2 Männer greifen Polizeibeamte an – Taser eingesetzt

Annweiler (ots) – Eine Zeugin meldete am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr einen Streit zwischen mehreren Personen im Bereich des Bahnhofs in Annweiler. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort konnten vier männliche Personen festgestellt werden, welche alkoholisiert und aggressiv waren. Bei der Feststellung der Identitäten ging ein 19-Jähriger auf einen Beamten zu und schlug in dessen Richtung. Er wurde umgehend fixiert und gefesselt.

Sein 26-jähriger Kumpel griff ebenfalls die Polizisten an. Nur durch den Einsatz des Pfeffersprays und des Tasers gelang es den Beamten die Schläge des Mannes zu unterbinden. Auch ihm wurden Handfesseln angelegt. Beiden Angreifern wurden Blutproben genommen.

Bei einem entsprechenden Atemalkoholtest erreichte der 19-Jährige einen Promillewert von 2,4 Promille, der 26-Jährige pustete 1,9 Promille. Die Polizeibeamten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs eingeleitet.

Vorfahrt missachtet – eine Person leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Gleisweiler (ots) – Am Donnerstagnachmittag um 17:00 Uhr ereignete sich im Bereich der Kreuzung L507 und L513 bei Gleisweiler ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem zum Glück niemand schwerwiegend verletzt wurde. Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin, aus dem Raum Mainz, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 55-jährigen Pkw-Fahrers aus dem Raum Neustadt a.d. Weinstraße, welcher auf der vorfahrtsberechtigen L507 unterwegs war.

Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden in einer Höhe von ca. 13.000,- EUR. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der 55-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus zur Behandlung. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Behinderungen im Kreuzungsbereich.

Betrunken und ohne Führerschein von der Unfallstelle geflüchtet

Annweiler (ots) – Ein 43-jähriger Mann befuhr mit einem silberfarbenen PKW Ford die B 10 von Annweiler in Richtung Pirmasens. Im Staufertunnel kam er in Höhe einer Nothaltebucht nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Bordstein und die Wand, wodurch die rechte Fahrzeugseite komplett beschädigt wurde. Durch Zeugen konnte der Unfall beobachtet und die Polizei verständigt werden. Das Fahrzeug konnte anschließend auf einem Parkplatz festgestellt werden.

Der Fahrzeugführer saß im Fahrzeug und stand merklich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,37 Promille. Da auch die linke Fahrzeugseite beschädigt war, müssen weitere Ermittlungen hinsichtlich des Entstehungsorts erfolgen. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Besitz eines Führerscheins war er ebenfalls nicht.

Sollten Verkehrsteilnehmer auf der B10 durch dieses Fahrzeug gefährdet worden sein, mögen sie sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler melden.