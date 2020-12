Mühlhausen: Überprüfungen der Corona-Verordnung ergaben Hinweise auf Drogenbesitz/Drogenhandel

Mühlhausen – Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung, wonach sich

Jugendliche regelmäßig in der Hauptstraße und in der Unteren Mühlstraße an der

Katholischen Kirche treffen und aufgrund ihrer Anzahl gegen die Corona-Regeln

verstoßen würden, wurde der Bereich am Mittwochabend bestreift.

Als beide Streifenwagenbesatzungen, die ihre Fahrzeuge weiter weg parkten und

sich zu Fuß annäherten, wurden insgesamt sechs Personen beobachtet, die eng und

ohne Mundschutz zusammensaßen.

Als sie die Beamten bemerkten, flüchteten vier von ihnen zunächst unerkannt im

Schutz der Dunkelheit. Die verblieben beiden jungen Männer im Alter von 17 und

25 Jahren wurden festgehalten. Beim 17-Jährigen wurden geringe Mengen Haschisch

und Marihuana sowie ein sogenannter Crusher, der ursprünglich zum Zerkleinern

von Kräutern bestimmt ist, mit Marihuana-Anhaftungen sichergestellt.

Die Durchsuchung des 25-Jährigen förderte über 400.- Euro zu Tage.

Beide wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach den

ersten polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die

Ermittlungen wegen des Verdachts, gegen die CoronaVO, aber auch wegen Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz sind aufgenommen.

Die Ermittlungen gegen die vier geflüchteten Personen sind ebenfalls

eingeleitet. Zwei von ihnen sind bereits namentlich bekannt. Auf ihrer Flucht

haben die beiden 17- und 21-Jährigen ihre Ausweise verloren.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Täter zerkratzt Auto – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwochnachmittag stellte die Besitzerin

eines roten Suzuki Swift fest, dass ihr Auto von einem bislang unbekannten Täter

beschädigt wurde. Auf der rechten Seite war über beide Türen ein ca. 50 cm

langer Kratzer. Wann die Tat genau passiert ist, ist nicht bekannt. Das Fahrzeug

stand im Zeitraum von 05:45 bis 14:45 Uhr in der Theodor-Frey-Straße und im

Zeitraum von 15:00 bis 15:15 Uhr auf dem Parkplatz eines im Neuen Weg Nord

ansässigen Tierbedarfshandels. Erst dann wurde die Beschädigung entdeckt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können oder verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach,

Tel: 06271 9210-0, zu melden.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Gegenfahrbahn geraten – ein Schwerverletzter – zwei Leichtverletzte – Sachschaden 15.000 Euro

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz

vor 7.30 Uhr auf der L 595 zwischen Schönbrunn und Haag wurde ein Autofahrer

schwer verletzt, zwei Beteiligte zogen sich leichtere Verletzungen zu. Eine

62-jährige Fahrerin eines Ford war in Richtung Haag unterwegs und geriet auf

schlüpfriger Straße nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision

mit dem BMW eines entgegenkommenden 22-Jährigen. Bei dem Aufprall lösten an

beiden Autos die Airbag-Systeme aus, der entstandene Sachschaden beläuft sich

auf etwa 15.000 Euro. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und nach der

medizinischen Erstversorgung durch eine Notärztin mit einem Rettungswagen in

eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Die Unfallverursacherin sowie ein

17-jähriger Beifahrer in dem BMW wurden mit leichten Verletzungen ins

Krankenhaus nach Eberbach gebracht. Während der Unfallaufnahme und Bergung der

Fahrzeuge war die L 595 bis kurz nach 9 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde

örtlich umgeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schönbrunn war mit zwölf

Wehrmännern und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ford Fahrer fährt in landwirtschaftlichen Anhänger, 1 Schwerverletzter

Hockenheim – Am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger

Ford Fahrer die B 39 von Neulußheim kommend in Richtung Schwetzingen. Aus

bislang ungeklärter Ursache prallte der 57-Jährige ungebremst in das Heck eines

Anhängers einer landwirtschaftlichen Maschine. Durch den Aufprall wurde der

Unfallverursacher schwer verletzt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in

einer Mannheimer Klinik verbracht. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine

blieb unverletzt. Der Sachschaden am Anhänger und am Ford wird mit ca. 4000,-

Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten

musste die Richtungsfahrbahn der B 39 in Fahrtrichtung Schwetzingen bis ca.

01.00 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der

Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.