Kilogramm Fleisch. Es

entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. |mhm