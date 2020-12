Sichergestelltes Fahrrad sucht Besitzer (siehe Foto)

Hagenbach (ots) – Am Donnerstag 10.11.2020 wurde gegen 12:15 Uhr im Rahmen eines Einsatze bei einer hilflosen Person ein Fahrrad aufgefunden, bei dem die Besitzverhältnisse ungeklärt sind. Im Rahmen der Eigentumssicherung wurde das Fahrrad MTB Marke Serious Rockville Schwarz sichergestellt. Ein rechtmäßiger Eigentümer hat sich jedoch bisher nicht bei der Polizei gemeldet.

Schulwegüberwachung

Germersheim (ots) – Am Mittwochmorgen 09.12.2020 führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Schulwegkontrollen an der Nardini- und Eduard-Orth-Schule durch. Zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr musste die Polizei fünf Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot ahnden. Dazu stellten die Beamten an zwei “Elterntaxis” technische Mängel fest. Insgesamt fanden die Kontrollen bei den Eltern und Mitarbeitern der Schulen Zuspruch und alle Verkehrssünder zeigten sich einsichtig.