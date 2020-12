Worms – Trunkenheit im Verkehr

Worms – Ein Zeuge meldet gestern Nachmittag einen offensichtlich

betrunkenen Autofahrer. Ihm sei der PKW in der Hochheimer Straße durch die

langsame und unsichere Fahrweise aufgefallen. In der Liebenauer Straße, wo der

Wagen stoppt, kommt es zum Gespräch zwischen beiden, wodurch dem Zeugen eine

deutliche Alkoholfahne auffällt. Die hinzugezogene Polizeistreife stellt bei dem

29-jährigen Wormser einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille fest. Der

Führerschein wird daraufhin sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Worms – Personenkontrolle am Synagogengarten

Worms – Drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sowie eine

16-Jährige sind gestern durch die Fahrradstreife der Polizei Worms in der

Sporergasse kontrolliert worden. An der Sitzgruppe am Synagogengarten ist man

gerade im Begriff den Konsum eines Joints vorzubereiten. Bei der Durchsuchung

kann in der Kleidung eines 19-Jährigen eine Marihuana-Dolde aufgefunden werden

und sichergestellt werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Nachdem die Gruppe den

herumliegenden Müll eingesammelt und entsorgt hat, wird ihnen ein Platzverweis

ausgesprochen.

