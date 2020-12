Mannheim: 22-jähriger Tatverdächtiger wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft – 19.000 Euro und 1.200 Ecstasy-Tabletten sichergestellt

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann aus Heppenheim erlassen. Er steht im

Verdacht, unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

getrieben zu haben.

Nach den umfangreichen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg soll der Tatverdächtige seit Mai 2020 in

Mannheim und Südhessen in 26 Fällen insgesamt über 6,5 Kilogramm Marihuana, 50

Gramm Kokain und rund 1.000 Ecstasy-Tabletten an unterschiedliche Abnehmer

verkauft haben.

Der Tatverdächtige wurde im Rahmen der Ermittlungen am 09.12.2020 namhaft

gemacht und in Heppenheim festgenommen. Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen

in Heppenheim und Bensheim am gleichen Tage wurden rund 19.000 Euro mutmaßliches

Dealgeld sowie 1.200 Ecstasy-Tabletten und noch 60 Gramm Marihuana aufgefunden

und sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim ein

Haftbefehl gegen den deutschen Tatverdächtigen wegen Flucht- und

Verdunkelungsgefahr erwirkt. Dieser wurde am Donnerstag, 10.12.2020, dem Haft-

und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung

und Invollzugsetzung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Mannheim-Käfertal: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal – Bereits am Samstagabend verursachte ein bislang

unbekannter Autofahrer im Stadtteil Käfertal einen Verkehrsunfall und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte war gegen 19.30 Uhr mit seinem

Auto auf der Lampertheimer Straße in Richtung Waldstraße unterwegs. Zwischen den

Straßen „Siedlerpfad“ und „Am Kuhbuckel“ streifte er, vermutlich beim

Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen-Berlingo. Der

Fahrzeughalter befand sich zum Unfallzeitraum in einem Anwesen in der

Lampertheimer Straße und hörte einen lauten Knall auf der Straße. Als er wenig

später zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses beschädigt war. Der

hintere linke Reifen war platt, die Felge sowie der Seiten- und Heckbereich

waren beschädigt. Ob auch die Hinterachse in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist

noch unklar. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf

mindestens 6.000 Euro geschätzt.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug muss es sich aufgrund aufgefundener

Fahrzeugteile um einen silbergrauen Ford Focus gehandelt haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei

der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Friedrichsfeld: Fahrzeug in Brand geraten

Mannheim-Friedrichsfeld – Am Donnerstag gegen 14 Uhr geriet ein geparkter

Mercedes in der Kolmarer Straße in Brand. Ursache dafür war vermutlich ein

technischer Defekt. Die brennende A-Klasse wurde von der Berufsfeuerwehr

Mannheim vollständig gelöscht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher

Totalschaden. Der Kleinwagen wurde abgeschleppt.

Mannheim-Jungbusch: In Kiosk eingebrochen und Bargeld sowie Zigaretten und Tabak entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08./09.12.2020) wurde

in einen Kiosk im Luisenring eingebrochen. Der oder die Täter schoben einen

Rollladen hoch und hebelten ein Fenster auf. Aus dem Innern wurde eine geringe

Bargeldsumme sowie über 20 Stangen Zigaretten und etwa 15 kg Tabak entwendet.

Der Diebstahlsschaden summiert sich auf über 2.000 Euro. Zeugen, die im

fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich

unter Telefon 0621/12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-West: Mit Drogen erwischt

Mannheim-Neckarstadt-West – Ein 21-jähriger Mann wurde am Mittwochabend im

Stadtteil Neckarstadt mit Drogen erwischt. Der junge Mann fiel einer

Polizeistreife kurz vor 22 Uhr in der Erlenstraße im Bereich des Erlenhofs auf,

als er gerade einen Joint rauchte. Beim Erblicken der Beamten warf er eilig den

Joint auf den Boden. Im Verlauf der Kontrolle wurde auch das in der Nähe

abgestellte Fahrzeug des 21-Jährigen festgestellt und durchsucht. Dabei fanden

die Polizisten 13 verkaufsfertige Plomben mit rund 15 Gramm Marihuana sowie 50

Euro mutmaßliches Dealgeld. Das Rauschgift sowie das Bargeld wurden

sichergestellt. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des

Drogenhandels ermittelt. Zudem wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die

Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim – Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung –

vorgelegt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf

freien Fuß entlassen.

Mannheim-Neuhermsheim: Kellereinbrüche – hochwertiges E-Bike gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuhermsheim – Bei einem Einbruch in einen Keller im Stadtteil

Neuhermsheim am Mittwoch wurden ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Der oder die

Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr in ein

Mehrfamilienhaus in der Ernst-Barlach-Allee ein und brachen dort die Metalltür

eines Kellerabteils auf. Daraus entwendeten sie ein E-Bike und eine Geige im

Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren

hundert Euro.

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr und Mittwochmorgen. 6.00 Uhr

wurden weitere Kellereinbrüche in der Gustav-Seitz-Straße sowie in der

Emy-Röder-Straße gemeldet. Hier wurden mit einem Werkzeug die Metallgittertüren

aufgebrochen und die Keller durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde

jedoch nichts entwendet.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe ist von einem Zusammenhang der Taten

auszugehen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden

Mannheim-Friesenheimer Insel: Fahren unter Drogeneinfluss – Weiterfahrt untersagt

Mannheim-Friesenheimer Insel – Ein 35-Jähriger war am Mittwochabend mit

seinem Daimler-Benz in Mannheim unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss von

Drogen stand. Gegen 21 Uhr wurde der Autofahrer in der Helmholtzstraße einer

Fahrzeugkontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Urintest des Fahrers reagierte

positiv auf Kokain. Daher musste er sein Auto stehen lassen und wurde von den

Beamten auf das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt verbracht. Dort wurde ihm

eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss der

35-jährige Fahrer mit einer Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges

unter Drogeneinfluss rechnen.