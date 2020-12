Karlsruhe-Oststadt – 65-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe-Oststadt – Ein 65 Jahre alter Bauarbeiter ist am Donnerstag

gegen 12.10 Uhr bei Arbeiten auf einer Firmenbaustelle in der Rintheimer Straße

schwer verletzt worden. Eine zunächst angenommene Lebensgefahr bestehe bei dem

Arbeiter nach Auskunft der Ärzte offenbar nicht.

Der Mann befand sich nach ersten polizeilichen Ermittlungen in einer gut zwei

Meter tiefen Grube, die mittels in den Boden eingelassenen Stahlspundwänden zu

den Seiten hin gesichert war. Als ein rund zwei Tonnen schwerer Stahlrahmen

darin abgelassen werden sollte, um diesen an den Spundwänden anzuschweißen, riss

wohl eine von mehreren Halteketten. Das schwere Teil stürzte ab, traf den Mann

und schleuderte ihn nach hinten weg. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen

und wurde von einem Rettungsteam mit Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Vertreter des Amtes für Umwelt- und Arbeitsschutz ist zur Unfallörtlichkeit

hinzugezogen worden. Die Kriminalpolizei Karlsruhe führt bezüglich der genauen

Unfallursache die weiteren Ermittlungen.

Karlsruhe – 13-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagvormittag eine

13-jährige Radfahrerin in Karlsruhe, als sie von einem abbiegenden Pkw

angefahren wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 13-Jährige

gegen 07:30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Schutzstreifen der Hardtstraße in

nördlicher Richtung. Zur gleichen Zeit befuhr die 34-jährige Fahrerin eines VWs

die Seldeneckstraße in westlicher Richtung. An der Einmündung zur Hardtstraße

wollte die 34-Jährige nach links in die Hardtstraße abbiegen. Dabei übersah sie

offenbar die bevorrechtigte Radfahrerin woraufhin es zur Kollision zwischen den

Beteiligten kam und die 13-Jährige zu Boden stürzte. Durch die Kollision und den

anschließenden Sturz erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen.

Alarmierten Rettungskräfte versorgten die Verletze zunächst vor Ort und brachten

sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt

etwa 750 Euro.

Oberderdingen – 50.000 Euro Schaden bei Brand an unbewohntem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe – Bei einem offenbar durch Schweißarbeiten ausgelösten

Schwelbrand an einem Mehrfamilienhaus in Oberderdingen ist am

Donnerstagvormittag ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden an einem Balkon des in der

August-Lämmle-Straße gelegenen und zurzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses

Schweißarbeiten durchgeführt. Offenbar hierdurch kam es gegen 09:40 Uhr an der

Außendämmung des Hauses zu einem Schwelbrand, der sich in der Folge bis unter

das Dach ausbreitete.

Die alarmierte Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung schließlich Teile der

Dacheindeckung entfernen, um alle Glutnester zu löschen. Insgesamt wird der

durch den Schwelbrand entstandene Sachschaden auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Eggenstein-Leopoldshafen – 20-Jähriger wurde Opfer eines versuchten Raubes

Karlsruhe – Ein junger Mann wurde am späten Mittwochabend auf einem

Spielplatz in Leopoldshafen Opfer eines versuchten Raubes.

Der 20-Jährige hielt sich mit zwei Freunden gegen 21:20 Uhr auf dem Spielplatz

in der Max-Planck-Straße auf. Kurz darauf kamen zwei junge Männer zu ihnen.

Einer der Hinzugekommenen fragten dann den 20-Jährigen, ob er Bargeld dabeihabe.

Als er dies verneint, griff der Unbekannte plötzlich in die Innentasche seiner

offenen Jacke. Eine Wegnahme seines Geldbeutels konnte der 20-Jährige

verhindern. Daraufhin schlug der Täter unvermittelt mehrfach mit der Faust ins

Gesicht des jungen Mannes. Als dieser dann um Hilfe rief, flüchtete der Täter

sowie sein Begleiter. Durch die Schläge wurde der 20-Jährige leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20-21 Jahre alt, 180 cm groß, schlank,

südländisches Aussehen und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze

Trainingshose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Base-Cup.

Sein Begleiter war ca. 22 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, hatte kurze schwarze

Haare, ebenfalls einen Drei-Tage-Bart und einen Schnauzer. Bekleidet war er mit

einer „Bomberjacke“ sowie einer Jogginghose.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Wohnzimmerbrand

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem

elektrischen Adventskranz kam es am Donnerstagmorgen in der Honsellstraße in

Karlsruhe zu einem Brand.

Durch die Wohnungsinhaberin wurde das Feuer gegen 06:25 Uhr im Bereich des

Wohnzimmers entdeckt. Die Geschädigte hatte bereits vor dem Eintreffen der

Berufsfeuerwehr Karlsruhe, die mit 16 Einsatzkräften vor Ort waren, die Wohnung

mit ihren vier Kindern bereits verlassen. Durch das schnelle Einschreiten der

Wehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Das komplette Wohnzimmer der

Familie wurde durch das Feuer völlig zerstört. Der hierbei entstandene

Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Die 5-köpfige Familie wurden durch den Rettungsdienst mit einer leichten

Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht.

Karlsruhe – Drei Auffahrunfälle auf der Bundesstraße 10

Karlsruhe – Zu gleich drei Auffahrunfällen auf der Bundesstraße 10,

zwischen Grötzingen und der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Nord, kam es am

Donnerstagmorgen. Zunächst fuhr gegen 06.40 Uhr ein Pkw auf den davonfahrenden

auf. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Kurz darauf fuhr eine

Pkw-Fahrerin auf einen abbremsenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde

dieser auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Das Auto der Verursacherin war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca.

20.000 Euro geschätzt. Durch die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen

und Staubildung. Am Stauende, kurz nach Grötzingen kam es dann zu einem weiteren

Auffahrunfall. Hier wird der Sachschaden auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Bei

keinem der Unfälle wurden Personen verletzt. Gegen 08.30 Uhr waren die

Unfallstellen dann geräumt.

Karlsruhe – Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich eine 82-Jährige bei einem

Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Karlsruhe zu. Die Frau überquerte gegen

10.45 Uhr die Neureuter Straße in Höhe der Gablonzer Straße bei Grünlicht auf

einem Fußgängerüberweg. Da sie aufgrund ihres Alters nur sehr langsam die Straße

überquerte, schaltete die Fußgängerampel auf Rotlicht als sie sich noch auf der

Fahrbahn befand. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer stand an der Ampel auf der Gablonzer

Straße und bog bei Grünlicht nach rechts auf die Neureuter Straße ein. Hierbei

achtete er nicht auf die 82-jährige Fußgängerin und erfasste sie mit dem Pkw.

Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer. Sie wurde nach einer

Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Gesuchter Mann leistet bei Festnahme Widerstand

Karlsruhe – Im Zuge von Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der

Rauschgiftkriminalität sollte ein dem Rauschgiftmilieu zuzuordnender 19-Jähriger

Mann im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Auer Straße / Dr.

Wilmar-Schwabe-Straße am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, von zivilen Polizeibeamten

kontrolliert werden. Der Mann hatte sich zuvor lautstark mit seiner Freundin

gestritten.

Beim Erkennen der Polizeibeamten flüchtete der Mann, konnte aber nach kurzer

Verfolgung eingeholt und fixiert werden. Hierbei leistete er erheblichen

Widerstand, es gelang ihm sogar, einen der Beamten gezielt zu treten. Dieser

wurde glücklicherweise nicht verletzt. Bei dem Mann konnten keine Drogen

aufgefunden werden.

Der Grund für seine Flucht war wahrscheinlich ein ihm bekannter Haftbefehl zur

Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe.

Der 19-Jährige wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte

angezeigt. Außerdem wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen

des bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bretten – Einbruch in eine Werkstatt

Karlsruhe – Am frühen Donnerstagmorgen brachen bislang Unbekannte in eine

Werkstatt in Bretten-Diedelsheim ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Unbekannten am

Donnerstag gegen 03.15 Uhr mehrere vor dem Haupteingang gelagerte Autoreifen

unter eine Alarmanlage im Eingangsbereich stapelten. Anschließend zerstörten sie

die Alarmanlage. Danach schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so

einen Zutritt zum Verkaufsraum der Werkstatt. Beim Betreten des Verkaufsraums

lösten eine weitere Alarmanlage aus.

Danach durchsuchten sie den Kassenbereich und entwendeten offensichtlich das in

den Kassen befindliche Münzgeld und eine Trinkgeldkasse. Daraufhin flohen die

Unbekannten vermutlich über eine Notausgangstür. Der entstandene Sachschaden

wird auf 2000 Euro geschätzt.

Pfinztal – Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe – Bislang Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag und

Mittwochabend über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Kapellenstraße

ein und entwendeten Bargeld und diverse elektronische Geräte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten zwischen 13:25 Uhr

und 19:30 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Hier

entwendeten sie Bargeld und diverse elektronische Geräte.

Ettlingen – Mehrere tausend Euro Sachschaden nach

Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Rund 4.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines

Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf Landesstraße 613 ereignete.

Gegen 10:30 Uhr fuhr der 64 Jahre alte Unfallverursacher auf der Inneren

Pforzheimer Straße in Richtung Ettlingen. Im Einmündungsbereich übersieht er

beim Einfahren auf die Landesstraße 613 die querende Dacia-Fahrerin und

kollidierte mit dieser. Beide Unfallbeteiligte blieben glücklicherweise

unverletzt.

Karlsruhe – Nachbarin verhindert „Anruf-Abzocke“

Karlsruhe-Hagsfeld – Die Nachbarin einer 70 Jahre alten Frau aus

Karlsruhe-Hagsfeld verhinderte am Mittwoch einen Betrug durch eine Unbekannte

Anruferin.

Um die Mittagszeit hatte sich bei der 70-jährigen Serbin telefonisch eine Frau

gemeldet, die vorschlug, sich in kroatischer Sprache zu unterhalten, da sie

selbst nur sehr schlecht Deutsch spreche. Wohl durch geschickte Gesprächsführung

erfuhr die Unbekannte, dass der Bruder der 70-Jährigen in Kroatien lebe.

Nun gaukelte die Anruferin vor, der Bruder wolle mit seiner Frau nach

Deutschland kommen, woran er aber gehindert werde. Daher benötige er dringend

2.000 Euro. Es wurde auch ein Taxi zu dem auserwählten Betrugsopfer beordert und

der Taxifahrer half gar bei der Geldabhebung unter Preisgabe der Geheimnummer.

Als es um die Vereinbarung eines Treffpunktes zur Geldübergabe ging, wollte die

Seniorin wegen der einsetzenden Dunkelheit ihre Wohnung nicht mehr verlassen.

Glücklicherweise war die aufmerksame Nachbarin durch die beobachteten Geschehen

unterdessen argwöhnisch geworden und verständigte umgehend die Tochter der

70-Jährigen. Schließlich wurde der Schaden abgewendet und Anzeige bei der

Polizei erstattet.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei zwei wichtigste Tipps, um sich vor

Schaden zu bewahren:

-Niemals fremden Personen Bargeld übergeben!

-Niemals die Geheimzahl (PIN) der Bankkarte preisgeben!

Für Beides gibt es keinen, wenn auch noch so dringend geschilderten Grund!

Karlsruhe – Aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Verordnung erneutes Einschreiten der Polizei auf Innenstadtplätzen erforderlich

Karlsruhe – Aufgrund von zusammenstehenden Gruppen und Verstößen gegen die

Corona-Verordnung auf dem Friedrichsplatz und dem Marktplatz von Karlsruhe

mussten Polizeikräfte am Mittwochabend erneut einschreiten. In den kommenden

Tagen sind weitere Überwachungsmaßnahmen geplant.

Am Mittwochabend stellte sich insbesondere der Friedrichsplatz als problematisch

dar. Ab 17.15 Uhr kam es zu einem deutlichen Zulauf von Menschen bis sich gegen

18.30 zirka 150 bis 180 Personen auf dem Platz zusammenfanden. Gerade an baulich

bedingten Engstellen ergaben sich bedenkliche Situationen im Abstandsverhalten

von Personengruppen. Die Polizei forderte in mehreren Lautsprecherdurchsagen

dazu auf, den Platz zu verlassen. Dem kamen schließlich fast die Hälfte der

Besucher nach. Bei den anschließenden persönlichen Ansprachen wurden 92

Verwarnungen aufgrund von Verstößen gegen das Ansammlungsverbot und das

Maskentragegebot ausgesprochen.

Auch auf dem Marktplatz wurde gegen zirka 200 verweilende Besucher

eingeschritten. Letztlich wurden dort 32 Verwarnungen erteilt.

Polizeilichen Schätzungen zufolge hatten auf beiden Plätzen rund 80 Prozent

keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Gegen 20.15 Uhr konnten sich die

Polizeibeamten, die kurzfristig aus verschiedenen Einheiten des

Polizeipräsidiums Karlsruhe zusammengezogen werden mussten, wieder zurückziehen.

Auch in den nächsten Tagen wird die Polizei die betreffenden Bereiche

kontrollieren und bittet dabei insbesondere die Besucherinnen und Besucher der

Getränke- und Essensstände, nicht in Gruppen auf den öffentlichen Plätzen stehen

zu bleiben, sondern Kontakte im Sinne des Infektionsschutzes zu vermeiden.

Bruchsal – Auffahrunfall an Ampel

Bruchsal – Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es

am Mittwoch gegen 11.15 Uhr vor einer Ampel in der Kaiserstraße. Verletzte gab

es dabei nicht.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer war wohl aus gesundheitlichen Gründen unaufmerksam

und fuhr gegen den in einer Fahrzeugschlange vor roter Ampel stehenden Pkw eines

63-Jährigen. Der wurde wiederum gegen das davor befindliche Auto einer

55-Jährigen geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Schaden von jeweils

mehreren Hundert Euro.

Ettlingen – Verkehrsunfall: Bus kontra Pkw

Karlsruhe – Gestern, gegen 13.10 Uhr, ereignete sich an der Einmündung

Schlossgartenstraße / Baptist-Göring-Straße in Ettlingen ein Verkehrsunfall.

Ein 58 Jahre alter Busfahrer wollte mit seinem Bus nach links in die

Baptist-Göring-Straße einbiegen und touchierte hierbei den geradeaus auf der

Schlossgartenstraße in Richtung Asamweg fahrenden Pkw einer 43-Jährigen. Beide

Fahrzeug wurden beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ungefähr 2500 Euro

geschätzt.