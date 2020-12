Vorfahrt missachtet

Bad Sobernheim K20

Am Donnerstag gegen 16:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle der B41 zur K20. Hierbei übersah ein 54-Jähriger PKW-Fahrer, der die B41 an der Anschlussstelle K20 von Bad Kreuznach kommend verlies, einen auf der K20 in Richtung Bad Sobernheim fahrenden PKW. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Verletzt wurde beim Verkehrsunfall niemand.

Ladendiebstahl NKD Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden

Am Donnerstag, den 10.12.2020, gegen 16:26 Uhr, kam es in dem NKD Einzelhandelsgeschäft in Kirchheimbolanden zu einem Ladendiebstahl von zwei Damenpullovern.

Eine bislang namentlich unbekannte Zeugin konnte die Täterin dabei beobachten, wie diese das Stehlgut von einem Bekleidungsständer im Außenbereich der Filiale entwendet hat. Anschließend ist die Täterin ohne zu bezahlen in einen gelben Fiat Panda mit Zulassung aus Kirchheimbolanden gestiegen und davongefahren.

Eventuelle Zeugen, im speziellen die Zeugin, welche den Diebstahl beobachtet hat,werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Bedrohungslage am Amtsgericht Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

Am Donnerstag, 10.12.2020, gegen 10:53 Uhr, wurde eine Mitarbeiterin des Amtsgerichtes Bad Kreuznach telefonisch bedroht. Die Polizei konnte im Laufe des Tages einen Tatverdächtigen ermitteln. Die Ermittlungen dauern an, weitere Auskünfte erfolgen nach Abschluss derselben.

Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Monzingen B41

Am 10.12.2020 gegen 07:20 Uhr befuhren mehrere Fahrzeuge die B41 in Richtung Bad Sobernheim. An der Ampelkreuzung der Ortslage Monzingen mussten sie wegen des angezeigten Rotlichtsignals anhalten, was ein nachfolgender PKW Fahrer zu spät erkannte und auf das bereits stehende Fahrzeug vor ihm auffuhr. Hierbei schob er dieses Fahrzeug auch noch auf dessen Vordermann. Zwei PKW mussten infolge starker Beschädigungen abgeschleppt werden. Durch die Verkehrsregelung der eingesetzten Polizeibeamten konnten größere Verkehrsbehinderungen vermieden werden.

Betrugsversuch

Kirchheimbolanden

Am 09.12.20, zwischen 14:30 h und 15: 35 h kam es zu zwei Betrugsversuchen per Telefonanruf. In beiden Fällen gaben sich die Anruferinnen als nahe Verwandte aus und fragten jeweils nach Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen. Es wurden auch Notlagen geschildert. Die beiden Anrufe endeten jeweils ohne, dass Vermögenswerte ausgehändigt wurden.